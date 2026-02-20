Ο ΠΑΟΚ γνώρισε την ήττα με 1-2 από τη Θέλτα στην Τούμπα, στο πρώτο παιχνίδι των playoffs του Europa League, ωστόσο το γκολ που πέτυχε στο τελευταίο τέταρτο της αναμέτρησης διατηρεί ακέραιες τις ελπίδες του ενόψει της ρεβάνς στην Ισπανία, όπου θα κριθεί οριστικά η πρόκριση στις «16».

Οι Ισπανοί εκμεταλλεύτηκαν τις αμυντικές αδυναμίες και την έλλειψη συνοχής του ΠΑΟΚ στο πρώτο μέρος και προηγήθηκαν με δύο γκολ πριν από την ανάπαυλα. Ο Ιάγο Ασπας άνοιξε το σκορ στο 34ο λεπτό, ενώ στο 43′ ο Σβέντμπεργκ διπλασίασε τα τέρματα της ομάδας του. Παρ’ όλα αυτά, ο Αλεξάντερ Γερεμέγεφ μείωσε στο 77′, κρατώντας «ζωντανό» τον Δικέφαλο στη μάχη της πρόκρισης.

Η ομάδα του Ραζβάν Λουτσέσκου παρατάχθηκε με αρκετές απουσίες και εμφανές ροτέισον στο αρχικό σχήμα, γεγονός που επηρέασε τη συνοχή και τη λειτουργία της, κυρίως στο ανασταλτικό κομμάτι. Παίκτες όπως οι Τσιφτσής, Λόβρεν, Βολιάνο, Τέιλορ, Καμαρά, Οζντόεφ και Γερεμέγεφ πήραν φανέλα βασικού, σε μια προσπάθεια διαχείρισης δυνάμεων και ισορροπίας ενόψει της απαιτητικής συνέχειας. Αγωνιστικά, ο ΠΑΟΚ μπήκε δυνατά, πήρε την κατοχή από τα πρώτα λεπτά και έδειξε διάθεση να επιβάλει τον ρυθμό του.

Ωστόσο, η υπεροχή στην μπάλα δεν μεταφράστηκε σε καθαρές τελικές προσπάθειες. Αντίθετα, η Θέλτα αποδείχθηκε πιο αποτελεσματική στις μεταβάσεις της και απείλησε ουσιαστικά την εστία των γηπεδούχων, χάνοντας μάλιστα μεγάλη ευκαιρία στο 13′, όταν ο Τσιφτσής πραγματοποίησε εντυπωσιακή επέμβαση σε σουτ του Σβέντμπεργκ. Παρά το γεγονός ότι η κατοχή έφτασε ακόμη και στο 63%-37% υπέρ του ΠΑΟΚ, οι φιλοξενούμενοι ήταν εκείνοι που «χτύπησαν» στις λεπτομέρειες.

Στο 34′, ένα αμυντικό κενό έπειτα από απομάκρυνση του Λόβρεν έδωσε τη δυνατότητα στον Ρομάν να βγάλει τον Ασπας τετ α τετ, με τον Ισπανό να σκοράρει ψύχραιμα. Λίγο αργότερα, σε νέα αντεπίθεση, ο Ασπας δημιούργησε και ο Σβέντμπεργκ εκτέλεσε, κάνοντας το 0-2. Στο δεύτερο ημίχρονο, ο ΠΑΟΚ ανέβασε την πίεση, πήρε ξανά την κατοχή και περιόρισε τη Θέλτα σε παθητικό ρόλο.

Η μεγάλη ευκαιρία ήρθε στο 63′, όμως η κεφαλιά του Γερεμέγεφ δεν βρήκε δίχτυα. Τελικά, στο 77′, ο σουηδός φορ βρήκε τη λύση με εντυπωσιακό γυριστό έπειτα από σέντρα του Ζίβκοβιτς, διαμορφώνοντας το τελικό 1-2 και αφήνοντας ανοιχτούς λογαριασμούς ενόψει της ρεβάνς.

ΠΑΟΚ: Τσιφτσής, Κένι, Τέιλορ (67′ Μπάμπα), Βολιάκο (67′ Μιχαηλίδης), Λόβρεν, Καμαρά (67′ Χατσίδης), Οζντόεφ, Ζαφείρης, Ζίβκοβιτς, Τάισον, Γερεμέγεφ.

Θέλτα: Ράντου, Ροντρίγκεθ, Καρέιρα, Αλόνσο, Στάρφελτ, Μορίμπα, Μινγκέθα (61′ Ρουέδα), Ρομάν (86′ Βεσίνο), Ιάγο Ασπας (66′ Λόπεζ), Σβέντμπεργκ (66′ Αλβαρεζ), Μπόρχα Ιγκλέσιας (61′ Μινγκουέζα).

Κοσταρίνα: «Εχουμε κίνητρο»

Ο Τζιανπάολο Καστορίνα, μιλώντας για την αναμέτρηση, σχολίασε: «Το γκολ που πετύχαμε μας δίνει κίνητρο για την πρόκριση στη ρεβάνς. Το πρώτο ημίχρονο δεν ήταν τόσο κακό για εμάς, η Θέλτα ήταν αποτελεσματική και σκόραρε με δύο ευκαιρίες.

Στο δεύτερο μέρος δείξαμε καλύτερο πρόσωπο, είχαμε μεγαλύτερη ενέργεια και περισσότερη αποφασιστικότητα. Είναι ο οδηγός ώστε να πάμε στη ρεβάνς και να πάρουμε την πρόκριση».

Ο προπονητής της Κλαούδιο Χιράλδες δήλωσε ικανοποιημένος και παράλληλα άφησε αιχμές για το γκολ του ΠΑΟΚ: «Είχαμε προσδοκίες. Πρέπει να σκεφτούμε αυτή τη νίκη, στο γεγονός πως πολλές ομάδες ήρθαν εδώ και δεν κέρδισαν. Αξίζαμε τη νίκη, μπορούσαμε να τους… σκοτώσουμε κάποια στιγμή αλλά δεν τα καταφέραμε. Δεν μπορέσαμε να βάλουμε άλλο γκολ αλλά έτσι έχουν τα πράγματα. Αντί για 0-3 έγινε 1-2. Ξέραμε ότι ήταν δύσκολο να παίξουμε εδώ, καταλαβαίνω πως πρέπει να βρούμε το παιχνίδι μας και να μη βασιζόμαστε πάντα στα εξτρέμ μας. Πιστεύω θα είναι δύσκολη η ρεβάνς ενός νοκάουτ. Πολλά μπορούν να γίνουν. Επέστρεψαν και βελτιώθηκαν. Προσπαθήσαμε να τους “βλάψουμε”. Δεν ήταν εύκολο. Είχαμε την ευκαιρία να παίξουμε με τον Μιγκέλ, με τον Καρέιρα, να τους… σκοτώσουμε. Με τις αλλαγές προσπαθήσαμε το ίδιο. Συνεχίζουμε τη δουλειά, ήμασταν εξαιρετικοί στο πρώτο ημίωρο. Σίγουρα το 0-3 θα ήταν καλύτερο. Ομως δεν πρέπει να υπερασπίζεσαι τόσο πολύ το σκορ. Τώρα είναι πιο δύσκολο. Είχαμε δυσκολίες στην πίεση και ξέρουμε ότι πρέπει να κάνουμε πολύ καλό παιχνίδι στη ρεβάνς μπροστά στους φιλάθλους μας. Θα είναι ένα εξίσου δύσκολο παιχνίδι η ρεβάνς. Να είμαστε όλοι πανέτοιμοι. Δεν είμαστε σίγουροι ότι το γκολ του Γερεμέγεφ ήταν… καθαρό».

Εχασε Ζίβκοβιτς

Νέο πρόβλημα προέκυψε για τον ΠΑΟΚ ενόψει της ρεβάνς στην Ισπανία, καθώς ο αρχηγός της ομάδας, Αντρίγια Ζίβκοβιτς, δεν θα είναι διαθέσιμος. Ο σέρβος μεσοεπιθετικός τιμωρήθηκε με κίτρινη κάρτα στο 89ο λεπτό από τον σλοβάκο διαιτητή Ιβάν Κρούζλιακ, συμπληρώνοντας τρεις στο φετινό Europa League. Βάσει κανονισμών, η συμπλήρωση καρτών επιφέρει αυτόματη τιμωρία, με αποτέλεσμα ο σέρβος εξτρέμ να τίθεται εκτός της κρίσιμης ρεβάνς. Η ρεβάνς στο Βίγκο είναι προγραμματισμένη για τις 26/2 (22.00), με τον ΠΑΟΚ να ταξιδεύει ήδη με σημαντικά αγωνιστικά προβλήματα, λόγω τραυματισμών και τιμωριών. Η απουσία του αρχηγού προστίθεται στις υπόλοιπες με αποτέλεσμα η λίστα των διαθέσιμων παικτών να περιορίζεται αισθητά, δυσκολεύοντας το έργο της ομάδας στη μάχη για την πρόκριση. Ο Δικέφαλος καλείται πλέον να διαχειριστεί ακόμη ένα σημαντικό πλήγμα, σε μια αναμέτρηση που κρίνει πολλά για τη φετινή ευρωπαϊκή του πορεία.

Στην Τούμπα ο Τσέφεριν

Στην Τούμπα βρέθηκε ο Αλεξάντερ Τσέφεριν, ο οποίος παρακολούθησε από κοντά την αναμέτρηση. Ο πρόεδρος της UEFA είχε συνάντηση νωρίτερα με τον πρόεδρο της ΕΠΟ Μάκη Γκαγκάτση και αμφότεροι βρέθηκαν στο γήπεδο της Τούμπας. Μάλιστα, κατά την άφιξή τους άφησαν στεφάνια και λουλούδια έξω από τη Θύρα 1 προκειμένου να τιμήσουν τους αδικοχαμένους οπαδούς του Δικεφάλου που άφησαν την τελευταία τους πνοή στο τραγικό δυστύχημα στη Ρουμανία. Οπως ο ίδιος σημείωσε, αυτός ήταν και ένας από τους βασικούς λόγους που επέλεξε να βρεθεί στη Θεσσαλονίκη και να παρακολουθήσει από κοντά την αναμέτρηση. Αξίζει να σημειωθεί πως συνοδεύτηκε από τον γενικό γραμματέα της ευρωπαϊκής ομοσπονδίας Θόδωρο Θεοδωρίδη και τον διευθυντή εθνικών ομοσπονδιών Ζόραν Λάκοβιτς.