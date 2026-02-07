Ο Γιώργος Πιτσιλής πήρε στα χέρια του το τιμόνι του φοροεισπρακτικού και φοροελεγκτικού μηχανισμού της χώρας, τον Ιανουάριο του 2016, σε μια πολύ δύσκολη περίοδο. Την εποχή του τρίτου Μνημονίου και του ασφυκτικού ελέγχου της ελληνικής οικονομίας από την τρόικα. Τότε η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων ονομαζόταν ακόμη Γενική Γραμματεία Δημοσίων Εσόδων και η φοροδιαφυγή έκανε πάρτι στην Ελλάδα.

Στα 10 χρόνια που ηγείται της ΑΑΔΕ άλλαξαν πολλά στη φορολογική διοίκηση με τις μεγαλύτερες ανατροπές να συντελούνται την περίοδο της πανδημίας, η οποία λειτούργησε ως επιταχυντής της νέας ψηφιακής εποχής.

Εντυπωσιακά αποτελέσματα καταγράφονται στο μέτωπο της φοροδιαφυγής με την ενεργοποίηση νέων μέτρων και νέων ψηφιακών εργαλείων (myDATA, διασύνδεση ταμειακών μηχανών με POS, ηλεκτρονικά τιμολόγια). Σύμφωνα με τα στοιχεία της Κομισιόν το «κενό ΦΠΑ», τα έσοδα δηλαδή που χάνει το Δημόσιο από τη μη είσπραξη του φόρου, από 29% όπου ανερχόταν το 2017 μειώθηκε σε 11,4% το 2023 και για το 2024 εκτιμάται ότι έχει διαμορφωθεί κάτω από 9% φτάνοντας στον μέσο όρο της ΕΕ.

Το 2026, μετά την ενσωμάτωση του ΟΠΕΠΕΚΕ στην ΑΑΔΕ, μεγάλη πρόκληση για τον Γιώργο Πιτσιλή αποτελεί η ανάπτυξη ενός ολοκληρωμένου πλαισίου ελέγχων και πληρωμών των αγροτών με στόχο, όπως ο ίδιος δηλώνει, «κάθε ευρώ ενίσχυσης να πηγαίνει μόνο σε όσους πράγματι το δικαιούνται». Με σύγχρονα ψηφιακά εργαλεία και διασταυρώσεις στοιχείων, η ΑΑΔΕ άρχισε να πραγματοποιεί πληρωμές αγροτικών ενισχύσεων, ενώ για πρώτη φορά πραγματοποιήθηκαν ανακτήσεις μέσω συμψηφισμών και δεσμεύσεις ποσών για περαιτέρω έλεγχο.

Παράλληλα καταγράφονται ενστάσεις και καταγγελίες, ενώ οι έλεγχοι ανακτήσεων αγροτικών ενισχύσεων θα «τρέξουν» για την περίοδο 2016-2025. Στοίχημα για τον διοικητή της ΑΑΔΕ αποτελεί η λειτουργία του Μητρώου Ιδιοκτησίας και Διαχείρισης Ακινήτων (ΜΙΔΑ) μέχρι τα τέλη Μαρτίου. Το ΜΙΔΑ δεν είναι απλώς μια βάση δεδομένων. Πρόκειται για την πρώτη μεγάλη ηλεκτρονική απογραφή των ακινήτων σε όλη τη χώρα με βάση τα δεδομένα της ΑΑΔΕ και του Κτηματολογίου, ενώ για πρώτη φορά οι φορολογούμενοι θα κληθούν να δηλώσουν τη χρήση των ακινήτων, αν δηλαδή είναι ιδιοκατοικούμενα, μισθωμένα, δωρεάν παραχωρούμενα, κενά.