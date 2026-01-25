Δημοφιλή
Κληρονομιά χωρίς διαθήκη: Ποιος θα πάρει την περιουσία και ποιος θα μείνει με άδεια χέρια
Όταν ένας άνθρωπος φεύγει από τη ζωή χωρίς να έχει αφήσει διαθήκη, προκύπτει το ερώτημα ποιοι συγγενείς δικαιούνται την περιουσία του. Η κληρονομική διαδοχή εξ αδιαθέτου καθορίζει με σαφήνεια ποιοι συγγενείς κληρονομούν, με ποια σειρά και σε ποιο ποσοστό. Η Ελένη Κοντογεώργου, πρόεδρος του Συμβολαιογραφικού Συλλόγου Εφετείων Αθηνών – Πειραιώς – Αιγαίου και Δωδεκανήσου και […]
Ο θρίαμβος της αβεβαιότητας ωθεί σε επίπεδα ρεκόρ τον χρυσό – Eκ νέου υπό πίεση τα αμερικανικά στοιχεία ενεργητικού
Ο Αμερικανός Πρόεδρος, Ντόναλντ Τραμπ, απέσυρε τις απειλές για επιβολή επιπλέον δασμών σε ευρωπαϊκές χώρες σχετικά με τη Γροιλανδία, οδηγώντας την ΕΕ να συνεχίσει τη διαδικασία επικύρωσης της εμπορικής συμφωνίας με τις ΗΠΑ, αλλά η επιθετική στάση του άφησε ένα ακόμη, το πιο σοβαρό έως τώρα, «τραύμα» στις ευρωατλαντικές σχέσεις, βασικό πυλώνα της μεταπολεμικής διεθνούς […]
Θέλεις να κάνεις το σπίτι σου πιο «πράσινο»; Τα νέα προγράμματα και οι επιδοτήσεις
“Μπουκέτο” δράσεων για την εξοικονόμηση ενέργειας στα κτίρια με βασικό μηχανισμό τα προγράμματα τύπου “Εξοικονομώ” αλλά και με εξειδικευμένες δράσεις για ευάλωτα νοικοκυριά, ευάλωτους φοιτητές, ειδικές κατηγορίες κτιρίων, προωθεί το υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Εξελίξεις στον τομέα αναμένονται τις επόμενες εβδομάδες με αφορμή την ενσωμάτωση της Ευρωπαϊκής Οδηγίας για την Ενεργειακή Απόδοση των Κτιρίων (EPBD […]
Αυξήσεις στους μισθούς από αυτή την εβδομάδα: Ποιοι κερδίζουν έως και 5.780 ευρώ τον χρόνο – Αναλυτικά παραδείγματα
Τρέχουσα εβδομάδα αυξήσεων μισθών για περίπου ένα εκατομμύριο εργαζομένους στον ιδιωτικό τομέα, λόγω μειώσεων στην άμεση φορολόγηση των αποδοχών τους. Η μείωση της μηνιαίας παρακράτησης φόρου οδηγεί σε ουσιαστική αύξηση των καθαρών μισθών με άμεσο όφελος για τους εργαζομένους, ενώ οι εργαζόμενοι στο Δημόσιο έχουν ήδη δει τις αυξήσεις αυτές. Η φορολογική μεταρρύθμιση, που κατατέθηκε […]
Ανοικτά τα καταστήματα σήμερα Κυριακή 25/1 – Τι ισχύει για τα σούπερ μάρκετ
Τα εμπορικά καταστήματα θα λειτουργήσουν ανοιχτά την Κυριακή 25 Ιανουαρίου, δεύτερη Κυριακή των χειμερινών εκπτώσεων, με προτεινόμενο ωράριο 11:00 π.μ. έως 6:00 μ.μ., ενώ μεγάλα εμπορικά κέντρα και πολυκαταστήματα παραμένουν ανοιχτά περισσότερες ώρες. Οι εκπτώσεις φτάνουν μεσοσταθμικά το 50% και σε ορισμένες περιπτώσεις το 70%, ωστόσο η καταναλωτική κίνηση παραμένει υποτονική λόγω μείωσης της αγοραστικής […]