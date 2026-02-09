Με το ρολόι του Ταμείου Ανάκαμψης να μετρά αντίστροφα, η ΑΑΔΕ ανεβάζει ταχύτητα, επιδιώκοντας να διασφαλίσει ότι τα έργα της φορολογικής διοίκησης που έχουν ενταχθεί στο χρηματοδοτικό σκέλος του «Ελλάδα 2.0» θα ολοκληρωθούν εντός των ασφυκτικών χρονοδιαγραμμάτων και σύμφωνα με τους όρους χρηματοδότησης. Στο πλαίσιο αυτό, η ΑΑΔΕ προχωρά στην προκήρυξη για την ανάθεση υπηρεσιών σε ανεξάρτητο ελεγκτή, με αντικείμενο τον έλεγχο της υλοποίησης οροσήμων, στόχων, δράσεων και έργων που βρίσκονται σε εξέλιξη.

Ο έλεγχος αφορά, μεταξύ άλλων, τη συμμόρφωση με τα προβλεπόμενα ορόσημα και παραδοτέα, αλλά και τη διασφάλιση ότι κάθε έργο προχωρά και ολοκληρώνεται εντός των καθορισμένων χρονοδιαγραμμάτων. Ειδικότερα, οι υπηρεσίες που θα κληθεί να παράσχει ο ανεξάρτητος ελεγκτής αφορούν τη βεβαίωση της ορθής εκτέλεσης των έργων της ΑΑΔΕ που έχουν ενταχθεί στο Ταμείο Ανάκαμψης, σύμφωνα με τις αρχές της χρηστής δημοσιονομικής διαχείρισης και το εθνικό και ενωσιακό δίκαιο. Παράλληλα, θα ελεγχθεί η ικανοποιητική επίτευξη των εγκεκριμένων οροσήμων και στόχων, η μη αναστροφή όσων έχουν ήδη επιτευχθεί, καθώς και η πρόληψη φαινομένων απάτης, διαφθοράς και σύγκρουσης συμφερόντων.

Νέα οργανωτική δομή για τον Ομιλο ΑΚΤΟR

Νέο λειτουργικό μοντέλο με καθετοποίηση των δραστηριοτήτων του, βέλτιστη εταιρική διακυβέρνηση και στόχο την ταχύτερη επιχειρηματική ανάπτυξή του και την παραγωγή αξίας για τους μετόχους και την κοινωνία, για τον Ομιλο ΑΚΤOR. «Φέρνουμε ένα νέο, σύγχρονο και αποτελεσματικό λειτουργικό μοντέλο με νέα συστήματα, διαδικασίες και οργανογράμματα, που θα μας επιτρέψουν να επιταχύνουμε την επιχειρηματική μας ανάπτυξη, να δημιουργήσουμε νέες ευκαιρίες στην αγορά και να επεκτείνουμε τις ενδοομιλικές συνέργειες. Ενισχύουμε την ηγετική μας ομάδα, επενδύουμε σε ένα μοντέρνο επιχειρησιακό μοντέλο και συνεχίζουμε την πολυδιάστατη αναδιοργάνωση του Ομίλου, έχοντας ως στόχο την τήρηση των δεσμεύσεών μας προς το επενδυτικό κοινό και την παραγωγή αξίας για τους μετόχους και την κοινωνία», δήλωσε ο πρόεδρος και CEO του Ομίλου ΑKTOR Αλέξανδρος Εξάρχου.

Μνημόνιο συνεργασίας

Στο Συμβούλιο της Επικρατείας, στο ανακαινισμένο Αρσάκειο Μέγαρο, ο διοικητής της ΑΑΔΕ Γιώργος Πιτσιλής και η γενική διευθύντρια της Εθνικής Σχολής Δικαστικών Λειτουργών (ΕΣΔι), σύμβουλος της Επικρατείας, Ταξιαρχία Κόμβου υπέγραψαν Μνημόνιο Εκπαιδευτικής και Ερευνητικής Συνεργασίας. Η νέα συνεργασία κεφαλαιοποιεί την επιτυχημένη εμπειρία της περιόδου 2022-2025, η οποία εξελίσσεται δυναμικά έχοντας ήδη αποδώσει σημαντικά αποτελέσματα και θέτει νέες βάσεις για την επιμόρφωση και την ανταλλαγή τεχνογνωσίας μεταξύ των δύο φορέων. Το νέο Μνημόνιο διαμορφώνει ένα σταθερό και σύγχρονο πλαίσιο συνεργασίας, προβλέποντας μεταξύ άλλων σχεδιασμό κοινών εκπαιδευτικών προγραμμάτων, σεμιναρίων και εργαστηρίων, εμπλουτισμό του έργου της ΕΣΔι με μελέτες περίπτωσης από το πραγματικό επιχειρησιακό περιβάλλον της ΑΑΔΕ και σύνδεση της θεωρίας με την πράξη σε φορολογικά και τελωνειακά ζητήματα.

Βραβεύσεις για τις εισηγμένες

Η απονομή των βραβείων «ΧΡΗΜΑ» για το 2025 έλαβε χώρα την περασμένη Παρασκευή. Το βραβείο καλύτερης εταιρείας έλαβε η Eurobank, ενώ καλύτερη τράπεζα ανακηρύχθηκε η Εθνική. Το βραβείο της καλύτερης εταιρείας FTSE LARGE CAP πήρε η Optima Bank, το βραβείο καλύτερης μεσαίας – μικρής κεφαλαιοποίησης η Intralot, ενώ από τις εισηγμένες εταιρείες κοινής ωφέλειας βραβεύθηκε η ΕΥΔΑΠ. Το βραβείο υψηλών επενδύσεων πήγε στη ΔΕΗ, ενώ για τη διεθνή της δραστηριοποίηση ξεχώρισε η METLEN Energy & Metals. Μεταξύ των εταιρειών της εναλλακτικής αγοράς διακρίθηκε η Euroxx Χρηματιστηριακή, ως καλύτερη χρηματιστηριακή βραβεύθηκε η Eurobank Equities και από τις εταιρείες διαχείρισης αμοιβαίων κεφαλαίων το πρώτο βραβείο πήγε στην Optima Αsset Μanagement ΑΕΔΑΚ.

Επιφυλακτικός ο Στουρνάρας

Επιφυλακτικός απέναντι στο ενδεχόμενο αλλαγής των επιτοκίων πολιτικής της ΕΚΤ εμφανίστηκε ο διοικητής της ΤτΕ Γιάννης Στουρνάρας μιλώντας στο Bloomberg, την ώρα που το ευρώ συνεχίζει να ενισχύεται έναντι των υπόλοιπων νομισμάτων, και κυρίως του δολαρίου. «Παρακολουθούμε τις συναλλαγματικές ισοτιμίες και όλες τις μεταβλητές που επηρεάζουν τη δραστηριότητα και τον πληθωρισμό», είπε και επεσήμανε ότι η ενίσχυση του νομίσματος είχε ήδη προβλεφθεί από την ΕΚΤ. «Το μεγαλύτερο μέρος της ανατίμησης έχει πραγματοποιηθεί το πρώτο τρίμηνο του περασμένου έτους», πρόσθεσε και εκτίμησε ότι δεν πρόκειται για κάποια «δραματική» εξέλιξη που πρέπει να κάνει την ΕΚΤ να αναθεωρήσει προς τα κάτω τα επιτόκια.

Ισχυρότερη ανάπτυξη

Προς τα πάνω αναθεώρησαν την εκτίμησή τους για τον ρυθμό ανάπτυξης της ευρωζώνης οι επαγγελματίες ανεξάρτητοι αναλυτές που συνεργάζονται με την ΕΚΤ, προβλέποντας την αύξηση του ΑΕΠ για το 2026 στο 1,2%, έναντι προηγούμενης εκτίμησης 1,1%. Για το 2027 και το 2028 η ανάπτυξη υπολογίζεται στο 1,4% και 1,3% αντίστοιχα. Σε ό,τι αφορά τον πληθωρισμό, υπολογίζουν ότι θα μειωθεί στο 1,8% το 2026, πριν αυξηθεί ξανά στο 2% το 2027 και στο 2,1% το 2028. Τέλος, η ανεργία στην ευρωζώνη αναμένεται να διαμορφωθεί στο 6,3% φέτος, στο 6,2% το 2027 και στο 6,1% το 2028.