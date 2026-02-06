Πώς φαντάζεται ο Πεπ Γκουαρντιόλα τις ενημερώσεις των δημοσιογράφων πριν από κάθε παιχνίδι της ομάδας του, Μάντσεστερ Σίτι; Την απάντηση την έδωσε ο ίδιος και παρά το γεγονός ότι ήταν αρκετά σοβαρή ελάχιστοι έσπευσαν να σχολιάσουν.

Ονειρο του Γκουαρντιόλα είναι να συζητά τα γεωπολιτικά προβλήματα στην αίθουσα Τύπου του Ετιχαντ ή του προπονητικού κέντρου των Πολιτών. Να τον ρωτούν για την εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία, τους βομβαρδισμούς στη Γάζα, για το Σουδάν, τα ορφανά του πολέμου, τους πρόσφυγες και μετανάστες που διασχίζουν τη Μάγχη, τις εικόνες φρίκης, τις δολοφονίες του ICE.

Ο Καταλανός άφησε επίσης αιχμές για τους δημοσιογράφους που καλύπτουν το ποδοσφαιρικό ρεπορτάζ για τη δημιουργία κουλτούρας σιωπής γι’ αυτά τα σοβαρά θέματα, ενώ εξέφρασε την έκπληξή του που ένας εκπρόσωπος του «Athletic» τον ρώτησε, επιτέλους, τι τον έκανε να μιλά γι’ αυτά τα ζητήματα τώρα.

Με άλλα λόγια ο Γκουαρντιόλα έχει την απαίτηση οι δημοσιογράφοι που ειδικεύονται στα του ποδοσφαίρου να τον ρωτούν για τον ICE, τον Πούτιν, το Ισραήλ και τους πρόσφυγες και όχι για την Αρσεναλ, τον Ρόδρι και την Πρέμιερ Λιγκ.

Ανέκαθεν ο Γκουαρντιόλα εξέφραζε έντονο πολιτικό λόγο. Στα 22 του υιοθέτησε τα λόγια του Ζούζεπ Ταραντέλας, ενός καταλανού πολιτικού που επέστρεψε στη Βαρκελώνη το 1977 ύστερα από 38 χρόνια εξορίας λόγω της νίκης του Φράνκο στον Εμφύλιο Πόλεμο.

«Πολίτες της Καταλωνίας, είμαι επιτέλους εδώ!», είχε δηλώσει ο Ταραντέλας από το μπαλκόνι του Μεγάρου Generalitat.

Οταν η Μπάρτσα κατέκτησε το πρώτο της Τσάμπιονς Λιγκ, ο Πεπ τυλιγμένος με την καταλανική σημαία είπε από το ίδιο μπαλκόνι: «Πολίτες της Καταλωνίας έχετε επιτέλους τρόπαιο εδώ!». Φυσικά ο Πεπ έχει ταχθεί υπέρ της ανεξαρτησίας της Καταλωνίας ενώ έχει κρύψει πως δεν ένιωθε άνετα όταν φορούσε τη φανέλα της Εθνικής Ισπανίας αντί της Καταλωνίας.

Η αγγλική ομοσπονδία του έκανε δύο φορές συστάσεις να μην εμφανίζεται φορώντας την κίτρινη κορδέλα που αποτελεί σύμβολο συμπαράστασης στους πολιτικούς που είχαν συλληφθεί στη διάρκεια του δημοψηφίσματος του Πουτσδεμόντ.

Πριν από μερικές ημέρες επισκέφτηκε τη Βαρκελώνη, πριν από το παιχνίδι με την Τότεναμ, προκειμένου να μιλήσει σε εκδήλωση που διοργάνωση το φιλανθρωπικό ίδρυμα Act X Palestine. «Δεν είμαι ουδέτερος», έλεγε με πάθος φορώντας καφίγια. «Είμαι Παλαιστίνιος».

Παρόμοιες τοποθετήσεις έκανε και το περασμένο καλοκαίρι προκαλώντας την οργή του Εβραϊκού Συμβουλίου Αντιπροσώπων του Μείζονος Μάντσεστερ και της Περιφέρειας το οποίο έστειλε επιστολή στην ηγεσία της ομάδας του με την οποία τόνιζε πως ο Πεπ θέτει σε κίνδυνο την ασφάλεια των Βρετανών Εβραίων στο Μάντσεστερ.

Πολιτικά όντα είμαστε όλοι, βάσει της αρχής του Αριστοτέλη. Δεν μπορούμε όμως να χτίζουμε πολιτικές πλατφόρμες πάνω σε ποδοσφαιρικά γήπεδα και να εκμεταλλευόμαστε τη δημοτικότητα του αθλήματος για να ασκούμε πολιτική, είτε διαφωνούμε είτε συμφωνούμε με τις θέσεις της.