Μπορεί το τρέξιμο να μας… ομορφύνει, εσωτερικά και εξωτερικά; Φυσικά και μπορεί! Το τρέξιμο είναι κάτι πολύ περισσότερο από ένας τρόπος να διατηρείται κάποιος σε φόρμα. Προάγει την υγεία μας, ενώ παράλληλα αποτελεί μια μεταμορφωτική πρακτική που μπορεί να μας κάνει να δείχνουμε και να νιώθουμε πιο όμορφοι. Είτε κυνηγάμε ένα προσωπικό ρεκόρ, είτε απλώς απολαμβάνουμε ένα πρωινό τζόγκινγκ στο πάρκο, τα οφέλη του τρεξίματος είναι πολύ περισσότερα από όσα νομίζουμε. Παρακάτω θα εξετάσουμε 7 λόγους για τους οποίους το να φοράμε τα αθλητικά μας τακτικά θα μας βοηθήσει να τραβάμε τα βλέμματα, να αισθανόμαστε αυτοπεποίθηση και να «ξεκλειδώσουμε» μια πιο υγιή και λαμπερή εκδοχή του εαυτού μας.

1. Πιο σμιλεμένη σιλουέτα

Μία από τις πιο εμφανείς αλλαγές που θα παρατηρήσει κάποιος, όταν υιοθετήσει ως συνήθεια το τρέξιμο, είναι η συνολική εικόνα και κατάσταση του σώματός του. Το τρέξιμο είναι μια ιδιαίτερα αποτελεσματική άσκηση καύσης θερμίδων, που ταυτόχρονα διεγείρει την ανάπτυξη μυών και μειώνει το περιττό λίπος. Με τον καιρό, οι δρομείς τείνουν να αποκτούν ένα πιο λεπτό, σμιλεμένο σώμα, που αποπνέει ζωντάνια και υγεία. Η συστηματική ενεργοποίηση πολλών μυϊκών ομάδων, ιδίως στα πόδια και στον κορμό, δίνει στο σώμα σχήμα και γράμμωση, χαρακτηριστικά που θεωρούνται ελκυστικά.

2. Η «λάμψη του δρομέα»

Οταν τρέχουμε, αυξάνεται η αιμάτωση του δέρματος, με αποτέλεσμα την καλύτερη μεταφορά πολύτιμων θρεπτικών συστατικών και οξυγόνου, καθώς και την αποβολή τοξινών. Αυτή η βελτιωμένη κυκλοφορία, που συχνά αποκαλείται «λάμψη του δρομέα», κάνει το δέρμα να δείχνει ζωντανό, φωτεινό και καλά ενυδατωμένο. Πολλοί δρομείς δε, αναφέρουν λιγότερα ξεσπάσματα ακμής και πιο λεία όψη, που τους κάνουν να δείχνουν πιο υγιείς και φρέσκοι.

3. Αύξηση αυτοπεποίθησης

Οι δρομείς τείνουν να αναπτύσσουν ισχυρή αυτοεκτίμηση και ψυχική ανθεκτικότητα, ξεπερνώντας προκλήσεις, είτε πρόκειται για δύσκολες καιρικές συνθήκες, είτε για κούραση, είτε για νέους στόχους που θέτουν. Αυτή η αυτοπεποίθηση μεταφράζεται σε σωστή στάση σώματος, θετική ενέργεια και γενικά σε μία παρουσία που ελκύει τους άλλους. Οταν νιώθει κάποιος περήφανος για την πρόοδό του, αυτό συχνά αντανακλάται τόσο σωματικά όσο και συναισθηματικά, κάνοντάς τον να μοιάζει πιο ελκυστικός.

4. Νεανική ζωντάνια

Το τακτικό τρέξιμο μπορεί να μας κάνει να νιώθουμε και να δείχνουμε πιο νέοι. Η αερόβια άσκηση αυξάνει τα επίπεδα ενέργειας, διατηρεί την ευλυγισία των μυών και των αρθρώσεων και έχει τη δυνατότητα να επιβραδύνει ακόμη και ορισμένες πτυχές της γήρανσης. Ο συνδυασμός σωματικής δύναμης και πνευματικής εγρήγορσης χαρίζει στους δρομείς μια νεανική αύρα, είτε αυτοί είναι 25 είτε 65 ετών, κάτι που οι άλλοι παρατηρούν συνήθως αμέσως.

5. Καλύτερη στάση σώματος

Η κακή στάση μπορεί να κάνει οποιονδήποτε να δείχνει κουρασμένος, ίσως ακόμη και – σε ένα δεύτερο επίπεδο – απόμακρος. Το τρέξιμο ενισχύει τον κορμό, τη σταθερότητα και τη σωστή ευθυγράμμιση του σώματος. Οι καλά προπονημένοι δρομείς στέκονται πιο όρθιοι, κινούνται πιο αρμονικά και φέρουν το σώμα τους με σιγουριά στον χώρο. Αυτή η δυναμική φυσική παρουσία τραβά την προσοχή και αφήνει ισχυρή εντύπωση, είτε φοράει κάποιος αθλητικά, είτε καθημερινά ρούχα.

6. Καλύτερος ύπνος και φωτεινά μάτια

Ο βαθύς ποιοτικός ύπνος είναι ένα φυσικό αποτέλεσμα του τακτικού τρεξίματος. Οταν κοιμάται κάποιος καλά, ξυπνά με λιγότερους μαύρους κύκλους, λιγότερο πρήξιμο και πιο φωτεινά, καθαρά μάτια. Ο καλός ύπνος βοηθά επίσης στη ρύθμιση των ορμονών που διατηρούν υγιή τα μαλλιά, το δέρμα και τα νύχια. Οταν κάποιος δείχνει ξεκούραστος, οι άνθρωποι φαίνεται να το παρατηρούν και αυτή η φρέσκια όψη του τους κάνει να τον βρίσκουν πιο ελκυστικό και προσιτό.

7. Μεταδοτική ευτυχία

Το τρέξιμο ανεβάζει αποδεδειγμένα τη διάθεση. Η σωματική άσκηση ενεργοποιεί την απελευθέρωση ενδορφινών, των «ορμονών της ευτυχίας», που βοηθούν στη μείωση του άγχους και της κατάθλιψης. Οι δρομείς είναι συχνά πιο χαρούμενοι, θετικοί και εκπέμπουν έναν μεταδοτικό ενθουσιασμό. Οι άνθρωποι συνήθως έλκονται από τη φύση τους από όσους ακτινοβολούν χαρά και ζεστασιά.