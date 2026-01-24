Αλλη μία εβδομάδα πέρασε χωρίς ουσιαστικά τίποτα το οποίο θα έριχνε φως στο διπλό μυστήριο των θανάτων – ή, πιο σωστά, του θανάτου ενός ρώσου «διπλωμάτη» και της εξαφάνισης ενός άλλου ρώσου βαθύπλουτου στην Κύπρο. Το δύσκολο είναι να πει κανείς ποια από τις δύο υποθέσεις είναι πιο παράξενη αλλά και πιο σκοτεινή. Και φυσικά, το εάν υπάρχει κάποια διασύνδεση ή εάν πια μιλάμε για φοβερές συμπτώσεις.

Υπάρχουν όμως κάποιες εξελίξεις με εξαιρετικό, πραγματικά, ενδιαφέρον.

Για τον πρώτο, τον Αντον Πανόβ, ο οποίος «βρέθηκε νεκρός» στην πρεσβεία της Ρωσικής Ομοσπονδίας στη Λευκωσία, αυτό που προκύπτει είναι μια πολύ σημαντική – αν και διατυπωμένη όχι με επίσημο τρόπο – διευκρίνιση: η Αστυνομία Κύπρου είχε προκαλέσει σύγχυση αλλά και λανθασμένα συμπεράσματα, ανακοινώνοντας ότι ο θάνατος προήλθε με αφύσικο τρόπο (απαγχονισμός), αλλά δεν υπάρχουν ενδείξεις για εγκληματική ενέργεια. Οπως «ΤΑ ΝΕΑ» πληροφορούνται, η ανακοίνωση, η οποία ερμηνεύθηκε ως παραπομπή σε αυτοχειρία, δεν ήθελε να πει κάτι τέτοιο.

Οι Αρχές πρώτον είπαν ότι ο Πανόβ, ένας κρυπτογράφος ο οποίος είχε βαφτιστεί διπλωμάτης, προφανώς για να καλύπτεται από ασυλία, πέθανε αφύσικα, δεύτερον δεν μπορούσαν να διενεργήσουν αυτοψία και τρίτον δήλωσαν ότι δεν υπάρχουν ενδείξεις για έγκλημα. Η Αστυνομία, όμως, υποχρεούται να τοποθετείται βάσει των στοιχείων που έχει στη διάθεσή της. Και εδώ δεν είχε άλλα στοιχεία πέρα από ένα πτώμα που της παραδόθηκε, χωρίς να της επιτραπεί καν η είσοδος στον χώρο.

Το εάν η ασάφεια ήταν τυχαία ή μία αβλεψία ή εάν έγινε κατόπιν πολιτικών οδηγιών, αυτό δεν έχει ξεκαθαριστεί. Η μη αποσαφήνιση, όμως, του πράγματος, τόσες μέρες μετά, αφήνει να αιωρούνται υποψίες, όσον αφορά τις οποίες κανείς δεν θα ήθελε να ρίχνουν σκιές με βάση την κοινή λογική.

Η απάντηση που πήραμε από αξιωματούχο – πολιτικό αξιωματούχο, όχι της Αστυνομίας – είναι ότι «φαίνεται ότι έκανε άλλες δουλειές». Αρνήθηκε, όμως, να μας πει οτιδήποτε άλλο. Ωστόσο, με δεδομένο ότι ήταν κρυπτογράφος και επικοινωνούσε με την ηγεσία του Κρεμλίνου από τηλεφώνου, το ερώτημα δεν είναι τόσο εάν ήταν κατάσκοπος όσο εάν ήταν διπλός κατάσκοπος και πιάστηκε.

Και είτε αυτοκτόνησε γνωρίζοντας τι τον περίμενε στη Μόσχα είτε… τον αυτοκτόνησαν κάποιοι. Το δε σημείωμα που φέρεται να άφησε, αλλά δεν έχει δει ποτέ κανείς, προσθέτει υποψίες.

Κενό

Για τον δεύτερο Ρώσο, τον Βλαντισλάβ Μπάουμγκερτνερ, υπάρχει επίσης ένα σοβαρό κενό: οι Αρχές θεωρούν ότι σ’ αυτόν ανήκει το πτώμα το οποίο βρέθηκε στην παραλιακή περιοχή της Αυδήμου, το οποίο όμως βρισκόταν σε κατάσταση τυμπανισμού και ήταν αδύνατη η αναγνώρισή του εκ πρώτης όψεως.

Βλαντισλάβ Μπάουμγκερτνερ

Νεότερες πληροφορίες αναφέρουν ότι τα ρούχα τα οποία φορούσε ταίριαζαν στην περιγραφή που είχε δοθεί μετά την εξαφάνισή του στις Αρχές, ωστόσο η διαδικασία για την εξέταση DNA επί της σορού τραβάει εις βάθος, καθώς ο χώρος στον οποίο βρέθηκε είναι μέρος των Βρετανικών Βάσεων και η Κυπριακή Αστυνομία δεν μπορεί να διενεργήσει ούτε και εκεί αυτοψία.

Πληροφορίες αναφέρουν ότι ολοένα και πιο πιθανή παρουσιάζεται η πτώση από ύψος, καθώς εκεί είναι και το μοναδικό σημείο της Κύπρου με πανύψηλα βράχια, από τα οποία, εάν πέσει κάποιος, δεν έχει καμία πιθανότητα να επιζήσει. Εάν αυτό ισχύει, τότε η απορία είναι μάλλον συνηθισμένη – πολύ συνηθισμένη, για την ακρίβεια – για τη Ρωσία του σήμερα, η οποία σίγουρα κατέχει το ρεκόρ στα «σάλτο μορτάλε»: Επεσε κατά λάθος, αυτοκτόνησε ή κάποιος τον έσπρωξε; Συνήθως δεν υπάρχει απάντηση, καθώς είναι μια πολύ «καθαρή» εγκληματική μέθοδος. Θα αλλάξει άραγε κάτι αυτή τη φορά;