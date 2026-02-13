Μόνο τυχαία δεν ήταν η επιλογή της Μαρίας Ζαχάροβα να φορέσει τα «ιστορικά» της γυαλιά για τα 250 χρόνια του Καποδίστρια. Η Μόσχα δεν αρκέστηκε σε ένα τυπικό μνημόσυνο, αλλά προχώρησε σε κανονική «απαλλοτρίωση» της μνήμης του Κυβερνήτη, υπενθυμίζοντας στην Αθήνα πως πριν γίνει Ιωάννης ήταν ο «Ιβάν Αντόνοβιτς».

Μέσα στο πολικό ψύχος των ελληνορωσικών σχέσεων, το ρωσικό υπουργείο Εξωτερικών αποφάσισε, μάλλον, να μας «τρολάρει» διπλωματικά, λέγοντάς μας, εμμέσως πλην σαφώς, ότι ο θεμελιωτής του ελληνικού κράτους (και ήρωας του φετινού box office) ήταν πρωτίστως «ρώσος κρατικός λειτουργός» και πως η μόνη αληθινή σύμμαχος ήταν η Ρωσία, σε μια εποχή που η Ελλάδα κοιτάζει αποκλειστικά προς τη Δύση.

Η «βάρβαρη συνωμοσία»

Το πραγματικό φαρμάκι, βέβαια, η Ζαχάροβα το στάζει στην αναφορά για το τέλος του, όπου μιλάει για «βάρβαρη συνωμοσία», κλείνοντας το μάτι με νόημα. Ποιος τον έφαγε τελικά; Το ρωσικό αφήγημα (και το κινηματογραφικό) αφήνει να εννοηθεί πως τον Καποδίστρια τον εξόντωσαν τα δυτικά συμφέροντα (βλέπε Βρετανοί και Γάλλοι της εποχής) με ελληνικά χέρια. Το μήνυμα της Μόσχας είναι σαφές και αιχμηρό: «Εμείς σας τον δώσαμε για να φτιάξετε κράτος, κι εσείς – με τις πλάτες των τωρινών συμμάχων σας – τον στείλατε στον τάφο». Ιστορία για αγρίους, με σύγχρονες σπόντες.

Δίδυμο εκτός ελέγχου στη Βουλή

Σε πεδίο μάχης μετατράπηκε η Ολομέλεια της Βουλής, με την κόντρα μεταξύ του Αδωνη Γεωργιάδη και της Ζωής Κωνσταντοπούλου να ξεφεύγει εντελώς πια από τα κοινοβουλευτικά όρια, καταλήγοντας σε προσωπικές επιθέσεις και ευθείες απειλές.

Η αρχή έγινε όταν η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας εξαπέλυσε δριμεία επίθεση κατά του Γεωργιάδη, αποκαλώντας τον «άθλιο υποκείμενο» και κατηγορώντας τον για συγκάλυψη της εργοδοσίας της εταιρείας «Βιολάντα» κατά τη θητεία του στα υπουργεία Ανάπτυξης και Εργασίας.

Η αντίδραση του υπουργού Υγείας ήταν εκρηκτική. Παρότι δεν ήταν μέσα στην αίθουσα εκείνη την ώρα, ανακοίνωσε αμέσως στο X ότι σπεύδει για να της απαντήσει. Οταν έλαβε τον λόγο, χαρακτήρισε την Κωνσταντοπούλου ως «ό,τι πιο τοξικό και κακοποιητικό έχει περάσει από τη Βουλή», προβλέποντας μάλιστα τη διάλυση της Κοινοβουλευτικής της Ομάδας εξαιτίας των παραιτήσεων των βουλευτών της.

«Κανένας κανονικός άνθρωπος δεν μπορεί να την αντέξει», είπε, με την Κωνσταντοπούλου να φωνάζει από το έδρανό της προκαλώντας ακόμη μεγαλύτερη οργή στον υπουργό που βγήκε εκτός ελέγχου. Η ένταση κορυφώθηκε όταν ο Γεωργιάδης, σε έξαλλη κατάσταση, προανήγγειλε μπαράζ μηνύσεων εναντίον της, φτάνοντας στο σημείο να δηλώσει: «Είμαι αυτός που θα σε κλείσει φυλακή. Αν δεν σε κλείσω, δεν θα ησυχάσω».

Η «εύκολη λύση» και η διαφωνία

Σε ευθεία σύγκρουση με το πολιτικό ρεύμα που υιοθετείται από την Αυστραλία μέχρι την Ελλάδα, το «Economist», με το πρωτοσέλιδο θέμα του στο τελευταίο του τεύχος, αποδομεί τη στρατηγική της καθολικής απαγόρευσης των social media στους εφήβους. Θυμίζω ότι ο Κυριάκος Μητσοτάκης έχει προαναγγείλει μέτρα περιορισμού των κοινωνικών δικτύων στα παιδιά κάτω των 16 ετών, στα πρότυπα άλλων ευρωπαϊκών χωρών. Ομως το βρετανικό περιοδικό (που διαβάζεται, εξ όσων γνωρίζω, και στο Μαξίμου) προειδοποιεί πως τέτοιες πολιτικές, αν και ψηφοθηρικά ελκυστικές για τους ανήσυχους γονείς, αποτελούν μια «ψευδαίσθηση ασφάλειας» με πιθανά αντίθετα αποτελέσματα. Η επιχειρηματολογία του «Economist» είναι σοβαρή και βασίζεται κατ’ αρχάς στο ότι η επιστημονική έρευνα δεν έχει τεκμηριώσει οριστικά ότι τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης προκαλούν μαζική βλάβη, παρά μόνο σε συγκεκριμένες ευάλωτες ομάδες. Επιπλέον, το περιοδικό τονίζει την πρακτική αδυναμία εφαρμογής του μέτρου, δεδομένου ότι οι έφηβοι είναι πιο εγγράμματοι ψηφιακά από τους νομοθέτες…

«Εφυγε» ο Αναστάσης Παπαληγούρας

Θλίψη προκάλεσε στον πολιτικό κόσμο η είδηση του θανάτου του Αναστάση Παπαληγούρα σε ηλικία 78 ετών. Ο γιος του πολιτικού της ΕΡΕ και της ΝΔ Παναγή Παπαληγούρα ήταν ιστορικό στέλεχος της ΝΔ και διετέλεσε, μεταξύ άλλων, υπουργός Δικαιοσύνης, διακρινόμενος όχι μόνο για τη νομική του κατάρτιση, αλλά κυρίως για την ευγένεια και τον μετριοπαθή και ενωτικό λόγο, μια ποιότητα που στη σημερινή εποχή ξεχωρίζει ως ανάμνηση.

Χαρακτηριστική ήταν η συλλυπητήρια αναφορά του Κυριάκου Μητσοτάκη, ο οποίος έκανε λόγο για έναν «ακέραιο άνθρωπο και σπουδαίο νομικό που τίμησε την παράταξη και την πατρίδα», ενώ συγκινητικά ήταν τα μηνύματα του Κώστα Καραμανλή, που έκανε λόγο για «έναν ευθύ και έντιμο άνθρωπο, έναν πολιτικό με υψηλή αίσθηση καθήκοντος», και του Αντώνη Σαμαρά, που τόνισε ότι ο εκλιπών ήταν «ένας καλλιεργημένος άνθρωπος και πολιτικός, με αρχές και ήθος».