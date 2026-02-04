Αυτό που κυριαρχεί στη σημερινή μέρα είναι το ντέρμπι με τον ΠΑΟΚ στη Λεωφόρο για τον πρώτο ημιτελικό του Κυπέλλου Ελλάδας, με τον Παναθηναϊκό να θέλει τη νίκη ώστε να πάει με προβάδισμα στη Θεσσαλονίκη σε μια εβδομάδα. Ο Μπενίτεθ, ωστόσο, δεν έχει ανοίξει τα χαρτιά του για την ενδεκάδα, πλην όμως δεν αποκλείεται να δούμε και πάλι τριάδα στην άμυνα όπως συνέβη στο ματς με τη Ρόμα.

Εξάλλου, με τον χρόνο να πιέζει πλέον ασφυκτικά, ο Παναθηναϊκός προσπαθεί να κλείσει τις τελευταίες μεταγραφικές του υποθέσεις και να φέρει μεγαλύτερη ισορροπία στο ρόστερ του, κάτι που έχει ζητήσει ο Ράφα Μπενίτεθ. Σε μια μεταγραφική περίοδο που θυμίζει… καλοκαίρι για τους Πράσινους, οι οποίοι έχουν προχωρήσει σε πολλές προσθαφαιρέσεις και αναμένεται σε λίγους μήνες να κάνουν κι άλλες. Αλλωστε ο ίδιος ο ισπανός προπονητής πρόσφατα είπε ότι θα χρειαστούν 2-3 μεταγραφικές περίοδοι ώστε να ολοκληρώσει όλο τον σχεδιασμό που έχει στο μυαλό του για τον Παναθηναϊκό που ο ίδιος θέλει και ονειρεύεται. Προκειμένου να κριθεί κι εκείνος ύστερα από δουλειά που θα γίνει με ένα ρόστερ όπως το επιθυμεί και όχι με παίκτες που δεν είναι της επιλογής του, ούτε του δικού του… γούστου. Στο πλαίσιο της τελικής ευθείας των μεταγραφών, συνεπώς, ο Παναθηναϊκός προσπαθεί να κλείσει τις τελευταίες «τρύπες» στο ρόστερ του και είναι σε διαπραγματεύσεις με συλλόγους για να πάρει παίκτες.

Με το βάρος να έχει πέσει στην περίπτωση του Κέρβιν Αριάγκα, του 28χρονου υψηλόσωμου (1.91μ.) αμυντικού μέσου από την Ονδούρα που αγωνίζεται στη Λεβάντε. Ο Παναθηναϊκός προσπαθεί να εκμεταλλευτεί την αλλαγή του προπονητή στον σύλλογο και να πάρει τον παίκτη ο οποίος δεν είναι στα αρχικά πλάνα του νέου τεχνικού. Είναι μια περίπτωση που την έχει δουλέψει όλο το προηγούμενο διάστημα, με τον Αριάγκα να δείχνει θετικός στο ενδεχόμενο της μεταγραφής, πλην όμως είναι και μια δύσκολη περίπτωση. Χθες στην Ισπανία υπήρξε δημοσίευμα πως η Λεβάντε δεν τον παραχωρεί, στον Παναθηναϊκό ωστόσο θεωρούν πως είναι παιχνίδια τακτικής για να ανεβάσουν την τιμή του ποδοσφαιριστή. Ο Αριάγκα είναι ο… εκλεκτός του Μπενίτεθ, ο Παναθηναϊκός θα το παλέψει, αλλά αν δεν τα καταφέρει δεν αποκλείεται να μην κάνει τελικά κίνηση για αμυντικό μέσο.

Οσον αφορά στον επιθετικό, το όνομα του βραζιλιάνου επιθετικού του Ερυθρού Αστέρα, Μπρούνο Ντουάρτε, είναι ένα απ’ αυτά που απασχολούν πολύ σοβαρά τον Παναθηναϊκό, αλλά το ζήτημα εδώ είναι περίπλοκο. Και όσον αφορά το καθεστώς του παίκτη, με τον Ερυθρό Αστέρα να ζητάει περί τα τέσσερα εκατομμύρια ευρώ για να τον δώσει, αλλά και σε ό,τι έχει να κάνει με τον Παναθηναϊκό. Οι Πράσινοι δεν έχουν καταφέρει έως τώρα να πουλήσουν τον Κάρολ Σφιντέρσκι, όπως υπολόγιζαν και αν δεν το καταφέρουν είναι αμφίβολο αν τελικά θα πάνε σε απόκτηση επιθετικού. Καθώς σε περίπτωση που μείνει ο Πολωνός και έρθει κι άλλος, τότε ο Παναθηναϊκός θα έχει τέσσερις φορ (Ντέσερς, Τεττέη, Σφιντέρσκι συν ο νεοφερμένος). Οπως και να έχει, έως και την τελευταία στιγμή αναμένεται ο Παναθηναϊκός να μας απασχολεί μεταγραφικά αφού ακόμα χρειάζεται κινήσεις που θα τον ενισχύσουν και θα κλείσουν «τρύπες» στο ρόστερ του.

«Γήπεδο την άνοιξη του 2027»

Την άνοιξη του 2027 θα είναι έτοιμο το νέο σύγχρονο γήπεδο του Παναθηναϊκού στον Βοτανικό για το οποίο τα έργα έχουν ήδη ξεκινήσει, όπως αναφέρει σε ανάρτησή του στο Facebook ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης, Κωστής Χατζηδάκης. Ο κ. Χατζηδάκης σημειώνει πως είναι κάτι που «χρωστάμε στον Παναθηναϊκό, διότι οι άλλες δύο μεγάλες ομάδες της πρωτεύουσας έχουν τα δικά τους σύγχρονα γήπεδα. Κάνουμε, λοιπόν, ό,τι μπορούμε για να προχωρήσουμε το ταχύτερο δυνατό». Ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης παρευρέθηκε σε εκδήλωση των παλαίμαχων του Παναθηναϊκού, όπου υπογράμμισε το συγκεκριμένο μήνυμα.

«Το νέο σύγχρονο γήπεδο του Παναθηναϊκού στον Βοτανικό θα είναι πραγματικότητα την άνοιξη του 2027. Το χρωστάμε στον Παναθηναϊκό, διότι οι άλλες δύο μεγάλες ομάδες της πρωτεύουσας έχουν τα δικά τους σύγχρονα γήπεδα. Κάνουμε, λοιπόν, ό,τι μπορούμε για να προχωρήσουμε το ταχύτερο δυνατό. Αυτό υπογράμμισα χθες στη συγκινητική εκδήλωση των παλαίμαχων του Παναθηναϊκού, με τους οποίους μας ενώνει η αγάπη μας για το Τριφύλλι. Και όλους εμάς που δεν είμαστε αθλητές, μας ενώνει βεβαίως και ο θαυμασμός απέναντι στους “μύθους” του Παναθηναϊκού, στους πρωταθλητές μας εδώ και δεκαετίες», ανέφερε.

Και επίσης: την Τετάρτη 4 Μαρτίου στις 18:00 το απόγευμα ορίστηκε να γίνει το παιχνίδι Παναθηναϊκός – ΟΦΗ που είχε αναβληθεί στην πρεμιέρα του πρωταθλήματος λόγω των ευρωπαϊκών υποχρεώσεων των Πράσινων.