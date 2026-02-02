Σχεδόν προεξοφλημένο και μη δυνάμενο να αναστραφεί παρουσιάζει το μέλλον της ιστορικής, ελληνορθόδοξης Μονής Αγίας Αικατερίνης στο Σινά το τελευταίο δημοσίευμα της έγκριτης γαλλικής εφημερίδας «Libération». Το εντυπωσιακά εκτενές δημοσίευμα της «Libération» μιλάει για ένα «μεγατουριστικό έργο» που προωθεί η αιγυπτιακή κυβέρνηση στους πρόποδες του όρους του Μωυσή, στην καρδιά του Σινά, και το οποίο «απειλεί τον τρόπο ζωής των βεδουίνων και την αυτονομία του μοναστηριού που στεγάζει τη Φλεγόμενη Βάτο».

Την ίδια στιγμή, εκκλησιαστικές πηγές αναφέρουν πως η Αδελφότητα στο Σινά βρίσκεται σε «λήθαργο», όπως ακριβώς ειπώθηκε. Στη Μονή βρίσκονται περίπου επτά μοναχοί μόνο, καθώς οι αδελφοί τους που ήρθαν στην Αθήνα ακολουθώντας τον γέροντα, πρώην Σιναίου, Δαμιανό δεν έχουν επιστρέψει στην Αίγυπτο. Οι εν Αθήναις μοναχοί υποστηρίζουν πως οι μοναχοί στο Σινά δεν τήρησαν μέχρι σήμερα τα υπεσχημένα και δεν έχουν αποσύρει τις μηνύσεις εις βάρος τους, με αποτέλεσμα εάν επιστρέψουν στην Αίγυπτο να είναι ορατός ο κίνδυνος να συλληφθούν. Το εντυπωσιακό επιπλέον είναι ότι και οι μοναχοί που εγκαταβιώνουν σήμερα στη Μονή παραπονούνται πως ο νέος Αρχιεπίσκοπος Σινά, Φαράν και Ραϋθώ, Συμεών Παπαδόπουλος, βρίσκεται τις περισσότερες ημέρες στην Αθήνα και τον Πειραιά. Κάποιες άλλες πληροφορίες μεταφέρουν πως ακόμη και χρέη σκευοφύλακα στη Μονή εκτελεί βεδουίνος! Να σημειωθεί επίσης ότι ακόμη δεν έχει εκδοθεί το Προεδρικό Διάταγμα αναγνώρισης του νέου Αρχιεπισκόπου από την αιγυπτιακή κυβέρνηση, ενώ, σύμφωνα με πληροφορίες που δεν κατέστη δυνατόν να διασταυρωθούν, οι βίζες των μοναχών ανανεώνονται σε μηνιαία βάση. Μοναχός χωρίς βίζα απελαύνεται άμεσα, γι’ αυτό και κάθε ενημέρωση επί του θέματος δεν μπορεί να είναι απόλυτα ακριβής. Παράλληλα, ουδείς εκ της Αδελφότητας ή ο νέος ηγούμενος δεν δείχνει ενδιαφέρον για την ενεργοποίηση του προσφάτως συσταθέντος στην Αθήνα ΝΠΔΔ της Μονής Αγίας Αικατερίνης στο Σινά, το οποίο ίσως να μπορούσε να βοηθήσει και σε νομικό επίπεδο με τις εκκρεμούσες προσφυγές στην αιγυπτιακή Δικαιοσύνη μεταξύ του αιγύπτιου διοικητή της περιοχής Σινά και της Αδελφότητας.

Από ελληνικής πλευράς, διπλωματικές πηγές αναφέρουν ότι το ζήτημα με τη Μονή Σινά συζητήθηκε στην τελευταία συνάντηση των υπουργών Εξωτερικών Ελλάδας – Αιγύπτου και υπάρχει «κοινή κατανόηση». Το τυπικό όμως τελικό στάδιο της όποιας συμφωνίας υπάρξει για το καθεστώς λειτουργίας της Μονής, χρήσης των ακινήτων της ή των γαιών θα διευθετηθεί μεταξύ αιγυπτιακής κυβέρνησης και Αδελφότητας. Από εκκλησιαστικές πηγές στην Αθήνα τονίζεται ότι έχει έρθει η ώρα που ο νέος ηγούμενος και η Αδελφότητα θα προτάξουν την ευθύνη τους.

«Το βουητό της μπουλντόζας»

«Η σιωπή του ιερού βουνού δίνει τη θέση της στο βουητό της μπουλντόζας. Βρισκόμαστε στην Αγία Αικατερίνη, το ιστορικό στρατόπεδο βάσης για βεδουίνους και προσκυνητές, το οποίο η αιγυπτιακή κυβέρνηση θέλει να μετατρέψει σε “τουριστικό και πολιτιστικό κέντρο” μέσω του Εργου της Μεγάλης Μεταμόρφωσης», επισημαίνει η «Libération». Το έργο, σχεδόν ολοκληρωμένο, περιλαμβάνει ένα πεντάστερο ξενοδοχείο, ιδιωτικά σαλέ, ένα τεράστιο κέντρο επισκεπτών, ένα αεροδρόμιο και… ένα τελεφερίκ για το όρος του Μωυσή!

Το εντυπωσιακό, σύμφωνα με όσα αναφέρονται στο δημοσίευμα, είναι ότι ο νέος ηγούμενος Συμεών, ο οποίος διαδέχθηκε τον Δαμιανό, «χαιρετίζει το τουριστικό έργο». «Δύο εβδομάδες μετά την εκλογή του, τον συναντήσαμε στο μοναστήρι. Με άσπρη γενειάδα και μαύρο χιτώνα, μας καλωσόρισε σε ένα σαλόνι όπου, πάνω από τη μαρκετερί, κρεμόταν ένα πορτρέτο της Σίσι. Μιλώντας στα ελληνικά και με τη βοήθεια ενός άραβα διερμηνέα, ο 62χρονος κληρικός απέρριψε τους φόβους γύρω από την εθνικοποίηση της γης. “Η λέξη γη δεν μου αρέσει. Μπορούμε να το ονομάσουμε αυτό ένα κομμάτι ερήμου όπου βρίσκεται ένα ιερό βουνό, αρχαίες εκκλησίες και ένα ιστορικό μοναστήρι; Δεν νομίζω”. Υστερα από αυτή τη σημασιολογική πιρουέτα», λέει η «Libération», «ο Αρχιεπίσκοπος παρακάμπτει το ζήτημα: διαβεβαιώνει ότι οι συζητήσεις “είναι ακόμη ανοιχτές” με τις αιγυπτιακές Αρχές, ότι οι τελευταίες “δεν άσκησαν ποτέ πίεση για την επίτευξη συμφωνίας” και ότι το τουριστικό έργο είναι “κάτι καλό” που επιτρέπει στην περιοχή να “παραμείνει ζωντανή”»…

Ομερτά στο Σινά;

Στο πιο επίμαχο σημείο του δημοσιεύματος επιχειρείται να δοθεί μια εξήγηση της «σιωπής» που επικρατεί, όπως αναφέρεται χαρακτηριστικά. «Τι συνέβη στο παρασκήνιο για να εξηγηθεί μια τέτοια στροφή; Τοπικά, επικρατεί ένας κώδικας σιωπής. Αλλά εκτός Αιγύπτου οι άνθρωποι αρχίζουν να μιλάνε. “Σύμφωνα με διάφορες πηγές, κατά την εκλογή του Αρχιεπισκόπου Συμεών από την Αδελφότητα, ορισμένοι υποψήφιοι παραγκωνίστηκαν υπό πίεση, γεγονός που αντανακλά πολιτικές παρεμβάσεις”, αποκαλύπτει η Coptic Solidarity, μια οργάνωση με έδρα τις ΗΠΑ που υπερασπίζεται την κοπτική κοινότητα. Σύμφωνα με την ίδια, αυτή η πίεση προέρχεται τόσο από την Αθήνα όσο και από το Κάιρο, καθώς οι δύο χώρες βρίσκονται σε συζητήσεις για τη σύναψη μιας σημαντικής ενεργειακής συμφωνίας. Το σχέδιο περιλαμβάνει την κατασκευή ενός υποθαλάσσιου αγωγού μεταξύ Αιγύπτου και Ελλάδας για τη μεταφορά αιγυπτιακού ηλεκτρικού ρεύματος και φυσικού αερίου στην Ευρώπη, με φόντο τον πόλεμο στην Ουκρανία, ο οποίος θέτει σε κίνδυνο τον ενεργειακό εφοδιασμό της ηπείρου», καταλήγει το γαλλικό δημοσίευμα.

Σε άλλο σημείο επισημαίνεται ότι «για αρκετούς μήνες η Αίγυπτος και η Ελλάδα βρίσκονται σε μια έντονη διαμάχη για αυτό το μοναστήρι, του οποίου οι εκτάσεις (που περιλαμβάνουν και άλλους ιερούς τόπους στην περιοχή) συνδέονται ιστορικά με τον Ελληνισμό. Τον Μάιο, ένα αιγυπτιακό δικαστήριο αποφάσισε να εθνικοποιήσει τις εκτάσεις, αφού απαίτησε από τους μοναχούς να εντοπίσουν το έγγραφο ιδιοκτησίας του 6ου αιώνα, κάτι που ήταν προφανώς αδύνατο. Σε απάντηση, ο επικεφαλής της Ελληνικής Εκκλησίας κατήγγειλε την “απαλλοτρίωση” ως “υπαρξιακή απειλή” για τον Ελληνισμό, ενώ ο Αρχιεπίσκοπος Δαμιανός, τότε επικεφαλής του μοναστηριού, θρήνησε “ένα πολύ σκληρό πλήγμα για εμάς και μια ντροπή”. Κάποιοι μάλιστα φοβόντουσαν την απέλαση των 24 μοναχών. Στη συνέχεια, τον Οκτώβριο, έπειτα από μήνες κλιμάκωσης των εντάσεων, οι δύο χώρες ανακοίνωσαν σε κοινή δήλωση ότι “απαγορεύεται οποιαδήποτε μετατροπή του μοναστηριού ή άλλων ιερών τόπων”».