Η αναφορά ενός ονόματος στα αρχεία Επστιν, ειδικά μετά τη δημοσιοποίηση εκατομμυρίων εγγράφων της υπόθεσης, αφήνει ανοιχτό ένα μεγάλο περιθώριο για ερμηνείες. Ενα email ή μια σημείωση στην πολυσυζητημένη λίστα μπορεί σαρωτικά να προκαλέσει πολιτική ζημιά, να καταστρέψει μια δημόσια εικόνα και να ανοίξει τον δρόμο για νομικές περιπέτειες. Στην περίπτωση του αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ, υπό προϋποθέσεις, είναι δυνατόν το ίδιο αυτό σύστημα να λειτουργήσει διαφορετικά.

Με αναφορές αποσπασματικές, λογοκριμένες ή ενταγμένες σε έναν κυκεώνα εκατομμυρίων εγγράφων, η υπερπληθώρα πληροφοριών θολώνει την εικόνα, διαχέει την ευθύνη και μετατρέπει τον κίνδυνο σε πολιτικό αντιπερισπασμό. Η παρουσία ενός ονόματος γίνεται τότε όχι απόδειξη, αλλά μέρος ενός αφηγήματος που μπορεί να επαναπλαισιωθεί ή ακόμα και να χρησιμοποιηθεί προς όφελος εκείνου που βρίσκεται στο επίκεντρο της προσοχής. Επιπλέον η χρονική στιγμή της αποκάλυψης μιας αλήθειας είναι κάποτε πιο κρίσιμη από την ίδια την αλήθεια.

Το όνομα του προέδρου Τραμπ εμφανίζεται στα αρχεία Επστιν περισσότερες από 1 εκατομμύριο φορές, σύμφωνα με κορυφαίο Δημοκρατικό βουλευτή, ο οποίος εξέτασε τη μη επεξεργασμένη έκδοση των εγγράφων. Οπως δήλωσε ο βουλευτής του Μέριλαντ Τζέιμι Ράσκιν, σε συνέντευξή του στο Axios, «υπάρχει πάρα πολύ υλικό που έχει λογοκριθεί». Ωστόσο σύμφωνα με τον αναπληρωτή γενικό εισαγγελέα, Τοντ Μπλανς, το υπουργείο Δικαιοσύνης έχει ολοκληρώσει την επανεξέταση των εγγράφων.

Η εκπρόσωπος του Λευκού Οίκου Καρολάιν Λέβιτ δήλωσε στους δημοσιογράφους ότι «σε αντίθεση με πολλούς άλλους που κατονομάζονται σε αυτά τα αρχεία, ο πρόεδρος διέκοψε τη σχέση του με τον Τζέφρι Επστιν και υπήρξε ειλικρινής, επιδιώκοντας την πλήρη διαφάνεια εδώ και πολλά χρόνια». Ο ίδιος ο αμερικανός πρόεδρος είπε την περασμένη εβδομάδα πως «είναι πραγματικά ώρα να ασχοληθεί η χώρα με κάτι άλλο».

Οπως αναφέρει στο «New Statesman» η Τίνα Μπράουν, γνωστή αρθρογράφος μεγάλων περιοδικών και ιδρύτρια του Daily Beast, το γεγονός πως όλοι γράφουν ξανά για την υπόθεση δείχνει πόσο επιτυχημένη υπήρξε για τον Ντόναλντ Τραμπ η τελευταία δημοσιοποίηση emails του Επστιν. «Βρήκε έναν ακόμα τρόπο να μετατρέψει τον κίνδυνο για τον ίδιο σε κίνδυνο για άλλους. Η αναζήτηση αποκαλύψεων για τον ένοικο του Οβάλ Γραφείου μέσα σε αυτή την καταιγίδα emails είναι μάταιη.

Το όνομα του Τραμπ, όπου συνδέεται με κάτι επιβαρυντικό, είναι διαγραμμένο. Από τα 5.300 αρχεία με 38.000 αναφορές στον Τραμπ, τη Μελάνια ή το Μαρ-αλ-Λάγκο, καμία δεν αποτελεί άμεση επικοινωνία μεταξύ Τραμπ και Επστιν.

Ο αναπληρωτής γενικός εισαγγελέας των ΗΠΑ, Τοντ Μπλανς, έχει ήδη δηλώσει ότι το δεύτερο μέρος του υλικού – άλλες 2,5 εκατομμύρια σελίδες – δεν θα δει ποτέ το φως της δημοσιότητας».

Η ίδια η Μπράουν βίωσε το σκοτεινό παρασκήνιο αυτής της υπόθεσης, ως στόχος. Παρά τον αρχικό πανικό ότι το όνομά της μπορεί να συνδεόταν με τον κύκλο του Επστιν, τα έγγραφα αποκάλυψαν πως ο καταδικασμένος για σεξουαλικά εγκλήματα μεγιστάνας και η υπεύθυνη δημοσίων σχέσεων Πέγκι Σίγκαλ μηχανορραφούσαν για να την «εξουδετερώσουν», εξαιτίας των αποκαλυπτικών ρεπορτάζ που δημοσίευε στο Daily Beast ήδη από το 2010.

Η Μπράουν περιγράφει μάλιστα μια ανησυχητική στιγμή όπου ο Επστιν εισέβαλε στο γραφείο της απαιτώντας να σταματήσει τις έρευνες, αποδεικνύοντας τον πανικό στον οποίο βρισκόταν τότε το δίκτυό του. Πέρα όμως από την προσωπική της κόντρα, η Μπράουν εκθέτει την κραυγαλέα υποκρισία ισχυρών παραγόντων που προσπάθησαν να αποστασιοποιηθούν εκ των υστέρων.

Η ίδια τονίζει ότι η επιχείρηση στη Βενεζουέλα αποτέλεσε εν μέρει μια κίνηση που απέσπασε την προσοχή από την οργή του MAGA για την καθυστέρηση του υπουργείου Δικαιοσύνης, αλλά πλέον η δημοσιοποίηση, με έξι εβδομάδες καθυστέρηση, ενός τσουνάμι από απομεινάρια της υπόθεσης Επστιν λειτούργησε ως ένας τυπικός αντιπερισπασμός Τραμπ από την αποτρόπαιη επιχείρηση της ICE στη Μινεάπολη. «Ο Τραμπ δεν φοβάται πλέον τα αρχεία Επστιν. Ενώ οι ειδήσεις γέμιζαν με τίτλους όπως “η σεξουαλική αυτοκρατορία του Επστιν ήταν παγίδα τύπου KGB”, ομοσπονδιακοί πράκτορες πλημμύριζαν τους δρόμους της Μινεάπολης».