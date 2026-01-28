Η ακρίβεια και οι οικονομικές δυσκολίες οδηγούν τους Ελληνες να αναζητούν ή να έχουν δεύτερη εργασία. Πάνω από ένας στους δύο εργαζόμενους ή και αναζητούντες εργασία (51%), δηλώνει ότι έχει αναλάβει ή σκοπεύει να αναλάβει μια δεύτερη εργασία σημαντικά υψηλότερα από τον παγκόσμιο μέσο όρο που είναι στο 40%. Η αναζήτηση συμπληρωματικού εισοδήματος συνδέεται με το χαμηλό επίπεδο των μισθών, που δεν καλύπτει το αυξημένο κόστος ζωής σύμφωνα και με το Workmonitor 2026 της Randstad. Μάλιστα στο 10% φτάνει το ποσοστό των συνταξιούχων που εργάζονται. Η έρευνα επισημαίνει μια σειρά ζητημάτων που αφορούν τις επιλογές στην εργασία.

Οπως προκύπτει από την έρευνα, το 39% των εργαζομένων στην Ελλάδα δηλώνει ότι επιθυμεί να έχει μια «σίγουρη δουλειά», με απλά λόγια μια μόνιμη και σταθερή εργασία στην οποία να συνδυάζει και επαγγελματική εξέλιξη, την ίδια ώρα που περισσότεροι από ένας στους τρεις (34%) δηλώνουν ότι θέλουν να αλλάζουν τομείς και θέσεις εργασίας καθ’ όλη τη διάρκεια της καριέρας τους.

Το κριτήριο

Ο μισθός όμως και το ύψος αυτού αποτελεί βασικό κριτήριο για το 81%. Οι Ελληνες, σύμφωνα με το Workmonitor 2026 της Randstad, θεωρούν πως οι παραδοσιακές επαγγελματικές διαδρομές δεν είναι πλέον κατάλληλες για να αντιμετωπίσουν τις αναταράξεις της αγοράς εργασίας και για τον λόγο αυτό το 38% του εργατικού δυναμικού στοχεύει πλέον να έχει ευρύ επαγγελματικό ορίζοντα αλλάζοντας θέσεις εργασίας και κλάδους καθώς εξελίσσεται επαγγελματικά. Μάλιστα στην Ευρώπη, αυτή η νοοτροπία είναι ιδιαίτερα διαδεδομένη μεταξύ των εργαζομένων στο Λουξεμβούργο (57%), στην Πολωνία (47%) και στη Νορβηγία (45%). Επίσης για το 44% των ελλήνων εργαζομένων ο κύριος λόγος για να παραμείνουν στην τρέχουσα θέση τους είναι και η ισορροπία μεταξύ επαγγελματικής και προσωπικής ζωής. Το 41% εξακολουθεί να δηλώνει ότι παραιτήθηκε από θέσεις εργασίας επειδή δεν ταίριαζε με την προσωπική του ζωή ενώ το 27% παραιτήθηκε επειδή δεν του δόθηκε αρκετή ανεξαρτησία για να εργαστεί με τους δικούς του όρους.