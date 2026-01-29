Από τις 2 έως τις 10 Φεβρουαρίου θα πρέπει να υποβληθούν οι παραιτήσεις των εκπαιδευτικών προκειμένου να συνταξιοδοτηθούν. Πρόκειται για 12 κατηγορίες εκπαιδευτικών οι οποίοι είχαν θεμελιωμένο δικαίωμα και είτε είχαν συμπληρώσει το αντίστοιχο όριο ηλικίας πριν από τον Αύγουστο του 2015 είτε συμπληρώνουν τα αυξημένα όρια μέχρι 31/8/2026. Ολες οι παραιτήσεις που θα υποβληθούν εντός του προβλεπόμενου δεκαημέρου θεωρούνται αυτοδικαίως αποδεκτές και οδηγούν στη λύση της υπαλληλικής σχέσης στις 31 Αυγούστου 2026.

Δικαίωμα συνταξιοδότησης έχουν όλοι οι εκπαιδευτικοί Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης που έχουν θεμελιώσει συνταξιοδοτικό δικαίωμα έως και τις 31 Αυγούστου 2026 και επιθυμούν να αποχωρήσουν από την ενεργό υπηρεσία. Τελευταίος μήνας εργασίας και μισθοδοσίας θα είναι ο Αύγουστος του 2026, ενώ ως κανονικά συντάξιμος θα θεωρείται ο χρόνος που θα έχει διανυθεί έως τότε. Οσοι αποχωρήσουν θα μπορούν να λάβουν, μετά την 1η Σεπτεμβρίου 2026, προσωρινή σύνταξη, η οποία ανέρχεται στο 50% των συντάξιμων αποδοχών του 2011. Για την έκδοση της οριστικής συνταξιοδοτικής απόφασης απαιτείται αναμονή περίπου 4 έως 8 μηνών, με βάση το μοντέλο της ψηφιακής σύνταξης (fast track) και της αυτοματοποιημένης επεξεργασίας των στοιχείων.

Παράλληλα, εντός του 2026 και συγκεκριμένα την 1η Ιουλίου θα πραγματοποιηθεί και η αυτοδίκαιη απόλυση των εκπαιδευτικών που συμπλήρωσαν το 67ο έτος της ηλικίας τους κατά το προηγούμενο έτος. Ετσι, την 1η Ιουλίου 2026 θα απολυθούν αυτοδικαίως όσοι εκπαιδευτικοί έχουν γεννηθεί το 1957 και εξακολουθούν να υπηρετούν στην εκπαίδευση.

Θα πρέπει να επισημανθούν τα εξής :

1) Ανάκληση παραίτησης μπορεί να γίνει μέσα σε έναν μήνα από την ημερομηνία υποβολής της αρχικής αίτησης παραίτησης.

2) Αιτήσεις παραίτησης που γίνονται ύστερα από αυτό το διάστημα με απόφαση των ΚΥΣΠΕ-ΚΥΣΔΕ γίνονται αποδεκτές για σοβαρούς οικογενειακούς λόγους ή βαριές και δυσίατες ασθένειες που αποδεικνύονται με παραστατικά από δημόσιο νοσοκομείο, Υγειονομική Επιτροπή ή την Ανωτάτη Στρατού Υγειονομική Επιτροπή!

3) Οι εκπαιδευτικοί που συμπληρώνουν 67 ηλικιακά έτη απολύονται αυτοδίκαια με το τέλος του σχολικού έτους λόγω ορίου ηλικίας με πλήρη σύνταξη, αναλογική των ετών που έχουν και με απαραίτητη προϋπόθεση να έχουν 15ετή υπηρεσία.

4) Πάσχοντες από μεσογειακή αναιμία, νεφρική ανεπάρκεια, παραπληγικοί και άλλοι με ποσοστό αναπηρίας 67% τουλάχιστον, που πιστοποιείται από την ΑΣΥΕ (Ανωτάτη Στρατού Υγειονομική Επιτροπή) μπορούν με τη συμπλήρωση 15ετούς υπηρεσίας να αποχωρήσουν χωρίς όριο ηλικίας.

5) Γυναίκες /άνδρες με ανίκανο σύζυγο (ποσοστό ανικανότητας 67% και άνω, ανίκανο για κάθε βιοποριστικό επάγγελμα με γνωμάτευση της ΑΣΥΕ) μπορούν να αποχωρήσουν με τη συμπλήρωση 25 εργασιακών και 50 ηλικιακών ετών (αρκεί οι προϋποθέσεις να ισχύουν μέχρι τις 18 Αυγούστου 2015, που υπογράφτηκε το τρίτο μνημόνιο).

Οι 12 κατηγορίες

Το τρέχον έτος μπορούν να αποχωρήσουν οι παρακάτω 12 κατηγορίες εκπαιδευτικών:

1. Εκπαιδευτικοί άνδρες και γυναίκες που είχαν συμπληρώσει την 25ετίαμέχρι τις 31/12/2012 και ανάλογα με το έτος κατοχύρωσης έχουν συμπληρώσει το 55ο ή το 56ο ή το 58ο έτος της ηλικίας τους μέχρι 31/12/2022, οι οποίοι μπορούν να αποχωρήσουν με μειωμένη / πρόωρη σύνταξη.

2. Εκπαιδευτικοί άνδρες και γυναίκες που είχαν συμπληρώσει την 25ετία μετά την 1/1/2013 και έχουν συμπληρώσει το 62ο έτος της ηλικίας τους, οι οποίοι μπορούν να αποχωρήσουν με μειωμένη / πρόωρη σύνταξη.

3. Εκπαιδευτικοί άνδρες και γυναίκες που έχουν συμπληρώσει το 62ο έτος της ηλικίας τους και 40 έτη ασφάλισης, οι οποίοι μπορούν να αποχωρήσουν με πλήρη σύνταξη.

4. Εκπαιδευτικοί άνδρες και γυναίκες που είχαν προσληφθεί ή απασχοληθεί στο Δημόσιο πριν από τις 31/12/1982.

5. Εκπαιδευτικοί μητέρες που είχαν συμπληρώσει την 25ετία και ανηλικότητα τέκνου το 2010 και το 50ό έτος της ηλικίας τους πριν από τις 18/8/2015 ή τα 50 ως τις 31/12/2016.

6. Εκπαιδευτικοί γονείς ανηλίκων (άνδρες και γυναίκες) που είχαν συμπληρώσει την 25ετία και ανηλικότητα τέκνου το 2011 και το 52ο έτος της ηλικίας τους πριν από τις 31/12/2017.

7. Εκπαιδευτικοί γονείς ανηλίκων (άνδρες και γυναίκες) που είχαν συμπληρώσει την 25ετία και ανηλικότητα τέκνου το 2012 και το 55ο έτος της ηλικίας τους πριν από τις 31/12/2018.

8. Εκπαιδευτικοί μητέρες 3 ή και περισσοτέρων τέκνων που είχαν συμπληρώσει την 20ετία το 2010, οι οποίες μπορούν να συνταξιοδοτηθούν χωρίς όριο ηλικίας.

9. Εκπαιδευτικοί γονείς τριών και άνω τέκνων (άνδρες και γυναίκες) που είχαν συμπληρώσει την 20ετία το 2011 και το 52ο έτος της ηλικίας τους πριν από τις 31/12/2017.

10. Εκπαιδευτικοί γονείς τριών και άνω τέκνων (άνδρες και γυναίκες) που είχαν συμπληρώσει την 20ετία το 2012 και το 55ο έτος της ηλικίας τους πριν από τις 31/12/2018.

11. Εκπαιδευτικοί που έχουν συμπληρώσει 35 έτη ασφάλισης και το 58ο έτος

της ηλικίας τους μέχρι τις 31/12/2021 αλλά και ηλικία 59, 60, 60 και 6 μήνες, 61 ή και 61 και 6 μήνες, ανάλογα με το έτος κατοχύρωσης, ως τις 31/8/2026 όπως προβλέπεται από τον Ν. 4336/2015.

12. Εκπαιδευτικοί που έχουν συμπληρώσει 37 έτη ασφάλισης μέχρι τις 31/8/2021 αλλά και ηλικία 61 ετών και 2 μηνών ως τις 31/8/2026 όπως προβλέπεται από τον Ν. 4336/2015.