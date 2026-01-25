Ο Αμερικανός Πρόεδρος, Ντόναλντ Τραμπ, απέσυρε τις απειλές για επιβολή επιπλέον δασμών σε ευρωπαϊκές χώρες σχετικά με τη Γροιλανδία, οδηγώντας την ΕΕ να συνεχίσει τη διαδικασία επικύρωσης της εμπορικής συμφωνίας με τις ΗΠΑ, αλλά η επιθετική στάση του άφησε ένα ακόμη, το πιο σοβαρό έως τώρα, «τραύμα» στις ευρωατλαντικές σχέσεις, βασικό πυλώνα της μεταπολεμικής διεθνούς […]