Δύο είναι τα δεδομένα: Αφενός, δεν καταργούνται οι πανελλαδικές εξετάσεις και δεν αλλάζουν – προς το παρόν. Και, αφετέρου, οι αλλαγές που σχεδιάζονται δεν θα αφορούν ούτε τους μαθητές που φοιτούν σήμερα στο Λύκειο ούτε τους μαθητές της Γ’ Γυμνασίου. Πρώτος ορίζοντας εφαρμογής είναι η Α’ Λυκείου, το σχολικό έτος 2027-2028.

Κατά τα άλλα, είναι πολλά όσα θα συζητηθούν στη διάρκεια του Εθνικού Διαλόγου για το νέο Εθνικό Απολυτήριο, την έναρξη του οποίου ανακοίνωσε χθες ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης κατά τη διάρκεια διυπουργικής σύσκεψης στο Μέγαρο Μαξίμου.

Εξετάζεται, για παράδειγμα, η δυνατότητα παράλληλα με τη βαθμολογία των πανελλαδικών εξετάσεων, για την εισαγωγή στα ΑΕΙ, να προσμετρώνται και οι βαθμολογίες συγκεκριμένων μαθημάτων της Α’, της Β’ και της Γ’ Λυκείου πολλαπλασιαζόμενες με έναν συντελεστή (ο οποίος θα εξαρτάται από την τάξη). Το ύψος του συντελεστή αλλά και το ποια θα είναι τα συγκεκριμένα μαθήματα σε κάθε τάξη είναι ένα από τα θέματα που θα συζητηθούν.

Πρόσκληση για προβληματισμό

«Πρόσκληση σε έναν δημιουργικό προβληματισμό» χαρακτήρισε ο Πρωθυπουργός την έναρξη του Εθνικού Διαλόγου. Οπως τόνισε: «η κυβέρνηση έχει κάποιες πρώτες απόψεις, έχει κάποιες πρώτες σκέψεις, αλλά απέχει πολύ από το να έχει καταλήξει σε ένα συγκεκριμένο σχέδιο για το πώς φανταζόμαστε το Λύκειο του μέλλοντος. Δεν θέλουμε να προκαταλάβουμε κανέναν. Θέλουμε να ακούσουμε περισσότερο και να μιλήσουμε λιγότερο, και ο σκοπός αυτής της άσκησης θα ήταν να μπορούσαμε να φτάναμε προς το τέλος του έτους σε μια νομοθετική πρωτοβουλία, η οποία θα ήταν ευχής έργον εάν στηριζόταν και από περισσότερα του ενός κόμματος. Αυτό δεν θα ήταν μια επιτυχία της κυβέρνησης, νομίζω θα ήταν μια επιτυχία συνολικά της Ελλάδας».

Με τη σειρά της, η υπουργός Παιδείας Σοφία Ζαχαράκη τόνισε μεταξύ άλλων: «Η Παιδεία είναι εθνική υπόθεση και απαιτεί θεσμική συνέχεια. Σήμερα ξεκινά ο Εθνικός Διάλογος για το Εθνικό Απολυτήριο και τη νέα αρχιτεκτονική του Λυκείου, με έναν καθαρό στόχο: η Ελλάδα να αποκτήσει ένα ανθεκτικό, αξιόπιστο και διεθνώς αναγνωρίσιμο απολυτήριο, που να αποτυπώνει πραγματική μάθηση και να δίνει ίσες ευκαιρίες σε όλα τα παιδιά. Θέλουμε ένα Λύκειο που δεν εξαντλείται στην εξεταστική πίεση, αλλά καλλιεργεί γνώση, κρίση και προοπτική».

Σε εννέα μήνες τα αποτελέσματα

Η διαδικασία του Εθνικού Διαλόγου θα ξεκινήσει την προσεχή εβδομάδα στην Επιτροπή Μορφωτικών Υποθέσεων της Βουλής και προγραμματίζεται να διαρκέσει εννέα μήνες, με διακριτά στάδια και στόχο την εκπόνηση νομοθετικής πρωτοβουλίας προς το τέλος του έτους.

Πέντε οι θεματικοί πυλώνες

Πέντε θα είναι οι θεματικοί πυλώνες γύρω από τους οποίους θα περιστραφεί ο Εθνικός Διάλογος, υπό την επίβλεψη ισάριθμων υποομάδων (στις οποίες θα συμμετέχουν καθηγητές και δάσκαλοι των τριών βαθμίδων της εκπαίδευσης). Ο πρώτος πυλώνας αφορά το εκπαιδευτικό περιεχόμενο (συμπεριλαμβανομένου του προγράμματος σπουδών), ο δεύτερος τη σχολική ζωή, ο τρίτος την επιμόρφωση και την επαγγελματική ανάπτυξη των εκπαιδευτικών, ο τέταρτος τις κτιριακές, ψηφιακές και εργαστηριακές υποδομές και ο πέμπτος τη διακυβέρνηση.

Συντονιστικό ρόλο θα έχει η Ομάδα Εθνικού Διαλόγου υπό την προεδρία του πρύτανη του Πανεπιστημίου Πειραιώς Μιχάλη Σφακιανάκη, στην οποία θα συμμετέχουν τρεις κοσμήτορες και επιστημονικοί σύμβουλοι επιφορτισμένοι με την οριζόντια παρακολούθηση και των πέντε πυλώνων.Στον διάλογο συμμετέχουν, με διακριτούς και θεσμικά σαφείς ρόλους: το Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής (ΙΕΠ), εκπαιδευτικοί και στελέχη της εκπαίδευσης, Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα, κοινοβουλευτικά κόμματα, θεσμικοί και επιστημονικοί φορείς, κοινωνικοί εταίροι, μαθητές, μαθήτριες και γονείς, στο πλαίσιο ανοιχτής και συμμετοχικής διαδικασίας.

Θεσμικές τές

Στο μεταξύ, όπως έχει ήδη προαναγγείλει η υπουργός Παιδείας Σοφία Ζαχαράκη, έχει συγκροτηθεί νομοπαρασκευαστική επιτροπή η οποία εργάζεται σε σημαντικές θεσμικές τομές, όπως τη δημιουργία της Εθνικής Αρχής Εξετάσεων, του Εθνικού Σώματος Αξιολογητών από καθηγητές με πολυετή εμπειρία σε λύκεια και εξετάσεις και τη νέα Τράπεζα Θεμάτων.