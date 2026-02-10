Οριστικός ανάδοχος σε δύο μεγάλα σιδηροδρομικά έργα συνολικού προϋπολογισμού περίπου 1 δισ. ευρώ στη Ρουμανία ανακηρύχθηκε η ΤΕΡΝΑ, κατασκευαστικός βραχίονας του Ομίλου ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ.

H ΤΕΡΝΑ επιλέχθηκε από την Εθνική Εταιρεία Σιδηροδρόμων της Ρουμανίας (CFR) ως οριστικός ανάδοχος, σε κοινοπραξία με την Alstom Romania, για δύο τμήματα του σιδηροδρομικού άξονα Craiova-Drobeta Turnu Severin-Caransebeș. Πρόκειται για τα τμήματα Craiova-Filiași (Lot 1), με προϋπολογισμό 543,4 εκατ. ευρώ, και Filiași-Igiroasa (Lot 2), προϋπολογισμού 449,2 εκατ. ευρώ. Τα δύο έργα αποτελούν μέρος της σιδηροδρομικής γραμμής Craiova-Igiroasa, συνολικού μήκους 83 χιλιομέτρων, για την οποία η ΤΕΡΝΑ αναλαμβάνει τον σχεδιασμό και την πλήρη ανάταξη.

Η ελληνική εταιρεία συμμετέχει στην κοινοπραξία ως επικεφαλής, με ποσοστό 69% στο Lot 1 και 74% στο Lot 2. Το χρονοδιάγραμμα προβλέπει διάρκεια 12 μηνών για την εκπόνηση των μελετών και 36 μήνες για την κατασκευή των έργων.