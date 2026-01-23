Συναντήσεις με σημαντικούς οικονομικούς παράγοντες είχε στο Νταβός ο πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος του Ομίλου AKTOR, καθώς και διευθύνων σύμβουλος της Atlantic SEE LNG Trade, Αλέξανδρος Εξάρχου, παρουσιάζοντας τη δυναμική και τους τομείς δραστηριότητας του Ομίλου AKTOR, καθώς και το ευρύτερο επενδυτικό περιβάλλον της Ελλάδας. Μεταξύ άλλων, ο Α. Εξάρχου συναντήθηκε με τον υπουργό Επενδύσεων της Σαουδικής Αραβίας, Khalid A. Al-Falih, παρουσία της πρεσβευτού των ΗΠΑ στην Ελλάδα, Κίμπερλι Γκίλφοϊλ, με τον οποίο συζήτησαν τις οικονομικές εξελίξεις στην Ελλάδα και την ευρύτερη περιοχή, καθώς και την προοπτική επενδύσεων, κυρίως στον τομέα της ενέργειας, όπως στον χώρο του LNG, του κάθετου ενεργειακού διαδρόμου και των απαιτούμενων ενεργειακών υποδομών. Παράλληλα, ο Αλέξανδρος Εξάρχου συναντήθηκε και με τον εκτελεστικό αντιπρόεδρο του Trump Organization, Ερικ Τραμπ, ο οποίος είναι υπεύθυνος για την ανάπτυξη του χαρτοφυλακίου Real Estate του επενδυτικού οργανισμού διεθνώς και διαδραματίζει σημαντικό ρόλο στην εφαρμογή της εταιρικής του στρατηγικής. Ο επικεφαλής του Ομίλου AKTOR συζήτησε με τον Ερικ Τραμπ για το επενδυτικό περιβάλλον, την ανάπτυξη της χώρας τα τελευταία χρόνια και τις ευρύτερες προοπτικές της ελληνικής οικονομίας.

Φορολογική συνεργασία

Θέματα διεθνούς φορολογικής συνεργασίας για την αντιμετώπιση σύγχρονων προκλήσεων, όπως η ψηφιακή οικονομία, η κινητικότητα εργαζομένων και κεφαλαίων και η γήρανση του πληθυσμού βρέθηκαν στο επίκεντρο της 100ής Σύσκεψης της Ολομέλειας της Φορολογικής Επιτροπής (CFA) του ΟΟΣΑ που διεξήχθη στο Παρίσι. Την Ελλάδα εκπροσώπησε ο Γιώργος Κώτσηρας, ο οποίος στην παρέμβασή του παρουσίασε τις βασικές πτυχές της φορολογικής μεταρρύθμισης, δίνοντας έμφαση στην αναμόρφωση της φορολογικής κλίμακας φόρου εισοδήματος, ιδίως στη φορολογική ελάφρυνση των εργαζομένων με παιδιά και των νέων, και στις φορολογικές παρεμβάσεις για την ενίσχυση της περιφέρειας και την τόνωση της προσφοράς κατοικιών. Επιπλέον, αναφέρθηκε στην πρόοδο που έχει πετύχει η Ελλάδα τα τελευταία χρόνια στην αντιμετώπιση της φοροδιαφυγής, ιδίως μέσω της προώθησης των ηλεκτρονικών συναλλαγών και της ψηφιοποίησης της φορολογικής διοίκησης.

«Μεγάλος Αδερφός» σε γάμους, βαφτίσια

«Αλλάζει πίστα» το Ψηφιακό Πελατολόγιο, το οποίο μετά τους επαγγελματίες του κλάδου αυτοκινήτου επεκτείνεται σε όσους δραστηριοποιούνται στις εκδηλώσεις. Μετά το Πάσχα το ψηφιακό «μάτι» της ΑΑΔΕ θα παρακολουθεί τους πελάτες επαγγελματιών που ασχολούνται με τη διοργάνωση εκδηλώσεων από γάμους και βαφτίσεις μέχρι ιδιωτικά και εταιρικά πάρτι και δεξιώσεις. Στο «ραντάρ» βρίσκονται και οι εταιρείες που διαθέτουν τους χώρους για τις εκδηλώσεις (αίθουσες, κτήματα κ.λπ.) μέχρι και οι επιχειρήσεις που αναλαμβάνουν το catering.

Ανάπτυξη πάνω από 2%

«Η ελληνική οικονομία προβλέπεται να καταγράψει ρυθμούς ανάπτυξης στο 2%, υψηλότερους σε σύγκριση με τη ζώνη του ευρώ, και για τα δύο επόμενα έτη, 2027 και 2028» δήλωσε ο διοικητής της ΤτΕ Γιάννης Στουρνάρας, μιλώντας στο Ελληνικό Ινστιτούτο Εξυπηρέτησης Πελατών. Για το 2025 και τη φετινή χρονιά, οι προβλέψεις της ΤτΕ κάνουν λόγο για αύξηση του ΑΕΠ κατά 2,1%, ενώ οι επενδύσεις εκτιμάται ότι θα αυξηθούν το 2026 με ρυθμό πάνω από 8,5%. Επιπλέον, ο Γιάννης Στουρνάρας επισήμανε ότι τα επιχειρηματικά δάνεια αυξάνονται σταθερά με ρυθμό κοντά στο 10%, ενώ το κόστος του δανεισμού βαίνει μειούμενο. Τέλος, για τον πληθωρισμό, ο διοικητής της ΤτΕ ανέφερε ότι είναι υψηλότερος από τον αντίστοιχο της ευρωζώνης λόγω του παραγωγικού κενού που υπάρχει στην ελληνική οικονομία.

Παρεμβάσεις για τους επαγγελματίες

Υπεύθυνες δηλώσεις αντί πιστοποιητικών και πιστοποιημένους επαγγελματίες φέρνει η κυβέρνηση στο Δημόσιο με υπογραφή (στο νομοσχέδιο) του αντιπροέδρου. Ο Κωστής Χατζηδάκης επιχειρεί να κινηθεί σε λογική «κάν’ το όπως στον ΕΦΚΑ», προαναγγέλλοντας (Mega) ότι οι παρεμβάσεις μπαίνουν στην τελική ευθεία. Ανάμεσά τους και ρύθμιση α λα ΕΦΚΑ στο Αγροτικό αντί των Κέντρων Υποδοχής Δηλώσεων – δηλαδή αξιοποίηση επαγγελματιών όπως οι μηχανικοί στις πολεοδομίες και οι λιγοστές στις εφορίες. Το νομοσχέδιο για το «βαθύ κράτος» καλύπτει περίπου 20 καθημερινές συναλλαγές.

Νέοι ΚΑΔ για 1,9 εκατ. ΑΦΜ

Σε μαζική αλλαγή του Κωδικού Αριθμού Δραστηριότητας (ΚΑΔ) για επαγγελματίες και επιχειρήσεις προχωρά τον Μάρτιο η ΑΑΔΕ, με στόχο την αυτόματη εναρμόνιση των υφιστάμενων κωδικών με τους νέους ευρωπαϊκούς κανονισμούς. Η επικαιροποίηση και αντιστοίχιση αφορά 1,9 εκατομμύρια ΑΦΜ με ενεργές δραστηριότητες, ώστε να διασφαλιστεί η πλήρης προσαρμογή στα νέα ευρωπαϊκά στατιστικά πρότυπα. Η διαδικασία θα πραγματοποιηθεί αυτόματα από την ΑΑΔΕ, χωρίς να απαιτείται αρχικά κάποια ενέργεια από τους φορολογουμένους. Ωστόσο, παρέχεται η δυνατότητα ελέγχου και διόρθωσης των στοιχείων, εφόσον προκύψει ανάγκη. Για 1,7 εκατ. ΑΦΜ θα υπάρξει απευθείας αντιστοίχιση σε έναν νέο κύριο ΚΑΔ (one-to-one), ενώ για 200.000 ΑΦΜ με δραστηριότητες που αντιστοιχούν σε περισσότερους από έναν νέο ΚΑΔ (one-to-many), η ΑΑΔΕ θα ορίσει αυτόματα μία κύρια και τις υπόλοιπες ως δευτερεύουσες δραστηριότητες.

Επιστροφή ΕΦΚ για αγροτικό πετρέλαιο

Την πέμπτη δόση του Ειδικού Φόρου Κατανάλωσης αγροτικού πετρελαίου για το 2025 πλήρωσε η ΑΑΔΕ σε 57.422 πολίτες, για τα τιμολόγια πώλησης που έχουν εκδοθεί και διαβιβαστεί στο myDATA και το eSend της ΑΑΔΕ, το 2025. Το ποσό καταβολής ανέρχεται σε 7,647 εκατ. ευρώ. Δεν πληρώθηκαν 726 ΑΦΜ γιατί δεν είχαν δηλώσει λογαριασμό ΙΒΑΝ. Συνολικά μέχρι σήμερα, για την επιστροφή ΕΦΚ του έτους 2025 έχουν καταβληθεί 86,463 εκατ. ευρώ σε 122.547 πολίτες.