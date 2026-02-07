Η Atlantic Sea LNG Trade, η κοινοπραξία μεταξύ της ΔΕΠΑ -του προμηθευτή φυσικού αερίου της Ελλάδας- και του κατασκευαστικού ομίλου Aktor, βρίσκεται σε συνομιλίες για την εξασφάλιση έως και 15 δισεκατομμυρίων κυβικών μέτρων (bcm) υγροποιημένου φυσικού αερίου (LNG) ετησίως από τις ΗΠΑ για 20 χρόνια για τον εφοδιασμό της νότιας Ευρώπης, δήλωσε ο διευθύνων σύμβουλός της Αλέξανδρος Εξάρχου στο Reuters.

Οι συνομιλίες έρχονται καθώς η Ελλάδα επιδιώκει να ενισχύσει τον ρόλο της ως οδός διαμετακόμισης φυσικού αερίου προς την Ευρώπη και καθώς η ήπειρος προετοιμάζεται να σταματήσει τις εισαγωγές ρωσικού φυσικού αερίου έως τα τέλη του 2027, εντείνοντας τον ανταγωνισμό για μακροπρόθεσμη προμήθεια LNG και αυξάνοντας την πίεση στις κυβερνήσεις να αποφύγουν να βρεθούν σε έλλειψη. «Εάν η Ευρώπη δεν θέλει να είναι ξανά όμηρος του φυσικού αερίου, πρέπει να εξασφαλίσει μακροπρόθεσμες συμφωνίες με τις Ηνωμένες Πολιτείες για να εξασφαλίσει ισορροπία στο μέλλον και διαθεσιμότητα φυσικού αερίου σε λογικές τιμές», δήλωσε ο Αλέξανδρος Εξάρχου στο Reuters. Η Atlantic Sea LNG Trade, η οποία εισάγει LNG στην Ελλάδα και το πουλάει στην κεντρική Ευρώπη και την Ουκρανία, στοχεύει να επικυρώσει τη συμφωνία κατά τη διάρκεια συνάντησης στην Ουάσινγκτον στις 24 Φεβρουαρίου, είπε.

Toyota: αλλαγή στην ηγεσία

Η Toyota διόρισε τον οικονομικό διευθυντή Κέντα Κον, στενό σύμμαχο και πρώην γραμματέα του προέδρου Akio Toyoda, επόμενο διευθύνοντα σύμβουλο που θα ηγηθεί της μεγαλύτερης αυτοκινητοβιομηχανίας στον κόσμο, καθώς ο ανταγωνισμός συνεχώς εντείνεται ειδικά από την Κίνα. Η αιφνιδιαστική απόφαση οδηγεί τον νυν διευθύνοντα σύμβουλο, Κότζι Σάτο, σε παραίτηση από την 1η Απριλίου έπειτα από μόλις τρία χρόνια στο τιμόνι της εταιρείας. Ο Σάτο θα αναλάβει τον ρόλο του αντιπροέδρου. Ο Κον είναι γνωστός για τους αυστηρούς ελέγχους στο κόστος.

1.500 νέες θέσεις εργασίες

Εφτασαν τα 112 επενδυτικά σχέδια του νέου Αναπτυξιακού Νόμου, προϋπολογισμού 550 εκατ. ευρώ, που θα λάβουν ενίσχυση από το υπουργείο Ανάπτυξης 290 εκατ. ευρώ και θα δημιουργηθούν πάνω από 1.500 νέες θέσεις εργασίας. Αυτό δήλωσε χθες ο υπουργός Ανάπτυξης Τάκης Θεοδωρικάκος. Τα μισά επενδυτικά σχέδια που θα ενισχυθούν αφορούν τη Βόρεια Ελλάδα και συγκεκριμένα περιοχές στη Μακεδονία και τη Θράκη με επενδύσεις στους τομείς της χημικής βιομηχανίας, της μεταλλευτικής βιομηχανίας, της μεταποίησης και της βιομηχανίας τροφίμων, ενώ στο Βόρειο Αιγαίο σε κρίσιμες τουριστικές επενδύσεις.

Πλήγμα 22,2 δισ. ευρώ στη Stellantis

Η Stellantis ανακοίνωσε επιβαρύνσεις ύψους 22,2 δισεκατομμυρίων ευρώ καθώς υπαναχωρεί στις φιλοδοξίες της για πωλήσεις ηλεκτρικών οχημάτων. Η ανακοίνωση για τις ζημιές έπληξε καίρια τις μετοχές της καθώς η αυτοκινητοβιομηχανία που ελέγχει τις μάρκες Abarth, Alfa Romeo, Chrysler, Citroën, Dodge, DS Automobiles, Fiat, Jeep, Lancia, Maserati, Opel, Peugeot, Ram Trucks και Vauxhall, πληρώνει το τίμημα της λανθασμένης εκτίμησης της μετάβασης σε καθαρότερες μορφές αυτοκίνησης. Οι μετοχές της Stellantis, οι οποίες είναι εισηγμένες στο χρηματιστήριο του Μιλάνου, υποχωρούσαν έως και 27%. «Οι επιβαρύνσεις αντικατοπτρίζουν σε μεγάλο βαθμό το κόστος της υπερεκτίμησης του ρυθμού της ενεργειακής μετάβασης που μας απομάκρυνε από τις ανάγκες πολλών αγοραστών αυτοκινήτων», δήλωσε σε ανακοίνωσή του ο διευθύνων σύμβουλος Αντόνιο Φιλόσα (φωτογραφία).