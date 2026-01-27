Νέο πρόγραμμα «Κατασκευάζω – Νοικιάζω», επιστροφή χωρίς εισοδηματικά κριτήρια δύο ενοικίων αντί ενός σε περίπου 50.000 ιατρούς, νοσηλευτές και εκπαιδευτικούς που υπηρετούν «εκτός έδρας» και επέκταση των περιορισμών για τις βραχυχρόνιες μισθώσεις δρομολογεί η κυβέρνηση στο πλαίσιο αντιμετώπισης του στεγαστικού προβλήματος. Ο Κυριάκος Πιερρακάκης και η Δόμνα Μιχαηλίδου παρουσίασαν χθες στο Υπουργικό Συμβούλιο τις βασικές διατάξεις που θα περιλαμβάνει το νομοσχέδιο για την προσιτή στέγη και τη κοινωνική συνοχή, οι οποίες προβλέπουν:

1. Επιστροφή χωρίς εισοδηματικά κριτήρια δύο ενοικίων αντί ενός σε εκπαιδευτικούς της δημόσιας εκπαίδευσης, ιατρούς και νοσηλευτές που μισθώνουν κατοικία στον τόπο υπηρεσίας τους εκτός της Περιφέρειας Αττικής (πλην της Περιφερειακής Ενότητας Νήσων που εμπίπτει στο μέτρο) και εκτός της Περιφερειακής Ενότητας Θεσσαλονίκης.

2. Απαγόρευση νέων αδειών βραχυχρόνιων μισθώσεων στην Α’ Δημοτική Κοινότητα του Δήμου Θεσσαλονίκης.

3. Αυτόματη διαγραφή από το Μητρώο Ακινήτων Βραχυχρόνιας Μίσθωσης των ακινήτων τα οποία βρίσκονται σε περιοχές που ισχύουν οι περιορισμοί και μεταβιβάζονται είτε με αγοραπωλησία είτε με γονική παροχή είτε με κληρονομιά. Επίσης, για όσο διάστημα ισχύει ο περιορισμός δεν είναι δυνατή η επανεγγραφή τους στο Μητρώο.

4. Νέο πρόγραμμα με τίτλο «Κατασκευάζω – Νοικιάζω» (Build to Rent). Αφορά κατασκευαστές και διαχειριστές ακινήτων οι οποίοι θα μπορούν να κατασκευάζουν νέες οικίες ή να μετατρέψουν σε οικιστική τη χρήση υφιστάμενων ακινήτων άλλης χρήσης. Τα ακίνητα θα διατίθενται για μακροχρόνια μίσθωση, διάρκειας τουλάχιστον δέκα ετών και έναντι προκαθορισμένου μισθώματος. Για τη συμμετοχή των εταιρειών στο πρόγραμμα, προβλέπεται ότι το εισόδημα από τα ενοίκια που θα εισπράττονται θα εκπίπτει του φόρου εισοδήματος του νομικού προσώπου.

Ατομα με αναπηρία

Επίσης με τις προωθούμενες ρυθμίσεις: