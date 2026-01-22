Η τύχη θα συνοδεύει τις πράξεις των Κριών σήμερα, προσφέροντας ευνοϊκές συγκυρίες.

Συστήνεται προσοχή ώστε να μη γίνουν υπερβολές που θα μπορούσαν να ανατρέψουν την ευνοϊκή κατάσταση.

Οι Κριοί που σκέφτονται να γνωρίσουν νέο πρόσωπο μπορούν να το κάνουν με αυτοπεποίθηση χωρίς δισταγμούς.

Σήμερα τα άστρα έχουν πολλά να μας πουν! Είτε σκέφτεστε τις σχέσεις σας, είτε θέλετε να πάρετε αποφάσεις στη δουλειά, είτε απλώς ψάχνετε λίγη έμπνευση για την ημέρα, οι προβλέψεις για κάθε ζώδιο μπορούν να σας δώσουν χρήσιμες κατευθύνσεις. Δείτε τι σας επιφυλάσσει η σημερινή μέρα και πώς να τη διαχειριστείτε με τον καλύτερο τρόπο.

ΚΡΙΌΣ

(21 Μαρτίου – 19 Απριλίου)

Η σημερινή θα είναι από εκείνες τις ημέρες όπου ό,τι και να κάνετε, η τύχη θα σας συντροφεύει. Αυτό βέβαια δεν σημαίνει ότι πρέπει κι εσείς να την προκαλέσετε φτάνοντας στα άκρα. Αν όμως σκεφτόσασταν να γνωρίσετε ένα νέο πρόσωπο και νιώθατε λίγη ντροπή, τώρα μπορείτε να προχωρήσετε χωρίς άλλα θέματα.

ΤΑΎΡΟΣ

(20 Απριλίου – 20 Μαΐου)

Αν σας ζητήσουν σήμερα να κάνετε μία συνεισφορά, αγοράστε κάτι από κάποια φιλανθρωπική οργάνωση ή χρησιμοποιήστε τον χρόνο σας για να προσφέρετε εθελοντική εργασία. Να δείτε πώς θα ικανοποιηθείτε που θα φωτιστεί η μέρα σας. Το γεγονός και μόνο ότι βοηθήσατε δείχνει ότι έχετε αλλάξει πλέον και ως άνθρωποι.

ΔΊΔΥΜΟΙ

(21 Μαΐου – 21 Ιουνίου)

Να είστε προσεκτικοί σήμερα και να μιλήσετε μόνο εφόσον έχετε σκεφτεί καλά τα λόγια σας. Διαφορετικά, κινδυνεύετε να αποκαλύψετε ένα μυστικό χωρίς να το θέλετε. Αν μάλιστα πρέπει να βγάλετε λόγο ενώπιον άλλων προσώπων, πάρτε μια σχετική άδεια για να εκπροσωπήσετε τη δουλειά σας ώστε να είστε σίγουροι για ό,τι πείτε.

ΚΑΡΚΊΝΟΣ

(22 Ιουνίου – 22 Ιουλίου)

Σήμερα δεν μπορείτε να κρατηθείτε και θέλετε να εκφράσετε τα συναισθήματά σας για μία κατάσταση που αφορά επίσης κάποιο μέλος της οικογένειάς σας ή κάποιον παλιό φίλο. Ευτυχώς, εσείς είστε έτοιμοι να μιλήσετε σταράτα και οι άλλοι να σας ακούσουν προσεκτικά.

ΛΈΩΝ

(23 Ιουλίου – 22 Αυγούστου)

Ονειρα, νοσταλγία και σκέψεις για το πώς συνήθιζαν να είναι τα πράγματα και πώς είναι τώρα, τριγυρίζουν διαρκώς στο μυαλό σας σήμερα. Ολη αυτή η κατάσταση σας πειράζει όμως και δεν μπορείτε να κινηθείτε. Αφήστε στην άκρη τα δράματα λοιπόν και συνέλθετε.

ΠΑΡΘΈΝΟΣ

(23 Αυγούστου – 23 Σεπτεμβρίου)

Οι πρώτες σας παρορμήσεις σήμερα θα είναι και οι πιο σωστές. Γι’ αυτό λοιπόν ακολουθήστε τες. Βέβαια, μην το παρακάνετε και φτάσετε στα άκρα. Πριν πείτε κάτι, μετρήστε ως το δέκα και μετά εκφραστείτε ώστε να γλιτώσετε από πιθανούς μπελάδες.

ΖΥΓΌΣ

(24 Σεπτεμβρίου – 23 Οκτωβρίου)

Επιτέλους. Οι φίλοι και οι συγγενείς σας που τόσο καιρό είχαν την υποστήριξή σας αλλά δεν το αντιλαμβάνονταν, τώρα συνειδητοποιούν τη βοήθεια που τους παρείχατε και σας ευχαριστούν για τις υπηρεσίες σας. Στο μεσοδιάστημα, εσείς συνεχίστε τη δουλειά που κάνατε αθόρυβα.

ΣΚΟΡΠΙΌΣ

(24 Οκτωβρίου – 22 Νοεμβρίου)

Να είστε ιδιαίτερα προσεκτικοί με τα οικονομικά ζητήματα τώρα. Βλέπετε, θα είναι αρκετά εύκολο για τους άλλους να σας εκμεταλλευτούν αφού ξέρουν πόσο ευάλωτοι είστε και θέλετε να βοηθάτε όποιον έχει ανάγκη. Πριν υπογράψετε κάτι, τσεκάρετε προσεκτικά όλους τους όρους για να μη βρεθείτε προ εκπλήξεων.

ΤΟΞΌΤΗΣ

(23 Νοεμβρίου – 21 Δεκεμβρίου)

Θα είστε αρκετά απασχολημένοι σήμερα. Γι’ αυτό δεν πρέπει να βασιστείτε στο πρόγραμμα που έχετε κάνει αφού θα είναι τόσο πολλές οι ανατροπές στα σχέδιά σας. Πηγαίνετε λοιπόν όπως σας πάει το ρεύμα. Και μην κατσουφιάζετε γιατί στην πορεία θα έχετε κι ευχάριστες εκπλήξεις.

ΑΙΓΌΚΕΡΩΣ

(22 Δεκεμβρίου – 19 Ιανουαρίου)

Θα βρεθούν σήμερα στον δρόμο σας πολλά πρόσωπα που θα θελήσουν να σας βοηθήσουν. Το πρόβλημα, ωστόσο, είναι πως εσείς δεν θα μπορέσετε να κατανοήσετε ακριβώς τα λόγια τους όσο σκληρά κι αν προσπαθήσουν να σας τα εξηγήσουν. Τουλάχιστον, έτσι θα αναθεωρήσετε κάποιες αποφάσεις και θα σας ανοίξουν τα μάτια σε κρίσιμα σημεία.

ΥΔΡΟΧΌΟΣ

(20 Ιανουαρίου – 18 Φεβρουαρίου)

Ολοι οι άνθρωποι του περιβάλλοντός σας σήμερα θα είναι διατεθειμένοι να σας βοηθήσουν σε ό,τι κι αν χρειάζεστε. Το θέμα θα είναι, ωστόσο, αν εσείς θα παραδεχθείτε ότι είστε αδύναμοι και θέλετε μια χείρα βοηθείας. Καταπιείτε επιτέλους την περηφάνια σας.

ΙΧΘΎΕΣ

(19 Φεβρουαρίου – 20 Μαρτίου)

Τα όνειρά σας σήμερα θα είναι ιδιαίτερα προφητικά, επομένως προσπαθήστε να τα θυμηθείτε όταν ξυπνήσετε. Δεν είναι κακή ιδέα γενικότερα να αρχίσετε ημερολόγιο ώστε να καταγράφετε πράγματα από την καθημερινότητά σας που έχουν για εσάς αξία. Σιγά σιγά θα γνωρίσετε καλύτερα τον εαυτό σας.