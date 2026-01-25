Κλείνοντας έναν κύκλο αποστολών «εκτός των τειχών», ο Κυριάκος Μητσοτάκης σχεδιάζει να επισκεφθεί στις 19 Φεβρουαρίου την Ινδία έπειτα από πρόσκληση του Ναρέντρα Μόντι προκειμένου να συμμετάσχει σε μεγάλο διεθνές συνέδριο με τίτλο «AI Impact Summit» που είναι επικεντρωμένο στην επίδραση της Τεχνητής Νοημοσύνης.

Στο περιθώριο του συνεδρίου Μητσοτάκης και Μόντι προβλέπεται να έχουν διμερή συνάντηση, την ώρα που και η ΕΕ προσεγγίζει έτι περαιτέρω την πολυπληθέστερη χώρα του πλανήτη μέσω νέας συμφωνίας που θα υπογραφεί την επόμενη εβδομάδα κατά τη διάρκεια Συνόδου ΕΕ – Ινδίας στο Νέο Δελχί.

Από την πλευρά της η Ινδία ενδιαφέρεται έντονα επί του παρόντος για τη νέα ινδοευρωπαϊκή συμφωνία που θα επεκτείνει τη συνεργασία σε κρίσιμα πεδία όπως είναι η ασφάλεια, η άμυνα, η θαλάσσια ασφάλεια, η τρομοκρατία και η κυβερνοασφάλεια.

Στους συγκεκριμένους τομείς εξάλλου προσβλέπει και η Αθήνα στο πλαίσιο της ενίσχυσης των δεσμών της με το Νέο Δελχί, πυκνώνοντας την ανταλλαγή επισκέψεων σε επίπεδο κορυφής (και όχι μόνο) τα τελευταία χρόνια, την ώρα που διατηρεί προοπτικά τον στόχο της σύμπλευσης όσον αφορά τον στρατηγικό οικονομικό διάδρομο IMEC που θα συνδέει την Ινδία, τη Μέση Ανατολή και την Ευρώπη μέσω μιας εμπορικής διαδρομής που παράλληλα θα ενδυναμώνει την ειρήνη και την ευημερία, με ευρωπαϊκή πύλη εισόδου την Ελλάδα.

Η προσέγγιση που επιχειρεί σταθερά η ελληνική πλευρά με την ινδική, όπως σημειώνουν αρμόδιες πηγές, έχει αρχίσει να σημειώνει ήδη μικρές νίκες. Μία εξ αυτών πήρε σάρκα και οστά χθες με την πρώτη απευθείας πτήση από τη Βομβάη στην Αθήνα την οποία έριξε στο τραπέζι για πρώτη φορά ο έλληνας Πρωθυπουργός στον ινδό ομόλογό του κατά τη διάρκεια της επίσημης επίσκεψής του στην ελληνική πρωτεύουσα τον Αύγουστο του 2023. Το Νέο Δελχί πιστεύει πως χρειάζεται ακόμα μια επίσκεψη του Ναρέντρα Μόντι στην Αθήνα προσεχώς, προκειμένου να κρατηθεί ζωντανός ο ρυθμός της προόδου που σημειώνεται στη διμερή συνεργασία.

Οι προκλήσεις που αναδύονται εσχάτως με τις τεκτονικές αλλαγές οι οποίες σημειώνονται από τις μετατοπίσεις των ΗΠΑ σε επίπεδο διεθνούς αρχιτεκτονικής ασφαλείας, σε συνδυασμό με την προσπάθεια της Τουρκίας να δημιουργήσει μια νέα αμυντική συμμαχία με το Πακιστάν και τη Σαουδική Αραβία ως μια «πιο ολοκληρωμένη περιφερειακή πλατφόρμα ασφαλείας», λειτουργούν καταλυτικά στην ελληνο-ινδική προσέγγιση.

Με την Ουάσιγκτον να απομακρύνεται σταθερά από το μεταπολεμικό status quo και την ώρα που η Αθήνα επενδύει στον κομβικό ρόλο της στο εγχείρημα του IMEC, ο στόχος για εμβάθυνση της συνεργασίας με την ταχέως αναπτυσσόμενη ινδική οικονομία αναδεικνύεται πλέον ολοένα και πιο εμφατικά ως στρατηγική ελληνική επιλογή. Ενδεικτικές των προθέσεων των δύο πλευρών εξάλλου ήταν και οι ανταλλαγές επισκέψεων σε επίπεδο Ενόπλων Δυνάμεων, με τον αρχηγό της Πολεμικής Αεροπορίας της Ινδίας να επισκέπτεται τον Ιούνιο του 2025 το Γενικό Επιτελείο Αεροπορίας για συζητήσεις διμερούς συνεργασίας.

Είχε προηγηθεί επίσκεψη του αρχηγού ΓΕΕΘΑ, Δημήτρη Χούπη, στο Νέο Δελχί, ενώ πριν από δύο εβδομάδες επικαιροποιήθηκε το πρόγραμμα στρατιωτικής συνεργασίας ανάμεσα στις δύο χώρες που προβλέπει κοινές ασκήσεις, ανταλλαγή τεχνογνωσίας κ.ά. Υπό το πρίσμα των διεθνών και περιφερειακών εξελίξεων, Ελλάδα και Ινδία έχουν κάθε λόγο να επενδύουν στη μεταξύ τους συνεργασία ως δύο έθνη προσηλωμένα στο Διεθνές Δίκαιο, με την ελληνική πλευρά να στηρίζει, επιπλέον, ανοιχτά το αίτημα της Ινδίας για μόνιμη εκπροσώπηση στο Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ. Η γεωστρατηγική σύνδεση των δύο χωρών είναι προδιαγεγραμμένο να ενισχυθεί έτι περαιτέρω το προσεχές διάστημα σε πολλαπλά επίπεδα, ενώ κάθε νέο «καμπανάκι κινδύνου» είναι βέβαιο πως θα ωθεί Αθήνα και Νέο Δελχί προς αυτήν την κατεύθυνση.