Grammy 2026. Τα βραβεία, οι νικητές, η λαμπερή τελετή, τα φλας που άστραφταν με εκτυφλωτικό τρόπο. Γοητευτικοί άνδρες με tuxedos Tom Ford, Ralph Lauren, φλεγματικοί Βρετανοί με χειροποίητα κοστούμια από τη Saville Row και ανάμεσά τους η τόπλες Τσάπελ Ρόουν, η τραγουδίστρια του «The Subway», υποψήφια για καλύτερη Pop Solo. Χρειάζεται πραγματικά μεγάλο θάρρος (και στητό βέβαια στήθος) να εμφανιστείς χωρίς σουτιέν, η Τσάπελ όμως το διαθέτει και κλέβει τα φλας. Κομψότατη η Lady Gaga, η Μπίλι Αϊλις με φοβερές όπως πάντα στυλιστικές επιλογές.

Μεγάλες νικήτριες και οι δύο, μαζί με τους Bad Bunny και Κέντρικ Λαμάρ. Καλύτερη πρωτοεμφανιζόμενη καλλιτέχνις η Ολίβια Ντιν. Πάντα τα συγκεκριμένα θεάματα συγκεντρώνουν το παγκόσμιο ενδιαφέρον, τα βραβεία Grammy όμως είναι από τα κορυφαία. Σημαντικά βραβεία, και οι μεγαλύτεροι εκπρόσωποι της μουσικής βιομηχανίας να δίνουν το «παρών». Η λάμψη των αστέρων και των πανάκριβων διαμαντιών.

Επιστρέφουμε στην Αθήνα. Κυριακή βράδυ και λίγο πριν από τις οκτώ στο Κέντρο Αθηνών πραγματοποιήθηκε η πρεμιέρα για την Ελλάδα της πολυσυζητημένης και ήδη επιτυχημένης ταινίας «Melania». Ενα πολύ ενδιαφέρον ντοκιμαντέρ, αυτοβιογραφικό στην πραγματικότητα ντοκιμαντέρ, που πριν από μερικές ημέρες έκανε πρεμιέρα, με την πρώτη κυρία των ΗΠΑ να δίνει το «παρών» στο Kennedy Center, στο πλευρό του συζύγου της Ντόναλντ Τραμπ.

Στην αθηναϊκή πρεμιέρα οικοδεσπότες ήταν η πρεσβευτής των ΗΠΑ στην Αθήνα Κίμπερλι Γκίλφοϊλ, το ζεύγος Ερικ Βασιλάτου και ο Κωνσταντίνος Αργυρός με τη σύζυγό του Αλεξάνδρα Νίκα. Πολύς κόσμος ήταν εκεί, παρά τη βροχή που έπεφτε ασταμάτητα, με την κυρία Γκίλφοϊλ να βρίσκεται, όπως πάντα άλλωστε, στο επίκεντρο της προσοχής. Μίλησε με ενθουσιασμό για το ντοκιμαντέρ και χαρακτήρισε τη Μελάνια Τραμπ ως μια απίστευτη μητέρα και σπουδαία σύζυγο, ενώ μίλησε για το ενδεχόμενο επίσκεψης του προέδρου Τραμπ στην Αθήνα.