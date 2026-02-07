Προθεσμία για να απολογηθεί την προσεχή Τρίτη στο Αεροδικείο Αθηνών πήρε χθες ο 54χρονος σμήναρχος της Πολεμικής Αεροπορίας, ο οποίος προχθές, μετά τη σύλληψή του με την κατηγορία της κατασκοπείας, ομολόγησε ότι το έκανε έναντι αμοιβής για λογαριασμό της Κίνας. Ζητούμενο από τις ελληνικές στρατιωτικές Αρχές και την ΕΥΠ, στελέχη της οποίας παρίστανται στις ανακρίσεις, είναι να διαπιστωθεί κατ’ αρχάς η έκταση της διαρροής πληροφοριών που είχε κάνει προς το Πεκίνο και κατά δεύτερον αν είχε και πόσους συνεργούς στην Ελλάδα. Οι αρμόδιες στρατιωτικές Αρχές και η ΕΥΠ είναι σε συνεχή επικοινωνία και με άλλες ευρωπαϊκές υπηρεσίες πληροφοριών, καθώς όλες μαζί εξετάζουν το ενδεχόμενο ύπαρξης ενός ευρύτερου δικτύου κατασκοπείας που στοχεύει την ευρωπαϊκή άμυνα και τις δορυφορικές τεχνολογίες, καθώς οι γαλλικές Αρχές προχώρησαν σε τέσσερις συλλήψεις υπόπτων για κατασκοπεία υπέρ της Κίνας, σε μια υπόθεση που συνδέεται άμεσα με την υποκλοπή ευαίσθητων στρατιωτικών και δορυφορικών δεδομένων.

Προαναγγελία με… τροπολογία

Ο σμήναρχος αντιμετωπίζει την κατηγορία της συλλογής και μετάδοσης μυστικών πληροφοριών στρατιωτικής σημασίας σε τρίτους, με κίνδυνο πρόκλησης βλάβης στα εθνικά συμφέροντα. Με τις πληροφορίες να αναφέρουν ότι το υλικό που μετέδιδε – με τελικό αποδέκτη τους Κινέζους – αφορούσε περισσότερο τη νατοϊκή και την αμερικανική παρουσία στη χώρα μας, δεδομένης της θέσης του σε νευραλγικό πόστο για τις επικοινωνίες. Εδώ και κάποιους μήνες ο συλληφθείς ήταν υπό παρακολούθηση και οι ίδιες διαρροές λένε ότι προσπάθησε, επίσης, να «στρατολογήσει» και άλλους αξιωματικούς. Κι ακριβώς επειδή η υπόθεση αυτή «τρέχει» εδώ και μήνες, θέλω να θυμίσω ότι από τη στήλη αυτή κάποια πράγματα δεν περνούν απαρατήρητα… Τον περασμένο Δεκέμβριο, στο νομοσχέδιο – σκούπα του υπουργείου Εθνικής Αμυνας (για τον «Χάρτη Μετάβασης των Ενόπλων Δυνάμεων στη Νέα Εποχή») είχε συμπεριληφθεί και μια κάπως περίεργη ρύθμιση στον Κώδικα Ιθαγένειας, η οποία είχε προκαλέσει πολλά ερωτήματα. Η ρύθμιση – η οποία ψηφίστηκε κανονικά – προέβλεπε πως θα μπορεί να κηρυχθεί έκπτωτος της ελληνικής ιθαγένειας όποιος τελεί το αδίκημα της παραβίασης μυστικών της πολιτείας ή της μετάδοσης στρατιωτικών μυστικών, εφόσον έχει καταδικαστεί αμετάκλητα. Τώρα έγινε αντιληπτός ο λόγος που ψηφίστηκε, αλλά το είχαμε από τότε «σκαλίσει» και τώρα μπορώ πια να σας δώσω το παρασκήνιο…

Οι ανησυχίες των συμμάχων

Κατά τη συζήτηση του νομοσχεδίου τον Δεκέμβριο, είχε επισημανθεί στον Νίκο Δένδια ότι ο Κώδικας Ιθαγένειας ήδη έχει πρόβλεψη για τέτοιες περιπτώσεις και βουλευτές τον ρώτησαν γιατί νομοθετεί ειδικά και αν υπάρχει κάτι που πρέπει να γνωρίζουν. Ο Δένδιας φέρεται να είχε απαντήσει ότι «αφορά έλληνες πιλότους οι οποίοι παρέχουν τεχνογνωσία σε ξένες δυνάμεις». Σε δικές μου κρούσεις, τότε, αρμόδιες πηγές ανέφεραν πως το ζήτημα αφορούσε στελέχη της Πολεμικής Αεροπορίας που παρακολουθούνται για ύποπτες επαφές και μετάδοση πληροφοριών στην Κίνα. Η πληροφορία γι’ αυτούς, μάλιστα, έφτασε στην ΕΥΠ από αμερικανικές πηγές. Από την πλευρά του υπουργείου Εσωτερικών ήταν σαφές πως το ζήτημα δεν ήταν δική του πρωτοβουλία, καθώς οι νομικοί είχαν γνωμοδοτήσει ότι μια τέτοια περίπτωση καλύπτεται ήδη από τις προβλέψεις του Κώδικα Ιθαγένειας. Αλλά το υπουργείο Αμυνας επέμεινε να ενταχθεί στον Κώδικα και αυτή η ειδική ξεχωριστή ρητή διάταξη για να σταλεί και το σχετικό μήνυμα προς τους συμμάχους μας που ανησυχούσαν και παρακολουθούσαν την έρευνα. Σε κάθε περίπτωση, αποδεικνύεται ότι ο Δένδιας παρακολουθούσε από τότε την υπόθεση και στο «Πεντάγωνο» δεν υπήρξε κανένας αιφνιδιασμός.

Ευρωπαϊκή στροφή από την Αγκυρα

Μεγάλη κινητικότητα βλέπω στις ευρωτουρκικές σχέσεις. Εκεί που οι ενταξιακές διαπραγματεύσεις της Τουρκίας ήταν παγωμένες για χρόνια, η επίτροπος Διεύρυνσης Μάρτα Κος επισκέπτεται ξαφνικά την Αγκυρα και δηλώνει ότι «η ειρήνη στην Ουκρανία θα αλλάξει την πραγματικότητα στην Ευρώπη, ιδιαίτερα στην περιοχή της Μαύρης Θάλασσας, άρα η Τουρκία θα είναι ένας πολύ σημαντικός εταίρος για μας». Ο εκπρόσωπος της Αγκυρας στις Βρυξέλλες Γιαπράκ Μπαλκάν, από την πλευρά του, δηλώνει ότι η ένταξη της Τουρκίας στην ΕΕ «πρέπει να αποτελεί τον οδηγό στις σχέσεις μας». Η αναθέρμανση των σχέσεων της Αγκυρας με τις Βρυξέλλες έχει το πράσινο φως και της Λευκωσίας, με την κύπρια υφυπουργό Ευρωπαϊκών Υποθέσεων Μαριλένα Ραουνά να λέει στο Politico ότι «η κυπριακή προεδρία μπορεί να αποτελέσει ευκαιρία για τις ευρωτουρκικές σχέσεις». Υπάρχει βέβαια το αγκάθι των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Ομως, ακόμη και ο διασημότερος τούρκος κρατούμενος, ο δήμαρχος της Κωνσταντινούπολης Εκρέμ Ιμάμογλου, υπήρξε πολύ προσεκτικός σε προχθεσινή ανάρτησή του, σημειώνοντας ότι η ΕΕ πρέπει να προχωρήσει σε εκσυγχρονισμό της τελωνειακής ένωσης με την Τουρκία, παρά το αδιέξοδο για τις πολιτικές ελευθερίες… Σε αυτό ακριβώς συμφώνησαν χθες το μεσημέρι κατά τη συνάντησή τους η Κος με τον Χακάν Φιντάν..

Ο Φειδίας κάνει ομάδα

Ο κύπριος ευρωβουλευτής και YouTuber Φειδίας, παρότι ελέγχεται από τις ευρωπαϊκές Αρχές για απάτη, δεν το βάζει κάτω. Κι έχει βάλει πλώρη για τη δημιουργία, λέει, μιας νέας ευρωομάδας που να εκπροσωπεί τους «μη εγγεγραμμένους» (σαν να λέμε ανεξάρτητους) ευρωβουλευτές, που έχουν περιορισμένο χρόνο ομιλίας, λιγότερη χρηματοδότηση και μικρή επιρροή στις επιτροπές. Υπάρχει ωστόσο μια μικρή προϋπόθεση: προκειμένου να τα καταφέρει, πρέπει να συμφωνήσει με τουλάχιστον 22 ακόμη ευρωβουλευτές, οι οποίοι να προέρχονται από 7 διαφορετικά κράτη – μέλη. Οι φήμες λένε ότι τα έχει ήδη βρει με άλλους ρωσόφιλους ανεξάρτητους, με πρώτους τους πέντε Σλοβάκους του κόμματος του Φίτσο που έχει αποβληθεί από τους Σοσιαλιστές. Βολιδοσκοπεί, επίσης, τρεις ανεξάρτητους Ισπανούς, αλλά κι έναν Ελληνα, τον Νίκο Αναδιώτη, που έχει εκλεγεί με τη Νίκη χωρίς να έχει ενταχθεί σε καμία ευρωομάδα και είχε συνταξιδέψει με τον Φειδία με πρόσκληση της ρωσικής κυβέρνησης.