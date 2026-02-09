Οι παραδοσιακά ισχυροί κλάδοι της ελληνικής οικονομίας αναμένεται να κάνουν μεγάλα ανοίγματα μέσα στο 2026, αλλά σε αυτούς πρόκειται να προστεθούν και τομείς που μέχρι στιγμής δεν έχουν δείξει αντίστοιχη δυναμική. Αλλωστε, το 2026 είναι η τελευταία χρονιά για την εκταμίευση των πόρων του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας (ΤΑΑ) από την Ευρωπαϊκή Ενωση, με τα εναπομείναντα δάνεια στο πλαίσιο του προγράμματος να ανέρχονται σε 6,3 δισ. ευρώ (περίπου 35% του συνόλου του δανειακού σκέλους του εθνικού σχεδίου), μεγάλο μέρος των οποίων αναμένεται να κατευθυνθεί σε επιχειρήσεις μέσω των τραπεζών. Ακόμα 6,2 δισ. ευρώ σε απευθείας επιδοτήσεις του ΤΑΑ προς το ελληνικό κράτος δεν έχουν ακόμα εκταμιευθεί και εκτιμάται πως θα ενισχύσουν περαιτέρω την επενδυτική δραστηριότητα.

Σύμφωνα με τραπεζικές πηγές, αρκετοί είναι οι κλάδοι που θα κινήσουν τη ζήτηση επιχειρηματικών δανείων τη φετινή χρονιά. Πρωταγωνιστικό ρόλο στην αύξηση των χαρτοφυλακίων αναμένεται να παίξουν οι επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στους χώρους της ενέργειας, της φιλοξενίας (ξενοδοχεία) και των υποδομών – κατασκευών. Δευτερευόντως, αυξημένη κινητικότητα περιμένουν οι τράπεζες από τη ναυτιλία, τις φαρμακευτικές εταιρείες, τη μικρή αλλά με διαθέσεις μεγέθυνσης εγχώρια βιομηχανία, την αγορά ακινήτων (real estate), τις εταιρείες τεχνολογίας και λογισμικών, αλλά και από τον αγροδιατροφικό τομέα.

Παράλληλα, αναμένεται σημαντική αύξηση στη χρηματοδότηση επιχειρήσεων του αμυντικού τομέα, στο πλαίσιο της ευρωπαϊκής πολιτικής για ενίσχυση της ενιαίας άμυνας με προγράμματα όπως το SAFE. Ηδη, η Πειραιώς έχει υπογράψει συμφωνία με την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων (ΕΤΕπ) για τη χρηματοδότηση μικρών και μεσαίου μεγέθους επιχειρήσεων του κλάδου με 100 εκατ. ευρώ, που πρόκειται να κινητοποιήσουν συνολικά κεφάλαια 200 εκατ. ευρώ με την προβλεπόμενη μόχλευση. Εξάλλου, σημαντικές αυξήσεις περιμένουν οι τράπεζες στα διεθνή κοινοπρακτικά επιχειρηματικά δάνεια (syndicated loans) που δίνονται σε συνεργασία με τράπεζες άλλων χωρών, τόσο εντός όσο και εκτός ΕΕ.

Οι τάσεις

Στην ενέργεια, αναμένεται να υπάρξει μείωση στις χρηματοδοτήσεις για έργα Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας (ΑΠΕ), όπου παρατηρείται κορεσμός της αγοράς, σε σημαντικό βαθμό ως συνέπεια του «δόγματος» Τραμπ «drill baby drill» και της αύξησης της ζήτησης για ορυκτά καύσιμα. Αλλωστε, οι επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στη μεταφορά ενέργειας – ειδικά του αμερικανικού υγροποιημένου φυσικού αερίου (LNG) – θεωρείται βέβαιο ότι θα αναζητήσουν χρηματοδότηση στο πλαίσιο της ανάδειξης της Ελλάδας σε ενεργειακό κόμβο στη ΝΑ Ευρώπη. Εξάλλου, μεγάλη αύξηση των μεγεθών αναμένουν οι τράπεζες στην αγορά εξισορρόπησης, που «ρυθμίζει» τη διοχέτευση ενέργειας ώστε να καλύπτεται η ζήτηση ενέργειας στον μέγιστο δυνατό βαθμό.

Στον κλάδο της φιλοξενίας, δηλαδή στα ξενοδοχεία, οι τράπεζες αναμένουν σημαντική δραστηριότητα συγχωνεύσεων και εξαγορών στην ελληνική αγορά. Η πραγματοποίηση τέτοιων κινήσεων απαιτεί βεβαίως σημαντικά τραπεζικά κεφάλαια, με τον κλάδο να υπολογίζεται ότι έχει μερίδιο περίπου 10% στα συνολικά επιχειρηματικά δάνεια τα τελευταία χρόνια.

Τέλος, αυξημένη κινητικότητα εκτιμάται ότι παρουσιάζει ο κλάδος των υποδομών, που θα «τραβήξει» μαζί και τις κατασκευές. Αλλωστε, οι μεγάλες εταιρείες του τομέα έχουν πολύ υψηλές προβλέψεις από ανεκτέλεστα έργα, ενώ μέσα στο έτος θα προχωρήσουν σημαντικά μεγάλες επενδύσεις, μεταξύ άλλων η αναβάθμιση του αεροδρομίου «Ελ. Βενιζέλος», η κατασκευή του νέου αεροδρομίου της Κρήτης στο Καστέλλι, ο Βόρειος Οδικός Αξονας Κρήτης (ΒΟΑΚ) αλλά και το κυβερνητικό πάρκο «Ανδρέας Λεντάκης» στις εγκαταστάσεις της πρώην ΠΥΡΚΑΛ στη Δάφνη.

Σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία της Τράπεζας της Ελλάδος (ΤτΕ), τα επιχειρηματικά δάνεια του 2025 ανήλθαν σε 23,2 δισ. ευρώ συνολικά. Το ποσό αυτό, που ενισχύθηκε με εκταμιεύσεις άνω των 6 δισ. ευρώ τον περασμένο Δεκέμβριο, ήταν όμως χαμηλότερο από το αντίστοιχο του 2024, όταν οι εκταμιεύσεις προς τις επιχειρήσεις έφτασαν τα 24 δισ. ευρώ. Σε ό,τι αφορά τη χρηματοδότηση των μικρομεσαίων επιχειρήσεων, αυτή διαμορφώθηκε στα 2,5 δισ. ευρώ στο σύνολο του 2025 (περίπου 10% των συνολικών δανείων προς επιχειρήσεις).

Εξάλλου, η τάση των επιτοκίων για τα επιχειρηματικά δάνεια είναι πτωτική, με το μέσο σταθμισμένο επιτόκιο να διαμορφώνεται στο 3,69% τον Δεκέμβριο, στο χαμηλότερο επίπεδο από τον Αύγουστο του 2022, όταν το επιτόκιο πολιτικής της ΕΚΤ ήταν μηδενικό. Σε αυτή την εξέλιξη έχει παίξει ρόλο και η είσοδος νέων παικτών στην τραπεζική αγορά, αυξάνοντας τον ανταγωνισμό. Οπως έδειξε και η έρευνα τραπεζικών χορηγήσεων για το δ’ τρίμηνο του 2025, τα πιστοδοτικά κριτήρια των τραπεζών προς τις επιχειρήσεις έγιναν πιο χαλαρά, ενώ η ζήτηση εξακολούθησε να αυξάνεται με ταχείς ρυθμούς.

Βάσει των προσδοκιών τραπεζών και επιχειρήσεων για το επόμενο διάστημα, είναι σαφές πως ο στόχος είναι να ξεπεραστεί το «ταβάνι» των 24 δισ. ευρώ, δίνοντας στην ελληνική οικονομία την απαραίτητη ώθηση πριν από το τέλος του ΤΑΑ. Η ΤτΕ εκτιμά, άλλωστε, ότι οι επενδύσεις θα επιταχυνθούν με ρυθμό 8,6% το 2026, έναντι 6,1% την περασμένη χρονιά. Το 2027, όμως, αναμένεται να χαμηλώσει ο ρυθμός αύξησης των επενδύσεων σε 1,7%, πριν ανέβει ξανά στο 3,7% το 2028.