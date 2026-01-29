Η επόμενη ημέρα του μοιραίου φονικού τροχαίου που έγινε στη Ρουμανία και κόστισε τη ζωή σε επτά οπαδούς του ΠΑΟΚ φέρνει στο προσκήνιο τα αίτια της πορείας του βαν. Η αρχική σκέψη, που ήθελε τη σύγκρουση να έχει επέλθει έπειτα από επέμβαση του «Lane Assist», φαίνεται να απομακρύνεται από το τραπέζι. Οι επιτελείς της ΠΑΕ ΠΑΟΚ που βρίσκονται στη Ρουμανία εδώ και δύο ημέρες συνέλεξαν αρκετές πληροφορίες που αφορούσαν τον τύπο του βαν που είχαν οι οπαδοί του Δικεφάλου και μία από αυτές έχει να κάνει με τη μη ύπαρξη τέτοιου συστήματος στο συγκεκριμένο μοντέλο, καθώς αυτό κυκλοφόρησε πριν από το 2017, όταν και άρχισε να τοποθετείται στα αυτοκίνητα η συγκεκριμένη τεχνολογία.

Ο δικηγόρος της εταιρείας που παραχώρησε το βαν προς ενοικίαση, Αντώνης Ξυλουργίδης, σε τοποθέτησή του ανέφερε: «Εκ μέρους της εταιρείας μισθώσεως μέσων μεταφοράς, εκφράζουμε τα ειλικρινή μας συλλυπητήρια στις οικογένειες και στους οικείους των θυμάτων. Σε αυτές τις στιγμές ανείπωτης θλίψης, τα λόγια μοιάζουν φτωχά μπροστά στον πόνο της απώλειας ανθρώπινων ζωών. Παράλληλα, ευχόμαστε από καρδιάς ταχεία και πλήρη ανάρρωση στους τραυματίες, με την ελπίδα να ξεπεράσουν σύντομα τις σωματικές και ψυχικές δοκιμασίες που βιώνουν. Η σκέψη μας βρίσκεται κοντά στις οικογένειες των θυμάτων, στους τραυματίες, καθώς και σε ολόκληρη την οικογένεια του ΠΑΟΚ, που θρηνεί σήμερα την απώλεια μελών της. Με σεβασμό στη μνήμη των εκλιπόντων και με πλήρη επίγνωση της σοβαρότητας των περιστάσεων, αναμένουμε την πλήρη διαλεύκανση των συνθηκών του δυστυχήματος από τις αρμόδιες Αρχές. Σε αυτή τη δύσκολη ώρα, προέχει η ανθρώπινη συμπαράσταση και ο σεβασμός στον πόνο των οικογενειών».

«Θρηνώ τους φίλους μου»

Με λόγο βαρύ και έντονα συναισθηματικό, ένας από τους φιλάθλους του ΠΑΟΚ που σώθηκαν από το θανατηφόρο τροχαίο στη Ρουμανία περιέγραψε, μέσα από το νοσοκομείο όπου νοσηλεύεται, τα όσα ακολούθησαν το δυστύχημα. Οπως ανέφερε, έχει πλήρη εικόνα των γεγονότων και έζησε από κοντά το μέγεθος της τραγωδίας. Μιλώντας στο MEGA, υπογράμμισε ότι δεν έχασε ούτε για μια στιγμή τις αισθήσεις του, θυμάται με λεπτομέρεια τόσο τη διαδρομή όσο και τη σύγκρουση, ενώ ξεκαθάρισε πως αυτή την ώρα δεν τον απασχολεί η αναζήτηση ευθυνών. Το βάρος του πέφτει αποκλειστικά στην απώλεια των φίλων του και στο πένθος για τους ανθρώπους με τους οποίους ταξίδευε. «Δεν ξέρω, δεν οδηγούσα εγώ. Είμαι καλά, αφού μιλάμε. Δεν ξέρω πράγματα να σου πω σίγουρα για να έχεις μια απάντηση. Εγώ αυτή τη στιγμή θρηνώ τους φίλους μου. Σήμερα είναι πένθος. Δεν με ενδιαφέρει τι έχουν καταθέσει. Δεν μπορώ να ξέρω τι έχουν καταθέσει. Εγινε ένα σοβαρό δυστύχημα. Είμαστε τρεις επιζώντες. Εγώ και άλλοι δύο που είναι μέσα στο νοσοκομείο και επτά νεκροί. Είμαι μόνος μου σε ένα δωμάτιο, δεν ξέρω ρουμανικά, δεν ξέρω καλά αγγλικά. Τυχαία άκουσα τις φωνές τους, καθώς περνούσα εγώ με το καροτσάκι για να κάνω μαγνητική, ξέρω τουλάχιστον ότι είναι ζωντανοί. Είχαν μία σταθερή νύχτα όσον αφορά τα αποτελέσματα και ρώτησα τους γιατρούς σήμερα για το πώς είναι οι φίλοι μου. Μου είπαν καλά λόγια. Πολύ πιθανό να φύγουμε και αύριο όλοι με αεροπλάνο. Κάτι κατάγματα, κάτι σπασίματα έχω. Ολα τα θυμάμαι, δεν έχασα τις αισθήσεις μου ούτε μια στιγμή. Δεν είμαι σίγουρος το πώς κόλλησε εκεί. Θα το έχετε δει το βίντεο. Υπήρχε χρόνος να πάει δεξιά και να μη γίνει τίποτα. Από την Εδεσσα νοικιάσαμε το βανάκι, ο οδηγός πήγε το πήρε από εκεί και μας “φόρτωσε” όλους από Θεσσαλονίκη. Ημασταν έξι άτομα από Ημαθία και οι υπόλοιποι είναι από άλλες περιοχές, που βρεθήκαμε όλοι σε ένα κοινό σημείο όπου είχαμε δώσει ραντεβού. Ημασταν σαν αδέλφια, ήμασταν πολύ φίλοι».

Βουβός πόνος

Τα ξημερώματα της Τετάρτης, στο σημείο της μοιραίας σύγκρουσης εκτυλίχθηκαν συγκινητικές στιγμές. Εκατοντάδες φίλαθλοι του ΠΑΟΚ, που είχαν ξεκινήσει με προορισμό τη Λυών και αποφάσισαν να επιστρέψουν στη Θεσσαλονίκη, άλλαξαν το δρομολόγιό τους και συγκεντρώθηκαν στο σημείο για να τιμήσουν τη μνήμη των οπαδών που έχασαν τη ζωή τους στο δυστύχημα κοντά στο Λούγκοζ. Οι οπαδοί του Δικεφάλου άναψαν φωτιές, τραγούδησαν και άφησαν κασκόλ του ΠΑΟΚ στο σημείο, δημιουργώντας μια φορτισμένη ατμόσφαιρα συγκίνησης. Αργότερα, βρέθηκαν έξω από το νοσοκομείο όπου νοσηλεύονταν οι συνοπαδοί τους. Αντιπροσωπεία των οπαδών ενημερώθηκε από γιατρούς του νοσοκομείου για την κατάσταση της υγείας των τριών τραυματιών.

Στη Θσσαλονίκη επικρατούσε σιωπή και βουβός πόνος. Η Θύρα 4 άνοιξε από τις 10 το πρωί. Φίλαθλοι κάθε ηλικίας περνούσαν και άφηναν ένα λουλούδι, ένα κασκόλ, μια μπλούζα, ένα κερί στη μνήμη των αδικοχαμένων φιλάθλων. Βλέμματα άδεια, συζητήσεις που ξεκινούσαν με μια «ξύλινη» καλημέρα και κατέληγαν στο γιατί. Μπαίνοντας στη Θύρα, υπάρχει γραμμένο το «αδέρφια ζείτε, εσείς μας οδηγείτε», που ακούγεται στην Τούμπα από το 1999 μετά το δυστύχημα στα Τέμπη. Και δυστυχώς, αυτή η επιγραφή έγινε ξανά «επίκαιρη». Από τη Θύρα 4 πέρασαν τόσο η ομάδα μπάσκετ όσο και αυτή του βόλεϊ του ΠΑΟΚ, καθώς και αντιπροσωπεία των ποδοσφαιριστών του Αρη. Το τμήμα πάλης του Ερασιτέχνη ΠΑΟΚ προχώρησε σε μια ιδιαίτερη κίνηση στη μνήμη των επτά φίλων της ομάδας. Ο επί χρόνια έφορος του τμήματος, Χάρης Μάλλιος, βρέθηκε στη Θύρα 4 και άφησε εκεί το τρόπαιο του τελευταίου πρωταθλήματος που κατέκτησε το τμήμα, το 2025, ως ελάχιστο φόρο τιμής.

Σε μία από τις πιο βαριές στιγμές για τον ΠΑΟΚ και ολόκληρο το ελληνικό ποδόσφαιρο, μία φωνή κατάφερε να εκφράσει όσα πολλοί δυσκολεύονταν να πουν. Ο Γιάννης Παπαστεφανάκης, ο φίλος του Δικεφάλου που δίνει τη δική του καθημερινή μάχη, μίλησε με λόγια καρδιάς για την τραγωδία στη Ρουμανία και για τα επτά αδικοχαμένα αετόπουλα που δεν γύρισαν ποτέ από το ταξίδι τους. Ο Γιαννάκης έδωσε το πραγματικό νόημα του τι σημαίνει ΠΑΟΚ. Οχι τρόπαια και επιτυχίες, αλλά άνθρωποι, ψυχές και δεσμοί που χτίζονται μέσα από κοινά ταξίδια, όνειρα και την ίδια ασπρόμαυρη αγάπη.

Τα λόγια του άγγιξαν οικογένειες, φιλάθλους και όσους παρακολούθησαν τη δήλωσή του, θυμίζοντας πως πίσω από κάθε είδηση υπάρχει ανθρώπινος πόνος. «Το ελληνικό ποδόσφαιρο πενθεί για την τραγωδία στη Ρουμανία. Χάσαμε άδικα τα αδέρφια μας στον δρόμο. Κανείς δεν ξεκίνησε αυτό το ταξίδι για να μη γυρίσει σπίτι. Ο ΠΑΟΚ δεν είναι μόνο νίκες και κύπελλα. Είναι πρόσωπα, είναι ψυχές, είναι άνθρωποι που αγαπάνε να ταξιδεύουν και μοιράζονται την ίδια ασπρόμαυρη τρέλα. Θέλω να πω στις οικογένειες που πενθούν ότι είμαστε δίπλα σας και κάθε φορά που η κερκίδα του ΠΑΟΚ θα τραγουδά, θα είναι εκεί και τα παιδιά μας. Αιωνία τους η μνήμη».

Μία προσευχή από τον Βαρθολομαίο στην Τούμπα

Η Θύρα 4 του σταδίου της Τούμπας άνοιξε από χθες το πρωί τις πύλες της για να υποδεχθεί τον κόσμο που θέλησε να αφήσει μια μπλούζα, ένα κασκόλ, και να ανάψει ένα κερί στη μνήμη των επτά φίλων του ΠΑΟΚ που άφησαν την τελευταία τους πνοή στη Ρουμανία. Το μεσημέρι, προεξάρχοντος του Μητροπολίτη Θεσσαλονίκης Φιλόθεου, τελέστηκε τρισάγιο στη μνήμη των φιλάθλων του Δικεφάλου. Το «παρών» έδωσαν τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της ΠΑΕ ΠΑΟΚ καθώς και πλήθος κόσμου, που συνεχώς περνούσε από τη Θύρα 4. Ο ιεράρχης τέλεσε επιμνημόσυνη δέηση μέσα σε κλίμα σιωπής και περισυλλογής. Αργά το βράδυ, το «παρών» στο στάδιο της Τούμπας έδωσε και ο Οικουμενικός Πατριάρχης Βαρθολομαίος (φωτογραφία επάνω), ο οποίος βρέθηκε στη Θεσσαλονίκη λόγω προγραμματισμένου ταξιδιού. Ο Πατριάρχης, έχοντας μάθει για το συμβάν, ζήτησε να τελέσει επιμνημόσυνη δέηση, και τροποποίησε το πρόγραμμά του ώστε να βρεθεί στο στάδιο της Τούμπας, κάτι που έγινε αργά το βράδυ. Αρχικά, οι ιθύνοντες του Δικεφάλου είχαν αποφασίσει να κλείσουν τη Θύρα 4 στις 10 το βράδυ, όμως η μεγάλη παρουσία κόσμου καθ’ όλη τη διάρκεια της ημέρας – με τον κόσμο να μη μειώνεται ακόμα και τις ώρες που έβρεχε – κράτησε τη Θύρα ανοικτή για περισσότερες ώρες.