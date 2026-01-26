Ο Παναθηναϊκός θυμίζει έναν σύγχρονο Ντόριαν Γκρέι, διχασμένο ανάμεσα στην εικόνα που θέλει να προβάλλει και σε εκείνη που τον ταλαιπωρεί (και τον κόσμο του). Στις καλές του στιγμές μοιάζει ατσαλάκωτος, κομψός και βέβαιος για τη δύναμή του. Στις δύσκολες, αποκαλύπτεται το κρυμμένο πορτρέτο, όπου οι ατέλειες γίνονται πιο έντονες και οι αγωνιστικές αντιφάσεις δεν μπορούν πια να κρυφτούν. Κάπου ανάμεσα σε αυτά τα δύο άκρα βρίσκεται η αλήθεια της ομάδας. Ενα μυστήριο που επανεμφανίστηκε στο Περιστέρι, στο άχρωμο 0-0 με τον Ατρόμητο. Χαμένοι βαθμοί, τραυματισμός του Τσιριβέγια (πρόβλημα στη γάμπα), ανησυχία και ένα φωτάκι ίσα που φαίνεται στην άκρη του αγωνιστικού τούνελ.

Πρόωρο δώρο… γενεθλίων έκανε ο Ράφα Μπενίτεθ στον νεαρό Γιάννη Μπόκο, καθώς λίγες ημέρες προτού ο δεξιός εξτρέμ κλείσει τα 19 χρόνια, ο προπονητής των Πράσινων του έδωσε φανέλα βασικού για πρώτη φορά στο πρωτάθλημα. Αυτή ήταν και η μεγάλη έκπληξη του ισπανού τεχνικού, αφού άφησε στον πάγκο τόσο τον νεοαποκτηθέντα Παντελίδη, όσο και τον ακριβοπληρωμένο Πελίστρι και μάλιστα δεν τους έδωσε ούτε λεπτό συμμετοχής στο ματς!

Ημίχρονο για… χρυσό βατόμουρο

Το πρώτο ημίχρονο στο Περιστέρι ήταν μια σκληρή υπενθύμιση των αδυναμιών του Παναθηναϊκού. Μια εικόνα που έδειχνε ομάδα χωρίς ρυθμό, χωρίς ένταση, χωρίς ξεκάθαρο πλάνο. Μόλις δύο τελικές προσπάθειες σε 45 λεπτά και ένα συνεχές αίσθημα απειλής κάθε φορά που ο Ατρόμητος ανέβαινε προς την περιοχή του Λαφόν.

Στο 3′ οι γηπεδούχοι ζήτησαν πέναλτι σε μαρκάρισμα του Μπόκου στον Ουρόνεν, δίνοντας το πρώτο σήμα ότι θα δοκιμάσουν τις αντοχές της πράσινης άμυνας. Το σοκ ήρθε στο 11′, όταν ο Μπάκου ανατράπηκε από τον Λαφόν και ο Ατρόμητος κέρδισε πέναλτι. Ο Μίχορλ έστησε την μπάλα στα 11 βήματα, όμως ο γάλλος τερματοφύλακας φώναξε «παρών», αποκρούοντας εντυπωσιακά στο 13′ και κρατώντας όρθιο τον Παναθηναϊκό. Τούτη ήταν και η 12η φορά στην καριέρα του Λαφόν που ο Αφρικανός έπιασε πέναλτι και η δεύτερη στην παρουσία του στο Τριφύλλι.

Η προσπάθεια του Ινγκασον στο 15′ ύστερα από εκτέλεση κόρνερ του Μπακασέτα έμοιαζε περισσότερο με ανάσα παρά με πραγματική απειλή. Ο Ατρόμητος συνέχισε να παίζει με αυτοπεποίθηση και φρεσκάδα. Στο 25′ ο Τσαντίλας σούταρε χωρίς ουσία, ενώ στο 36′ ο Γιουμπιτάνα αστόχησε από καλή θέση.

Η φάση που αποτύπωσε πλήρως την προβληματική εικόνα του Παναθηναϊκού ήρθε στο 40′. Ο Μουντές γύρισε ωραία την μπάλα και ο Μπάκου πλάσαρε από απόσταση αναπνοής, με την ευκαιρία να χάνεται, αλλά την προειδοποίηση να είναι ξεκάθαρη.

Ο Παναθηναϊκός πήγε στα αποδυτήρια με εικόνα που θύμιζε περισσότερο ομάδα χωρίς προσανατολισμό παρά διεκδικήτρια. Προβλήματα στην άμυνα, ανύπαρκτη δημιουργία στην επίθεση και μια συνολική παρουσία που έκανε ακόμη και την πιο αισιόδοξη πράσινη ψυχή να αναρωτιέται πόσο χαμηλά μπορεί να φτάσει το σύνολο του Μπενίτεθ.

Το δεύτερο ημίχρονο άρχισε με τον Παναθηναϊκό να κουβαλά ακόμη τις πληγές του πρώτου. Ωστόσο, ο Μπενίτεθ δεν έμεινε θεατής. Με δύο στοχευμένες παρεμβάσεις – Τσιριβέγια και Ρενάτο Σάντσες μέσα, Μπόκου και Πάντοβιτς έξω – προσπάθησε να «ξυπνήσει» την ομάδα του. Και σε μεγάλο βαθμό το κατάφερε: οι Πράσινοι έμοιαζαν πιο συμπαγείς, πιο ζωντανοί, πιο κοντά στις απαιτήσεις του αγώνα.

Ο Παναθηναϊκός άρχισε να βρίσκει ρυθμό, είχε τις στιγμές του, ωστόσο σε άλλο ένα ματς έχασε βαθμούς. Το -18 από την κορυφή και το -9 από τον τέταρτο Λεβαδειακό είναι η σκληρή πραγματικότητα για μια ομάδα που έχει χάσει τον προσανατολισμό της και έναν προπονητή που πειραματίζεται εν μέσω της σεζόν. Απίθανα και ανεξήγητα πράγματα…

Ατρόμητος: Χουτεσιώτης, Τσακμάκης, Μανσούρ, Μουντές, Ούρονεν, Τσιγγάρας Μουτουσαμί, Μίχορλ (58′ Τσούμπερ), Γιουμπιτάνα (70′ Οζέγκοβιτς), Μπάκου, Τσαντίλας (70′ Τζοβάρας).

Παναθηναϊκός: Λαφόν, Ινγκασον, Τουμπά, Κώτσιρας, Κυριακόπουλος, Σιώπης, Μπακασέτας, Μπόκος (46′ Σάντσες), Ζαρουρί, Πάντοβιτς (46′ Τσιριβέγια, 81′ Τσέριν), Τεττέη (81′ Σφιντέρσκι).