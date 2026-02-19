Δεν ήταν ένα από τα παλιά ιστορικά βιβλιοπωλεία της Αθήνας που τα τελευταία 10 χρόνια κλείνουν το ένα μετά το άλλο. Δεν ήταν ένα από αυτά τα τεράστια βιβλιοπωλεία του κέντρου ή μέσα σε εμπορικά κέντρα, ούτε από αυτά τα βιβλιοπωλεία που μόνο βιβλία δεν πουλάνε. Ηταν το Λεξικοπωλείο. Ενα ζεστό βιβλιοπωλείο στο κέντρο της Αθήνας, σε μια από τις δημοφιλέστερες συνοικίες της.

Ηταν το βιβλιοπωλείο που για 14 χρόνια υπήρξε τοπόσημο στην πλατεία Προσκόπων στο Παγκράτι με το μότο «σ’ ένα βιβλιοπωλείο θα βρεις αυτό που ποτέ δεν ήξερες πως έψαχνες»”. Ηταν το 2011 όταν έδωσε μια νέα πνοή στην περιοχή όπου ανοίγουν κυρίως επιχειρήσεις εστίασης τα τελευταία χρόνια. Η ιδιοκτήτριά του Odile Bréhier του έδωσε από την αρχή τον χαρακτήρα του εξειδικευμένου βιβλιοπωλείου κυρίως σε λεξικά και γαλλικά ή αγγλικά βιβλία. Με τα χρόνια ο κατάλογος και τα πεδία διευρύνθηκαν. Παρουσιάσεις βιβλίων, εκδηλώσεις, λέσχες ανάγνωσης, συζητήσεις, ματιές στις βιτρίνες.

Με μια σύντομη ανακοίνωση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης έγινε γνωστό πως θα σταματήσει τη λειτουργία του και θα αφήσει πιο «αδιάβαστη» τη γειτονιά που υπερηφανεύεται για τη διανόησή της, αλλά διαρκώς μεταλλάσσεται και αλλάζει.

Το Λεξικοπωλείο υπήρξε το βιβλιοπωλείο που έκανε πιο γνωστή την παλιά ονομασία της τοποθεσίας που ήταν «Βατραχονήσι». Ολο και κάπου θα το έχετε δει. Στις τσάντες, στις μπλούζες, στους σελιδοδείκτες, στα αυτοκόλλητά του. Αυτή η λέξη με το αντίστοιχο λογότυπο ήταν το σήμα κατατεθέν του, όπως και οι γάτες που έβρισκαν ζεστό καταφύγιο στα κουτάκια τους στην είσοδο. Μία ακόμη πολιτιστική απώλεια στην καρδιά της πόλης που μεταβάλλεται με ρυθμούς που δεν μπορούμε εύκολα να αφομοιώσουμε πια.

Ενα ιδιαίτερο βιβλιοπωλείο με δυνατές παιδικές προθήκες και φυσικά ένα από τα λίγα που θα έβρισκε κανείς και ξένους τίτλους. Τη λιτή ανακοίνωση του κλεισίματος συνοδεύουν εκατοντάδες σχόλια από αναγνώστες, συγγραφείς και γείτονες… Συνεργάτης του βιβλιοπωλείου τα τελευταία χρόνια ήταν ο Διαμαντής Διαμαντίδης.

Η ανακοίνωση

«Ξεκινήσαμε με τον Romain Gary στους πρώτους μας σελιδοδείκτες: “Είμαι φανατικός με τα λεξικά. Είναι το μόνο μέρος στον κόσμο όπου όλα εξηγούνται και όπου βρίσκει κανείς την ηρεμία του. Εκεί μέσα, όλα είναι σίγουρα”. Αυτό προσπαθήσαμε να είμαστε: ένας ασφαλής χώρος, ένα φιλόξενο μέρος, όπου ο καθένας είχε τη θέση του, στο Βατραχονήσι μας. Ενα βιβλιοπωλείο. Ανεξάρτητο.

Οπότε, νομίζω πως μπορώ να κλείσω τον κύκλο με τα τελευταία λόγια του… Romain Gary: “Πέρασα πολύ όμορφα. Αντίο και ευχαριστώ”. Ναι, ένα τεράστιο ευχαριστώ σε όλες και όλους εσάς που μας στηρίξατε με τόση αγάπη, όλα αυτά τα χρόνια.

ΥΓ: Τις τελευταίες εβδομάδες κάναμε αυτό που κάναμε πάντα: βρήκαμε νέα σπίτια για χιλιάδες βιβλία.

ΥΓ 2: Τις τελευταίες μέρες δεν θα ήμουν τίποτα χωρίς την ομάδα μου που παραμένει δίπλα μου μέχρι το τέλος, με θάρρος και γενναιοδωρία. Να είστε καλοί μαζί τους.

ΥΓ 3: Δεν θα απαντήσω σε σχόλια. Αυτός είναι ο αποχαιρετισμός μου.

Odile».