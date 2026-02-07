Δημοφιλή
- 1
Κοινός τραπεζικός λογαριασμός: Τι συμβαίνει με τα χρήματα όταν ένας συνδικαιούχος αποβιώνει
- 2
Καιρός: Έρχονται Αλκυονίδες; O υποτροπικός αεροχείμαρρος φέρνει την άνοιξη μέσα στο χειμώνα
- 3
Αλκυονίδες: Το 'παν τα Μερομήνια, τις εξαφάνισε η La Niña - Έρχεται ένας μήνας ισχυρού ψύχους
- 4
Αρχαιολογική ανατροπή: Μυστηριώδη σύμβολα αποκάλυψαν παγκόσμιο προϊστορικό πολιτισμό 40.000 ετών
- 5
Υπόθεση Παναγόπουλου: Η ανώνυμη καταγγελία μέσα από την ΓΣΕΕ, το οικόπεδο στον Άγιο Στέφανο και τα μετρητά στ
- 6
Τα δέκα χειρότερα ελληνικά φαγητά σύμφωνα με τις αξιολογήσεις του TasteAtlas
- 7
Ολυμπιακός: Τελέστηκε το μνημόσυνο για τα θύματα της Θύρας 7 παρουσία Βαγγέλη Μαρινάκη και όλης της ερυθρόλευ
- 8
Απεργία πείνας στα Προσφυγικά της Αλεξάνδρας – Αντιδράσεις για τον σχεδιασμό της Περιφέρειας Αττικής
- 9
Υπουργείο Παιδείας για επεισόδια στο ΑΠΘ: Οι ευθύνες θα αναζητηθούν και θα αποδοθούν
- 10
Ακίνητα: Πώς τα διαζύγια και οι singles ανεβάζουν τα ενοίκια - Η νέα πραγματικότητα της στέγης
Χτύπημα «αστραπή» τα ξημερώματα: Πώς ρημάξαν κοσμηματοπωλείο στο Αίγιο
Θρασύτατη ληστεία σημειώθηκε τα ξημερώματα της Παρασκευής (06/02) στο Αίγιο, όταν άγνωστοι εισέβαλαν σε κοσμηματοπωλείο χρησιμοποιώντας αγροτικό όχημα. Το περιστατικό καταγράφηκε περίπου στις 3:15 στο κέντρο της πόλης, στη διασταύρωση των οδών Ανδρέου Λόντου και Μητροπόλεως. Πώς συνέβη Σύμφωνα με πληροφορίες, οι δράστες, οι οποίοι επέβαιναν σε κλεμμένο αγροτικό, εμβόλισαν επανειλημμένα με μεγάλη σφοδρότητα την […]
Θεσσαλονίκη: Σκύλος της αστυνομίας εντόπισε ναρκωτικά σε σπίτι 31χρονου
Συνελήφθησαν δύο άνδρες, 30 και 31 ετών, στην Ημαθία, για ναρκωτικά και όπλα. Σπίτι του 31χρονου βρέθηκαν κάνναβη, κοκαΐνη, μαχαίρι και χρήματα. Οι συλληφθέντες οδηγούνται στον εισαγγελέα.
Ροζ δίπλωμα τέλος: Πάρτε το νέο ευρωπαϊκό με ένα κλικ!
Αντικατάσταση ροζ διπλώματος οδήγησης μέσω gov.gr: Η διαδικασία για την αλλαγή του παλαιού ροζ διπλώματος σε νέο τύπο κάρτας πραγματοποιείται πλέον ηλεκτρονικά, εύκολα και με κόστος 30 ευρώ. Το παλαιό δίπλωμα έχει περιορισμένη ισχύ και αναγνωρίζεται μόνο εντός Ελλάδας, γεγονός που καθιστά αναγκαία την αντικατάστασή του για χρήση σε χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η πλήρης […]
Επεισόδια στο ΑΠΘ: Στις 309 οι προσαγωγές, τραυματίες και ζημιές σε οχήματα – Τι εξετάζουν οι Αρχές
Σε πεδίο μάχης μετατράπηκε τα ξημερώματα η Εγνατία οδός, έξω από το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης. Σημειώθηκαν επεισόδια έξω από την Πολυτεχνική Σχολή με την αστυνομία να προχωρά σε μαζικές προσαγωγές. Άγνωστοι πέταξαν μολότοφ στη διμοιρία των ΜΑΤ επί της οδού Γ’ Σεπτεμβρίου τραυματίζοντας έναν αστυνομικό που χρειάστηκε να μεταφερθεί σε νοσοκομείο, ενώ μια 21χροη κοπέλα […]
Άργησαν αλλά ήρθαν οι Αλκυονίδες: Μίνι καλοκαίρι μέσα στον Φεβρουάριο – Στα ύψη ο υδράργυρος
Έπειτα από εβδομάδες ασταθούς καιρού, οι Aλκυονίδες φαίνεται πως… μας τίμησαν με την παρουσία τους, φέρνοντας ένα πρωτόγνωρο κύμα θερμοκρασιών μέσα στον χειμώνα. Ο μετεωρολόγος Γιώργος Τσατραφύλλια αναφέρει ότι ο υποτροπικός αεροχείμαρρος, μια στενή ζώνη ισχυρών ανέμων στην ανώτερη τροπόσφαιρα που κινείται από δυτικά προς ανατολικά, έχει μετακινηθεί βορειότερα, μεταφέροντας θερμές αέριες μάζες στη χώρα […]