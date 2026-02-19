Πρόστιμα – φωτιά που μπορεί να φτάσουν και τα 2.500 ευρώ ανά παράβαση αντιμετωπίζουν οι επιχειρήσεις που δεν συμμορφώνονται με τις υποχρεώσεις της ηλεκτρονικής τιμολόγησης.

Το μέτρο έχει μπει σε τροχιά υποχρεωτικής εφαρμογής. Οι μεγάλες επιχειρήσεις, με ετήσιο κύκλο εργασιών άνω του 1 εκατ. ευρώ το 2023, μετά την παράταση ενός μηνός που δόθηκε, εντάσσονται στην ηλεκτρονική τιμολόγηση από τις 2 Μαρτίου 2026, με περίοδο προσαρμογής έως τις 3 Μαΐου 2026.

Για τις υπόλοιπες επιχειρήσεις, το χρονοδιάγραμμα παραμένει αμετάβλητο με υποχρεωτική εφαρμογή από την 1η Οκτωβρίου 2026 και περίοδο προσαρμογής έως τις 31 Δεκεμβρίου του ίδιου έτους.

Στόχος είναι έως το τέλος του 2026 η ηλεκτρονική τιμολόγηση να καλύπτει το σύνολο της οικονομικής δραστηριότητας, περιορίζοντας δραστικά τη διακίνηση πλαστών και εικονικών τιμολογίων που στερούν σημαντικά φορολογικά έσοδα από το Δημόσιο.

Τα πρόστιμα

Οπως ορίζεται στην εγκύκλιο του διοικητή της ΑΑΔΕ Γιώργου Πιτσιλή, τα πρόστιμα για τους παραβάτες διαφοροποιούνται ανάλογα με το αν οι υπόχρεοι υπάγονται στον ΦΠΑ ή όχι και αν τηρούν απλογραφικά ή διπλογραφικά βιβλία. Ειδικότερα: