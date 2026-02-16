H αγαπημένη μας Ζαχάροβα χτύπησε ξανά! Αυτή τη φορά η εκπρόσωπος του ρωσικού υπουργείου Εξωτερικών θυμήθηκε την 250ή επέτειο της γέννησης του Καποδίστρια. Εκ πρώτης όψεως, του έπλεξε εγκώμια. Και εδώ πρέπει να αναγνωρίσει κανείς τόσο στην ίδια όσο και σε όποιον την επέλεξε ότι η Ζαχάροβα ξέρει καλά να γράφει κάτι που σε πρώτη εύκολη ανάγνωση διαβάζεται εντελώς διαφορετικά απ’ ό,τι πραγματικά σημαίνει. Καθώς και πως κάνει το άσπρο μαύρο απαξιώνοντας πλήρως τα τεκμηριωμένα και αδιάψευστα γεγονότα. Μα πιο εντυπωσιακό, ειδικά σήμερα που τα πάντα είναι μόνο εικόνες με λίγες εύκολες λεξούλες, είναι ότι, εν προκειμένω, ο γκεμπελισμός έχει τόσο πλάνα όμορφο πρόσωπο…

Ο Καποδίστριας λοιπόν που «τίμησε» η Ζαχάροβα, πρώτον, δεν είναι ο γνωστός Ελληνας Ιωάννης, αλλά ο… Ρώσος Ιβάν Αντόνοβιτς! Αυτού τίμησε τη μνήμη. Ακόμα πιο ενδιαφέρον. όμως, έχει το πώς. Σύμφωνα με τη Ζαχάροβα, «ο Ιβάν Αντόνοβιτς Καποδίστριας ήταν έλληνας πατριώτης που αφιέρωσε τη ζωή του στην υπηρεσία του ρωσικού κράτους», που – προσοχή – ήταν «ρώσος πολιτικός ελληνικής καταγωγής που προσέφερε εθνική και πατριωτική υπηρεσία όταν ανέλαβε κυβερνήτης της Ελλάδας». Επιπλέον, «κατά τη διάρκεια της ηγεσίας του Ιβάν Καποδίστρια στην πατρίδα μας, η χώρα μας ενίσχυσε σημαντικά τη θέση της στα Βαλκάνια και συνέβαλε ουσιαστικά στην απόκτηση της εθνικής ανεξαρτησίας του ελληνικού λαού από την οθωμανική κυριαρχία». Τέλος, «ήταν ειλικρινά πεπεισμένος ότι οι λαοί της Ρωσίας και της Ελλάδας συνδέονται με μια ισχυρή, ιστορικά προκαθορισμένη πολιτιστική, πολιτισμική και πνευματική εγγύτητα και κατανοούσε ότι ο μόνος σύμμαχος των Ελλήνων στον αγώνα για την ελευθερία και την ανεξαρτησία από τον οθωμανικό ζυγό ήταν ακριβώς η χώρα μας».

Μετάφραση: ο Ιωάννης Καποδίστριας, δήθεν… ρώσος πολιτικός όταν ανέλαβε τα καθήκοντά του, δήθεν εργαζόταν υπέρ της επιρροής της Ρωσίας στην Ελλάδα και στα Βαλκάνια. Αυτό λέει η Ζαχάροβα, που κατά τα λοιπά τού πλέκει το εγκώμιο για τον ρόλο του στη Συνθήκη των Παρισίων του 1815. Δηλαδή τι λέει ότι ήταν; Πράκτορας της Ρωσίας. Ξεκάθαρα. Με πολιτική να δημιουργηθεί μια Ελλάδα δορυφόρος της Ρωσίας! Εξίσου ψευδώς και άθλια.

Αδίστακτη πάντα, η Ζαχάροβα εμφανίζει μέσα από τις γραμμές έναν Καποδίστρια προδότη της πατρίδας του, επιχειρώντας να αμαυρώσει την αδαμάντινη φύση και την πολιτεία του στην Ελλάδα, για την οποία είχε από την πρώτη στιγμή πλήρη συνείδηση του τιτάνιου αγώνα που έπρεπε να δώσει και του κόστους που θα σήμαινε για τον ίδιο. Εν συντομία, να κάποια από τα ψεύδη της:

Η Ρωσία όχι απλώς δεν υποστήριξε την Επανάσταση, αλλά αντιθέτως την πολέμησε στη ρίζα της. Η σκληρή στάση του τσάρου εναντίον της οδήγησε τον Καποδίστρια να διαφωνήσει μαζί του και να εγκαταλείψει παραιτούμενος την Αγία Πετρούπολη ήδη τον Αύγουστο του 1822, για να εγκατασταθεί στη Γενεύη, όπου και έζησε μέχρι και το 1827, πριν έρθει στην Ελλάδα.

Η Ρωσία έβαλε από την πρώτη στιγμή με καίρια πλήγματα κατά της Επανάστασης: έδωσε αμέσως άδεια στους Οθωμανούς να μπουν στις Παραδουνάβιες Ηγεμονίες και να κατασφάξουν τον Ιερό Λόχο, απέταξε και πρόδωσε στη μυστική αστυνομία του Μέτερνιχ τον αρχηγό της Υψηλάντη, που έτσι πέθανε φυλακισμένος στην Αυστρία, ενώ, κρυφά από τον Καποδίστρια, ο τσάρος έστειλε αντιπρόσωπο στην Υψηλή Πύλη δηλώνοντας την πλήρη στήριξή του.

Παρ’ όλα αυτά, όταν εξελέγη κυβερνήτης, έπρεπε βέβαια να οικοδομήσει σχέσεις με τις Μεγάλες Δυνάμεις.

Ο Καποδίστριας, λοιπόν, «ρώσος πολιτικός κυβερνήτης της Ελλάδας»; Τερατώδες, Οπως όσα γράφει η φωνή προπαγάνδας της δήθεν φίλιας, μα διαχρονικά ύπουλα εχθρικής Ρωσίας, που έφτασε να την οδηγήσει σε εμφύλιο πόλεμο! Ακόμα και ο Γκέμπελς θα έβγαζε το καπέλο με τον αγκυλωτό σταυρό.