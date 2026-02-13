Να εφαρμοστεί άμεσα μηχανισμός μείωσης του κόστους ενέργειας καλεί την κυβέρνηση η Ενωση Βιομηχανικών Καταναλωτών Ενέργειας (ΕΒΙΚΕΝ), ο οποίος θα λειτουργεί συμπληρωματικά προς την υφιστάμενη Αντιστάθμιση CO 2 , εξασφαλίζοντας πραγματική και συγκρίσιμη στήριξη του συνόλου των βιομηχανιών έντασης ενέργειας.

Οπως αναφέρει σχετική ενημέρωση της Ενωσης, με δεδομένη την επείγουσα ανάγκη για άμεσα εφαρμόσιμες λύσεις, εγκεκριμένες από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, θεωρεί ότι είναι η στιγμή να ληφθούν αποφάσεις που μπορούν πραγματικά να στηρίξουν την ανταγωνιστικότητα της ελληνικής βιομηχανίας, τη στιγμή που αυτή καλείται να λάβει σοβαρές επενδυτικές αποφάσεις για την επίτευξη του φιλόδοξου στόχου της απανθρακοποίησης.

Μάλιστα χαιρετίζει ως θετική εξέλιξη την πρόθεση του υπουργείου να επαναδιαπραγματευτεί με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή την ενίσχυση του υφιστάμενου μηχανισμού Αντιστάθμισης CO 2 , ο οποίος εφαρμόζεται ήδη από το 2013 και αποσκοπεί αποκλειστικά στην αντιστάθμιση μέρους της επιβάρυνσης λόγω του κόστους του CO2. Ο δε νέος μηχανισμός για μειωμένο ΕΤΜΕΑΡ παραμένει σε εκκρεμότητα από το 2022, ενώ εφαρμόζεται πανευρωπαϊκά.

Ωστόσο, οι εξελίξεις στην υπόλοιπη Ευρώπη καταδεικνύουν ότι ο ανταγωνισμός εντείνεται και ότι η χώρα μας δεν μπορεί να περιοριστεί μόνο στον μηχανισμό της Αντιστάθμισης σαν μοναδικό εργαλείο μείωσης του αυξημένου κόστους ηλεκτρικής ενέργειας. Οπως υπογραμμίζεται, η Βουλγαρία εφαρμόζει από 1.7.2025 εγγυημένη τιμή 62,5 ευρώ/MWh και η Γερμανία από 1.1.2026 εγγυημένη τιμή 50 ευρώ/MWh.

Σύμφωνα με την ΕΒΙΚΕΝ, οι δύο ως άνω μηχανισμοί στηρίζονται στο πλαίσιο κρατικών ενισχύσεων της Συμφωνίας για καθαρή βιομηχανία (CISAF).

Χωρίς στήριξη

Την ώρα που άλλες ευρωπαϊκές κυβερνήσεις θωρακίζουν τη βιομηχανία τους έναντι του αυξημένου κόστους ενέργειας, αναφέρει, η ελληνική μεταποίηση – με συμμετοχή μόλις 9,1% στο ΑΕΠ, έναντι 14,1% του ευρωπαϊκού μέσου όρου – παραμένει εκτεθειμένη και καλείται να ανταγωνιστεί τις ευρωπαϊκές βιομηχανίες χωρίς αντίστοιχα εργαλεία στήριξης.

Τέλος, η ΕΒΙΚΕΝ επαναλαμβάνει το πάγιο αίτημά της να ενσωματωθεί το κόστος της ανακατανομής των θερμικών μονάδων στη Χρέωση Χρήσης Συστήματος, όπως επιβάλλεται για λόγους εξορθολογισμού των χρεώσεων των λογαριασμών προσαύξησης.