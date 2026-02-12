Οι νύχτες έχουν αρχίσει να γίνονται όλο και πιο ενδιαφέρουσες, καθώς οι Απόκριες γεμίζουν με λαμπερά χρώματα δρόμους, λεωφόρους, πλατείες. Εικόνες με πιερότους, μπαλαρίνες και ένας τεράστιος κλόουν καμωμένος από χρυσές κόκκινες και πράσινες κλωστές στο κέντρο μιας πλατείας. Η οδός Πειραιώς συγκεντρώνει μεγάλα νυχτερινά κέντρα, με τους δημοφιλείς τραγουδιστές να ποζάρουν στις αφίσες.

Κατηφορίζουμε τον δρόμο και φθάνουμε στο Μουσείο Μπενάκη για τη σημαντική έκθεση «Αλέξης Ακριθάκης – Μια γραμμή κύμα». Ενα preview για λίγους και εκλεκτούς με την υπογραφή της Rolex, λίγο πριν από το opening για το ευρύ κοινό. Η Rolex, η κορυφαία ωρολογοποιία του πλανήτη, προχώρησε σε μια νέα, μεγάλη συνεργασία. Αυτή με το εμβληματικό Μουσείο Μπενάκη.

Rolex, Μπενάκη, Ακριθάκης, η έκθεση και μετά δείπνο για σημαντικούς ανθρώπους. Ενα μικρό «touch» από την όμορφη βραδιά πριν επανέλθουμε με άλλα στιγμιότυπα.

Σας προτείνουμε την Κυριακή της Αποκριάς και την Καθαρά Δευτέρα να περάσετε από το ΚΠΙΣΝ, που ετοιμάζει ένα γιορτινό σκηνικό για τις δύο αυτές ημέρες, αλλά σας πηγαίνουμε και πιο μακριά, στην Αγκυρα, όπου ταξίδεψε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης για τη συνάντησή του με τον τούρκο πρόεδρο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν.