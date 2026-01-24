Πώς θα σας φαινόταν εάν στην τοπική σας εκκλησία μπορούσατε να προσφέρετε στο παγκάρι χρησιμοποιώντας την κάρτα σας;

Εδώ και περίπου οκτώ μήνες, ο Ιερός Καθολικός Καθεδρικός Ναός του Αγίου Διονυσίου Αρεοπαγίτου, στο κέντρο της Αθήνας, έχει εγκαταστήσει μηχάνημα POS, ώστε οι πιστοί να μπορούν να κάνουν τις δωρεές τους ανέπαφα – επιλέγοντας το ποσό που επιθυμούν να συνεισφέρουν.

Ετσι, ανάμεσα σε επιβλητικές εικόνες της Παναγίας, ένα άγαλμα του Ιησού Χριστού και ένα εξομολογητήριο υπάρχει το μηχάνημα με τη φωτεινή οθόνη. Οι πιστοί μπορούν να προσφέρουν τον (ψηφιακό) οβολό τους και έπειτα να ανάψουν το κεράκι τους.

Είναι η πρώτη – και μοναδική – εκκλησία στην Ελλάδα που προχώρησε σε αυτή την πρωτοβουλία, όμως, όπως λένε οι άνθρωποι εκεί, το σκέφτονται και άλλοι ναοί στη χώρα.

Πάντως στο εξωτερικό φαίνεται να είναι αρκετά διαδεδομένο, καθώς, όπως μας περιέγραψε ένας εφημέριος όταν επισκεφθήκαμε την εκκλησία στην Αθήνα, η εγκατάσταση του POS ήρθε έπειτα από συνεχή αιτήματα τουριστών που έρχονταν στον ναό και δεν είχαν μετρητά, όντας συνηθισμένοι στην ανέπαφη προσφορά.

Εκτοτε οι ξένοι επισκέπτες φαίνεται να ανταποκρίνονται θετικά. Εύκολα φαντάζεται κανείς πως οι περισσότεροι πιστοί-τουρίστες επισκέπτονται την εκκλησία το καλοκαίρι και προέρχονται τόσο από την Ευρώπη όσο και από τη Βόρεια και τη Νότια Αμερική.

Η κοινότητα καθολικών

Σημειώνεται ότι η Αθήνα έχει τη μεγαλύτερη κοινότητα καθολικών στην Ελλάδα – περίπου 50.000 πιστούς.

Το απόγευμα της Τετάρτης όμως η μοναδική πιστή στον ναό ήταν η Κατερίνα. Κατάγεται από την Ολλανδία και μένει στην Ελλάδα τα τελευταία έξι χρόνια. Σύμφωνα με την ίδια, στην κυριακάτικη λειτουργία οι καθολικοί της τοπικής κοινότητας προσφέρουν κυρίως με μετρητά.

Τους καλοκαιρινούς μήνες οι τουρίστες προτιμούν τη συνεισφορά με κάρτα. Σημειώνεται ότι το 2025 ο καθολικός ναός συμπλήρωσε 160 χρόνια λειτουργίας.

Οσο το απόγευμα δίνει τη θέση του στο βράδυ, τα δυνατά μπουμπουνητά και ο ήχοι της καταιγίδας μπλέκονται περίεργα με την εκκλησιαστική μουσική εντός του ναού, δημιουργώντας μια μυστικιστική ατμόσφαιρα. Μέσα σε αυτήν, ένα μηχάνημα POS φαντάζει κάπως παράταιρο, όμως μάλλον αναγκαίο στην εποχή μας.