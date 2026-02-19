Πρόστιμα – φωτιά που μπορεί να φτάσουν και τα 2.500 ευρώ ανά παράβαση αντιμετωπίζουν οι επιχειρήσεις που δεν συμμορφώνονται με τις υποχρεώσεις της ηλεκτρονικής τιμολόγησης.
Το μέτρο έχει μπει σε τροχιά υποχρεωτικής εφαρμογής. Οι μεγάλες επιχειρήσεις, με ετήσιο κύκλο εργασιών άνω του 1 εκατ. ευρώ το 2023, μετά την παράταση ενός μηνός που δόθηκε, εντάσσονται στην ηλεκτρονική τιμολόγηση από τις 2 Μαρτίου 2026, με περίοδο προσαρμογής έως τις 3 Μαΐου 2026.
Για τις υπόλοιπες επιχειρήσεις, το χρονοδιάγραμμα παραμένει αμετάβλητο με υποχρεωτική εφαρμογή από την 1η Οκτωβρίου 2026 και περίοδο προσαρμογής έως τις 31 Δεκεμβρίου του ίδιου έτους.
Στόχος είναι έως το τέλος του 2026 η ηλεκτρονική τιμολόγηση να καλύπτει το σύνολο της οικονομικής δραστηριότητας, περιορίζοντας δραστικά τη διακίνηση πλαστών και εικονικών τιμολογίων που στερούν σημαντικά φορολογικά έσοδα από το Δημόσιο.
Τα πρόστιμα
Οπως ορίζεται στην εγκύκλιο του διοικητή της ΑΑΔΕ Γιώργου Πιτσιλή, τα πρόστιμα για τους παραβάτες διαφοροποιούνται ανάλογα με το αν οι υπόχρεοι υπάγονται στον ΦΠΑ ή όχι και αν τηρούν απλογραφικά ή διπλογραφικά βιβλία. Ειδικότερα:
- Σε πρόσωπο που ασκεί επιχειρηματική δραστηριότητα και δεν εκδίδει λογιστικά αρχεία ή εκδίδει ή λαμβάνει ανακριβή λογιστικά αρχεία (παραστατικά) για πράξεις που δεν επιβαρύνονται με ΦΠΑ, επιβάλλεται πρόστιμο 500 ευρώ ανά φορολογικό έλεγχο, αν είναι υπόχρεο τήρησης απλογραφικού λογιστικού συστήματος, και 1.000 ευρώ ανά φορολογικό έλεγχο, αν είναι υπόχρεο τήρησης διπλογραφικού λογιστικού συστήματος.
- Ειδικά σε πρόσωπο που δεν υποβάλλει ή υποβάλλει ανακριβή στοιχεία αναφορικά με τις υποχρεώσεις του, επιβάλλεται πρόστιμο 2.500 ευρώ.
- Σε πρόσωπο που ασκεί επιχειρηματική δραστηριότητα και δεν εκδίδει παραστατικά πώλησης (φορολογικά στοιχεία) ή εκδίδει ή λαμβάνει ανακριβή στοιχεία για πράξεις που επιβαρύνονται με ΦΠΑ, επιβάλλεται πρόστιμο ίσο με το 50% επί του φόρου που θα προέκυπτε από το μη εκδοθέν στοιχείο ή επί της διαφοράς, αντίστοιχα. Το πρόστιμο αυτό δεν μπορεί να είναι κατώτερο, αθροιστικά ανά φορολογικό έλεγχο, των 250 ευρώ, σε περίπτωση που ο φορολογούμενος είναι υπόχρεος τήρησης απλογραφικού λογιστικού συστήματος, και των 500 ευρώ, σε περίπτωση που ο φορολογούμενος είναι υπόχρεος τήρησης διπλογραφικού λογιστικού συστήματος.
- Σε περίπτωση υποτροπής, επιβάλλεται πρόστιμο σε ποσοστό 100% επί του φόρου που θα προέκυπτε από το μη εκδοθέν στοιχείο ή επί της διαφοράς, αντίστοιχα, το οποίο δεν μπορεί να είναι κατώτερο, αθροιστικά ανά φορολογικό έλεγχο, των 500 ευρώ, αν ο φορολογούμενος είναι υπόχρεος τήρησης απλογραφικού λογιστικού συστήματος, και των 1.000 ευρώ, σε περίπτωση που ο φορολογούμενος είναι υπόχρεος τήρησης διπλογραφικού λογιστικού συστήματος.
- Σε περίπτωση κάθε νέας υποτροπής, επιβάλλεται πρόστιμο σε ποσοστό 200% επί του φόρου που θα προέκυπτε από το μη εκδοθέν στοιχείο ή επί της διαφοράς, αντίστοιχα, το οποίο δεν μπορεί να είναι κατώτερο, αθροιστικά ανά φορολογικό έλεγχο, των 1.000 ευρώ, σε περίπτωση που ο φορολογούμενος είναι υπόχρεος τήρησης απλογραφικού λογιστικού συστήματος, και των 2.000 ευρώ, σε περίπτωση που ο φορολογούμενος είναι υπόχρεος τήρησης διπλογραφικού λογιστικού συστήματος.
- Σε περίπτωση υποτροπής για τρίτη φορά, το πρόστιμο τετραπλασιάζεται, με το ελάχιστο να είναι 1.000 ευρώ για απλογραφικά βιβλία και 2.000 ευρώ για διπλογραφικά βιβλία.