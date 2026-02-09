Οι κραυγές πόνου και απόγνωσης έκαναν ακόμα και τις κορυφές των πανέμορφων Δολομιτών να ανατριχιάσουν και την κοιλάδα μέσα στην οποία κρύβεται η πανέμορφη Κορτίνα να δακρύσει. Η μεγάλη καριέρα της Λίντσεϊ Βον στο αλπικό σκι έριξε αυλαία με τον πιο δραματικό τρόπο, θυμίζοντας τους ήρωες που πολέμησαν στον «Λευκό Πόλεμο» στην ίδια περιοχή.

Η Βον δεν κατάφερε να ολοκληρώσει την προσπάθειά της αλλά για πολλούς είναι η μεγάλη νικήτρια των 25ων χειμερινών Ολυμπιακών Αγώνων.

Αυτό που θα θυμάται η Αμερικανίδα από την τελευταία της προσπάθεια ύστερα από πολλά χρόνια είναι ο έντονος πόνος που ένιωσε στο πόδι και το νούμερο 13.

Από τις 36 αθλήτριες που συμμετείχαν στην αλπική κατάβαση η Βον ήταν 13η στη σειρά για να αγωνιστεί. Δεκατρία δευτερόλεπτα μετά την εκκίνησή της πήγαν όλα στραβά. Υστερα από ένα μικρό άλμα άρχισε να χάνει τον έλεγχο και με το δεξί της χέρι χτύπησε μια «πόρτα» για να χάσει στο τέλος την ισορροπία της και να συρθεί με δύναμη πάνω στο χιόνι.

Οι κραυγές της από τους πόνους που ένιωθε στο γόνατο συγκλόνισαν τους θεατές που παρακολουθούσαν με αγωνία τη Βον να κείτεται ακίνητη πάνω στο λευκό χαλί. Δευτερόλεπτα αργότερα χειροκρότησαν θερμά την προσπάθεια της Αμερικανίδας σαν να ήταν ήδη η μεγάλη νικήτρια. Υπήρχαν σχολιαστές, όπως η πρώην αθλήτρια Τσέμι Αλκοτ που δεν κατάφεραν να συγκρατήσουν τα δάκρυά τους, ενώ η «Bild» έγραψε για «τραγωδία» και για «εικόνες που κανείς δεν θέλει να βλέπει στους Ολυμπιακούς Αγώνες».

Εχοντας υποστεί ολική ρήξη χιαστών στο αριστερό γόνατο και σοβαρό τραυματισμό στον μηνίσκο πριν από δέκα ημέρες, η Βον προσπάθησε να κάνει το όνειρό της πραγματικότητα και να κατακτήσει για δεύτερη φορά το χρυσό μετάλλιο στα 41 της, έξι χρόνια μετά την απόσυρσή της από τους αγώνες. Αρνιόταν να αποδεχτεί το αδύνατο για να καταλήξει με δάκρυα σε ένα φορείο και στη συνέχεια μέσα στο ελικόπτερο που τη μετέφερε στο νοσοκομείο. Οταν ρωτήθηκε ο πρόεδρος της ομοσπονδίας σκι και σνόουμπορντ Τζόχαν Ελίας αν έπρεπε να της επιτρέψουν να αγωνιστεί ο Βρετανός απάντησε: «Μάλλον δεν γνωρίζετε τη Λίντσεϊ».

«Πάντα Ολυμπιονίκης. Σου ευχόμαστε τα καλύτερα», ήταν το μήνυμα της ΔΟΕ. Στο τελευταίο της σημείωμα στα social media η Βον έγραψε πως δεν μπορεί να εγγυηθεί το αποτέλεσμα παρά μόνο ότι θα τα δώσει όλα. Για να καταλήξει: «Ο,τι κι αν συμβεί έχω ήδη νικήσει». Συμφωνούμε απόλυτα.