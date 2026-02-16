Διάβασα από περιέργεια τις δηλώσεις του Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ μετά το τέλος ενός ακόμα παιχνιδιού στο οποίο ο πρωταθλητής δεν σκόραρε και φυσικά δεν κέρδισε – αυτό με τον Λεβαδειακό. «Ξεκινήσαμε καλά, κυριαρχήσαμε και απειλήσαμε, εμείς είχαμε τις περισσότερες ευκαιρίες, αλλά με κάποιες σέντρες που δεν ήταν καλές και άλλους τρόπους που δεν ήταν καλοί. Οταν ο αντίπαλος έμεινε με δέκα προσπαθήσαμε. Είχαμε δοκάρι και ευκαιρίες. Αλλά δεν είχαμε το κάτι παραπάνω για να δημιουργήσουμε κίνδυνο» είπε.

Και στην ειδική ερώτηση αν ο Ολυμπιακός είναι προβλέψιμος απέναντι σε ομάδες που κλείνονται και τον περιμένουν, πρόσθεσε πως «αυτό συμβαίνει σε όλες τις ομάδες» και πως «το ίδιο έπαθε και ο Λεβαδειακός με τον ΟΦΗ στο ματς του Κυπέλλου». «Είναι δύσκολο να ανοίξεις κλειστές άμυνες, χρειάζεται ατομική προσπάθεια, ένα μακρινό σουτ που δεν το είχαμε. Ομως είναι σπάνιο πια να ανοίξεις εύκολα μία τέτοια άμυνα. Ο αντίπαλος τοποθετήθηκε καλά. Χρειαζόταν κάτι παραπάνω και δεν το είχαμε» τόνισε.

Η επίκληση αυτού του κάτι παραπάνω, στο οποίο ο προπονητής αναφέρθηκε, όχι μία αλλά δύο φορές, με προβλημάτισε. Τι είναι άραγε αυτό το κάτι που χρειάζεται και δεν είναι μια ατομική προσπάθεια ή ένα μακρινό σουτ; Αν ο Μεντιλίμπαρ αναφέρεται στην τύχη ή σε κάποια βοήθεια μεταφυσική ο Ολυμπιακός δύσκολα θα βελτιωθεί στη συνέχεια.

Απερίγραπτα

Από μια σκοπιά ο Ολυμπιακός κάνει σε γενικές γραμμές το περσινό πρωτάθλημα και μπορεί να ελπίζει πως θα διορθωθεί στην πορεία και θα το κατακτήσει. Και πέρυσι τέτοιον καιρό (εν μέσω ευρωπαϊκών παιχνιδιών δηλαδή…) είχε μια σειρά από μέτριες εμφανίσεις και απροσδόκητα αποτελέσματα. Είχε φέρει ισοπαλία με την Καλλιθέα π.χ., αποτέλεσμα χειρότερο από την ισοπαλία με τον πολύ καλό φέτος Λεβαδειακό.

Με τον Λεβαδειακό είχε δυσκολευτεί απερίγραπτα και πέρυσι: απλά πέρυσι με ένα σουτ από μακριά ο Μουζακίτης είχε σκοράρει – μάλιστα η μπάλα είχε κοντράρει κάπου. Προηγουμένως, πριν δηλαδή το δύσκολο πέρασμα από τη Λιβαδειά, ο Ολυμπιακός είχε ήττες με τον Αρη και τον Αστέρα Τρίπολης, ενώ δυσκολίες στο να φτάσει σε νίκες είχε πέρυσι και στα ντέρμπι – τουλάχιστον πριν από τα playoffs.

Είχε φέρει δύο ισοπαλίες με τον ΠΑΟ π.χ. στο ΟΑΚΑ – μία για το πρωτάθλημα και μία για το Κύπελλο, ενώ ισοπαλία είχε φέρει με τους Πράσινους για το πρωτάθλημα και στο Γ. Καραϊσκάκης. Ομως πέρυσι είχε δύο νίκες με τον ΠΑΟΚ κατά τη διάρκεια της κανονικής περιόδου και η νίκη του απέναντι στην ΑΕΚ στο γήπεδό του για το πρωτάθλημα ήταν με 4-1, δηλαδή ήταν πιο εύκολη από τη φετινή του.

Ισοπαλία

Η διαφορά με πέρυσι σε σχέση με φέτος είναι ότι την προηγούμενη χρονιά τα κρούσματα δυσκολίας απέναντι σε κλειστές άμυνες ήταν σποραδικά (ισοπαλία με τον Παναιτωλικό, δύσκολες νίκες με Καλλιθέα, ΟΦΗ, Αρη εντός έδρας κ.λπ.), ενώ φέτος τα αποτελέσματα που οφείλονται στην έλλειψη επιθετικής παραγωγικότητας (και ευστοχίας) είναι πλέον συνεχόμενα. Ο Ολυμπιακός σε σερί ματς με Αρη (στο Κλ. Βικελίδης), ΠΑΟΚ (για το Κύπελλο) και Παναθηναϊκό για το πρωτάθλημα (και τα δύο εντός έδρας) και ΑΕΚ και Λεβαδειακό (εκτός έδρας) έχει πετύχει ένα γκολ κι αυτό με πέναλτι στο δέκατο λεπτό των καθυστερήσεων στη Νέα Φιλαδέλφεια.

Ισοπαλία με 0-0 έφερε και στον τελικό του Σούπερ Καπ με τον ΟΦΗ: το ματς κρίθηκε στην παράταση. Τα πιο πολλά μάλιστα από τα ματς αυτά είναι ίδια. Ο Ολυμπιακός κρατάει την μπάλα, παίζει παράλληλο ποδόσφαιρο, σεντράρει πολύ (55 φορές στη Λιβαδειά!) και καταγράφει ελάχιστες τελικές στην αντίπαλη εστία. Το ίδιο ποδόσφαιρο παράγει το ίδιο αποτέλεσμα.

Εντύπωση

Προκαλεί σ’ εμένα τουλάχιστον μεγάλη εντύπωση ότι ο Μεντιλίμπαρ μίλησε για δυσκολία απέναντι σε κλειστές άμυνες. Δεν θυμάμαι να βρήκε ποτέ του ο Ολυμπιακός ομάδες που τον αντιμετώπισαν χωρίς να ρίχνουν το βάρος στα μετόπισθεν: ειδικά αυτές που δεν κάνουν πρωταθλητισμό το κάνουν διαρκώς. Ηταν η ρέντα του Ελ Κααμπί ο λόγος που δεν καταλάβαινε το πρόβλημα; Μπορεί.

Ενδεχομένως όμως το πρόβλημα να το έκρυβε (και από τα μάτια του προπονητή…) η ίδια η βαθμολογία: όσο είσαι πρώτος ή έστω δεύτερος προβληματίζεσαι και λιγότερο. Για διάφορες μέτριες εμφανίσεις ειδικά φέτος υπάρχει ως εξήγηση η παρουσία της ομάδας στη League Phase του Τσάμπιονς Λιγκ. Τα ματς στη διοργάνωση αυτή είναι τρομερά απαιτητικά και όντως αφήνουν προβλήματα κόπωσης και τραυματισμών. Αλλά αφού γίνουν. Πριν τα δώσεις δεν μπορείς να είσαι κουρασμένος. Κι αν ενώ τα περιμένεις το μυαλό είναι σε αυτά, κι αυτό δουλειά του προπονητή είναι να μην το επιτρέψει. Πώς; Επιλέγοντας πρώτα απ’ όλα παίκτες που θα είναι βέβαιο πως θα έχουν το μυαλό τους στο ματς όπου θα αγωνιστούν και όχι στο επόμενο.

Μυαλό

Επαιξε ο Ολυμπιακός στη Λιβαδειά με το μυαλό στην Μπάγερ Λεβερκούζεν; Πιθανότατα. Αλλά δεν είναι το ματς με τον Λεβαδειακό το πρόβλημα: το θέμα είναι ότι ένα φανερό πρόβλημα μπαίνει κάτω από το χαλί. Οι συνεχόμενες δυσκολίες απέναντι σε ομάδες που παίζουν κλειστά θα έπρεπε κατά τη γνώμη μου να έχουν ως αποτέλεσμα να δούμε στη Λιβαδειά έναν Ολυμπιακό με κάπως διαφορετική διάταξη και κάπως διαφορετική ενδεκάδα: στην Τρίπολη όπου ο Μεντιλίμπαρ το έκανε αυτό (μετά την ισοπαλία στις καθυστερήσεις με την ΑΕΚ) το πράγμα κάπως λειτούργησε.

Τη νίκη με 0-3 την έδωσε εκεί μια ενδεκάδα κομμάτι απρόβλεπτη. Ξεκινήσαν τότε στη μεσαία γραμμή ο Γκαρθία, ο Νασιμέντο κι ο Σιπιόνι, δώσανε τρεξίματα, πάσες, ο πρώτος σκόραρε κιόλας. Δεν λέω ότι αν αγωνίζονταν αυτοί στη Λιβαδειά ο Ολυμπιακός θα κέρδιζε: μακριά από μένα τέτοιες απλοποιήσεις. Λέω ότι σε εκείνο το παιχνίδι είχε φανεί μια προετοιμασία του ματς, μια ανάλυση του τι ακριβώς χρειαζόταν για να κερδίσει ο Ολυμπιακός. Ενώ στη Λιβαδειά ο γηπεδούχος έμεινε με δέκα παίκτες στο 38’ και ο Ολυμπιακός έδειχνε ότι δεν το είχε καταλάβει.

Λεβερκούζεν

Από την άλλη δεν μπορώ να μην πω τα καλύτερα για την ειλικρίνεια του Μεντιλίμπαρ όταν τον ρώτησαν για το ματς με την Μπάγερ Λεβερκούζεν. Δεν είπε τίποτα από αυτά που παίρνουν χειροκροτήματα από οπαδούς. «Δεν μπορείς να υποσχεθείς μία νίκη, μόνο δουλειά και προσπάθεια. Πρέπει να είμαστε συγκεντρωμένοι, να κάνουμε ένα καλό παιχνίδι. Υποσχόμαστε να κάνουμε το καλύτερο που μπορούμε και στα δύο παιχνίδια. Την Τετάρτη θα έχουμε τη δύναμη της έδρας, αλλά όπως είναι λογικό, η πρόκριση θα κριθεί σε δύο παιχνίδια» τόνισε. Προσυπογράφω.