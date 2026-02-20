Ικανοποιημένοι από την κατοικία τους εμφανίζονται περίπου επτά στους δέκα έλληνες ιδιοκτήτες ακινήτων, σύμφωνα με την πανευρωπαϊκή έρευνα European Housing Trend Report που πραγματοποίησε η REMAX Ευρώπης για το 2025, την ίδια ώρα που το ποσοστό ιδιοκατοίκησης στην Ελλάδα ξεπερνά το 60% και ένας στους δέκα ιδιοκτήτες έχει λάβει στεγαστικό δάνειο για να αποκτήσει κατοικία.

Ωστόσο, σύμφωνα με την ίδια έρευνα, η ικανοποίηση αυτή δείχνει να υπολείπεται του αντίστοιχου μέσου όρου του συνόλου των ιδιοκτητών στην Ευρώπη, που είναι 77%.

Η Ελλάδα βρίσκεται πολύ κοντά στον ευρωπαϊκό μέσο όρο αναφορικά με το ποσοστό ιδιοκατοίκησης, καθώς ανέρχεται στο 63% έναντι 69% της ΕΕ, ενώ αξιοσημείωτο είναι ότι το 53% των ελλήνων ιδιοκτητών έχουν εξοφλήσει πλήρως το σπίτι τους, όταν στην Ευρώπη το ποσοστό είναι στο 47%, και μόνο το 10% έχει στεγαστικό δάνειο, έναντι 15% στο σύνολο της ΕΕ, γεγονός που επιβεβαιώνει ότι οι Ελληνες κάνουν αγορές κυρίως σε ίδια κεφάλαια.

Ακριβά τα κόστη

Την ίδια ώρα πάντως περίπου ένας στους τρεις Ελληνες (27%) δυσκολεύεται να ανταποκριθεί στο κόστος της τωρινής του κατοικίας, έναντι 17% στο σύνολο των Ευρωπαίων, ενώ ακόμα περισσότεροι Ελληνες (34%) αντιμετωπίζουν δυσκολίες για τους λογαριασμούς ενέργειας (στην Ευρώπη το ποσοστό είναι 16%). Επίσης το 11% ξοδεύει πάνω από το μισό του εισοδήματός του σε στέγαση και λογαριασμούς, κάτι που επηρεάζει αρνητικά τα επίπεδα στεγαστικής ικανοποίησης.

Οι συνθήκες αυτές δημιουργούν δεδομένα και επηρεάζουν τον τρόπο ζωής των Ελλήνων. Συγκεκριμένα, το 15% των ενηλίκων στην Ελλάδα δηλώνει ότι ζει με τους γονείς του, με το ποσοστό στην Ευρώπη να είναι στο 12%, ενώ έξι στους δέκα δηλώνουν ότι δεν μπορούν να αντέξουν οικονομικά ενοίκιο ή αγορά σπιτιού. Οι συνθήκες αυτές κάνουν μάλιστα τους Ελληνες να αγοράζουν το πρώτο τους σπίτι μετά την ηλικία των 35 ετών, ενώ στην υπόλοιπη Ευρώπη στα 31 έτη.

Η οικογενειακή στήριξη στην Ελλάδα είναι ιδιαίτερα εμφανής και όταν έρχεται η στιγμή για αγορά πρώτης κατοικίας. Μεταξύ των ιδιοκτητών, το 31% των Ελλήνων έλαβαν κληρονομιά και το 38% χρηματικές δωρεές – ποσοστά υψηλότερα από τους αντίστοιχους ευρωπαϊκούς μέσους όρους (22% και 26% αντίστοιχα), ενώ το 25% των Ελλήνων (έναντι 41% στην Ευρώπη) δηλώνουν ότι δεν συνέβαλε η οικογένειά τους σε αγορά κατοικίας.

Τέλος, ένας στους πέντε Ελληνες (20%) αναμένει να μετακομίσει μέσα στο 2026 και το 36% δηλώνει ότι θα σκεφτόταν να μετακομίσει σε άλλη χώρα για καλύτερη ποιότητα ζωής.