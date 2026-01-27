Τα «αποκαλυπτήρια» της προπληρωμένης κάρτας από την οποία εστάλησαν τα μολυσμένα μηνύματα με το κακόβουλο λογισμικό Predator στον πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ Νίκο Ανδρουλάκη και άλλα πρόσωπα έγιναν χθες στη δίκη για την υπόθεση των τηλεφωνικών υποκλοπών.

Η απόφαση που έλαβε ο πρόεδρος του Μονομελούς Πλημμελειοδικείου της Αθήνας με τη σύμφωνη γνώμη του εισαγγελέα της έδρας έπειτα από το αίτημα που είχε καταθέσει ο δικηγόρος του Ανδρουλάκη, Χρήστος Κακλαμάνης, οδήγησε στην αποκάλυψη στοιχείων που θα είχαν μείνει στη σκιά αυτής της σοβαρής υπόθεσης αν δεν είχε κριθεί αναγκαίο να ζητηθεί από την Εθνική Τράπεζα η αναλυτική κίνηση της επίμαχης προπληρωμένης κάρτας. Ετσι, στη χθεσινή συνεδρίαση ο πληρεξούσιος δικηγόρος του δημοσιογράφου Θανάση Κουκάκη, ο οποίος ήταν διπλός στόχος παρακολούθησης και μέσω της ΕΥΠ και με το κακόβουλο λογισμικό Predator, Ζαχαρίας Κεσσές, κατέθεσε στο δικαστήριο έγγραφα αναλύοντας όσα προέκυψαν από την κίνηση του λογαριασμού της συγκεκριμένης κάρτας, που για πρώτη φορά φτάνουν στα χέρια της Δικαιοσύνης.

Σύμφωνα με όσα ανέφερε ο πληρεξούσιος δικηγόρος, μέσα από την ακτινογραφία των συναλλαγών προκύπτει ότι αυτή δεν χρησιμοποιήθηκε μόνο δύο φορές, όπως αναφερόταν στο πρίσμα αρχειοθέτησης των μηνύσεων του προέδρου του ΠΑΣΟΚ Νίκου Ανδρουλάκη και του Θανάση Κουκάκη, καθώς με ένα απλό άθροισμα των συναλλαγών προκύπτει ότι αυτές ήταν συνολικά 165! Οι αποκαλύψεις, όπως εξήγησε η πλευρά της υποστήριξης της κατηγορίας, αφορούν πληρωμές προς παρόχους τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών, hosting και αποστολής SMS, οι οποίες, σύμφωνα με όσα παρουσιάστηκαν, συνδέονται άμεσα με τη δημιουργία και τη συντήρηση του μηχανισμού ανώνυμης αποστολής κακόβουλων συνδέσμων με Predator.

«Από την επεξεργασία κίνησης λογαριασμού αν αντιπαραβάλει κανείς τα έγγραφα των δύο Αρχών (Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων και Διασφάλισης Απορρήτου Επικοινωνιών) διαπιστώνει ότι η εταιρεία που είχαν γίνει συναλλαγές δεν ενημέρωσε για όλες τις κινήσεις. Είχαν αποκρυβεί οι δύο πρώτες κινήσεις που έλαβαν χώρα στις 10 Δεκεμβρίου 2020. Γιατί η εταιρεία είχε αποκρύψει τις δύο πρώτες συναλλαγές;», σημείωσε χαρακτηριστικά ο νομικός παραστάτης. Και πρόσθεσε πως ο νόμιμος εκπρόσωπος της εταιρείας, τον οποίο κατονόμασε, ενώ περιλαμβάνεται στη λίστα μαρτύρων, μέχρι σήμερα δεν έχει καταθέσει, ζητώντας παράλληλα από το δικαστήριο να υπάρξει αναλυτική ενημέρωση για το ποια SMS πληρώθηκαν στις 10 Δεκεμβρίου 2020 και σε ποιους αποδέκτες στάλθηκαν.

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον είχε επίσης το γεγονός ότι κατατέθηκαν στοιχεία σύμφωνα με τα οποία όταν είχε αποκαλυφθεί η υπόθεση των υποκλοπών τα στελέχη της Intellexa, που είναι μία από τις δύο ελεγχόμενες εταιρείες, ξεκίνησαν να χρησιμοποιήσουν mail που παρέπεμπαν στην τσεχική εταιρεία για την οποία από το πόρισμα της Οικονομικής Αστυνομίας έχει προκύψει πως είχε μεγάλου ύψους συναλλαγές με την ερευνώμενη εταιρεία. Η δίκη συνεχίζεται αύριο με έγγραφα που θα προσκομίσουν στο δικαστήριο από την πλευρά της υπεράσπισης.