Από την Κυριακή το πρωί, χιλιάδες απλοί, λαϊκοί άνθρωποι απευθύνονται στο ΚΚΕ, συγκλονισμένοι από την αλήθεια που ήρθε επιθετικά ξανά στο προσκήνιο με τις φωτογραφίες-ντοκουμέντα των 200 εκτελεσμένων κομμουνιστών στην Καισαριανή. Ο,τι διαβάσαμε, ό,τι είδαμε, ό,τι ακούσαμε μέσα στα χρόνια πήραν μορφή. Αλύγιστοι, άφοβοι, τολμηροί. Ετσι αντίκρισαν το εκτελεστικό απόσπασμα οι 200, περιφρονώντας τον θάνατο. Δεν ήταν υπεράνθρωποι. Ηταν στην πλειοψηφία τους μέλη και στελέχη του ΚΚΕ, που σφυρηλατήθηκαν στους αγώνες την περίοδο του μεσοπολέμου, στις φυλακές, τις εξορίες, τα βασανιστήρια του αντιλαϊκού κράτους, ιδιαίτερα της μεταξικής δικτατορίας, αν και ορισμένοι πιάστηκαν νωρίτερα. Στις φωτογραφίες-ντοκουμέντα είναι ήδη πολλά χρόνια κρατούμενοι. Οι περισσότεροι παραδόθηκαν από τις ελληνικές αρχές στους ναζί κατακτητές.

Τα φωτογραφικά αυτά ντοκουμέντα αποτελούν αναπόσπαστο κομμάτι της ιστορίας του ΚΚΕ, της ιστορίας των αγώνων του λαού μας, ιδιαίτερα του έπους της αντίστασης ενάντια στη ναζιστική-φασιστική κατοχή. Αν κάποιοι είχαν υπογράψει ένα χαρτί που έλεγε «αποκηρύσσω το ΚΚΕ», μπορεί να έλειπαν από τις φωτογραφίες. Δεν το έκαναν. Ετσι έγιναν οι 200 της Καισαριανής. Πιστοί στις ιδέες του κομμουνισμού, πιστοί στην πάλη για την κοινωνική απελευθέρωση, δοσμένοι στο δίκιο του αγώνα.

Το ΚΚΕ κάνει ό,τι περνάει από το χέρι του προκειμένου να γίνει πράξη αυτό που ζητάνε χιλιάδες λαού: να γυρίσουν οι φωτογραφίες στο σπίτι τους. Να αποδοθούν στο Μουσείο Εθνικής Αντίστασης του Δήμου Καισαριανής, τον Δήμο Χαϊδαρίου και το ΚΚΕ, ανοιχτά και προσιτά στον λαό και τη νεολαία. Ηδη ο ΓΓ της ΚΕ του ΚΚΕ Δ. Κουτσούμπας με επιστολή του στον πρόεδρο της Βουλής και τους υπουργούς Εσωτερικών και Πολιτισμού ανέδειξε την επείγουσα ανάγκη να γίνουν όλες οι απαραίτητες νομικές και άλλες ενέργειες, προκειμένου να περιέλθουν στην κατοχή της Βουλής των Ελλήνων αυτές οι φωτογραφίες, που αποτελούν – εκτός των άλλων – και πειστήρια των ναζιστικών εγκλημάτων πολέμου κατά της χώρας μας.

Η πρόταση του ΚΚΕ ικανοποιεί και την ανάγκη για «επανένωση» αυτών των ντοκουμέντων με τα μηνύματα, τα σημειώματα και άλλα αντικείμενα των εκτελεσμένων κομμουνιστών της Πρωτομαγιάς του 1944, που βρίσκονται στο αρχείο του ΚΚΕ. Αυτό το αίτημα, άλλωστε, γνωστοποιούν με επιστολές τους συγγενείς και απόγονοι των εκτελεσμένων της Καισαριανής.

Είναι πολύ θετικό το τεράστιο ενδιαφέρον που έχουν επιδείξει από την πρώτη στιγμή ιστορικοί, δημοσιογράφοι, ερευνητές, πραγματικά ένα πολύ μεγάλο κομμάτι του ελληνικού λαού. Είναι κι αυτή μια εκκωφαντική απάντηση ότι η παραχάραξη της ιστορίας, τα διάφορα ανιστόρητα κατασκευάσματα, όπως «η θεωρία των δύο άκρων», αντιμετωπίζουν ισχυρές αντιστάσεις μέσα στον λαό μας με το ΚΚΕ να έχει συμβάλει αποφασιστικά στη διαμόρφωση αυτών των αντιστάσεων. Τα ντοκουμέντα «φωνάζουν». Ποιος να τολμήσει να βάλει στην ίδια μεριά τους εκτελεστές και τους εκτελεσμένους;

Οι φωτογραφίες είναι ιστορικά τεκμήρια και ντοκουμέντα ανεκτίμητης αξίας, αλλά είναι και μία απόδειξη ότι η μνήμη δεν υπακούει στη λήθη. Γίνεται ιστορική γνώση και έμπνευση. Θα κάνουμε τα πάντα για να αποκτήσουν τη θέση τους και ως πειστήρια του ηθικού μεγαλείου των κομμουνιστών.

Ο Νίκος Ρεμπάπης μέλος της Κεντρικής Επιτροπής του ΚΚΕ