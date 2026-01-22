Δεν θέτει θέμα ηγεσίας, δήλωσε ο Χάρης Δούκας. Επειδή το πασοκικό στίγμα παραμένει ασαφές, «χρειάζεται ένα ξεκάθαρο μήνυμα ετοιμότητας προς την κοινωνία. Με αλλαγή στρατηγικής θα γίνουμε πρώτο κόμμα» συμπλήρωσε. Εντάξει, είναι γνωστό πως ο δήμαρχος της Αθήνας βλέπει ευκαιρία προσέλκυσης ψηφοφόρων μόνο στα αριστερά και θέλει να στρίψει προς τα εκεί το κόμμα του. Αλλά στ’ αλήθεια δεν έχει αναρωτηθεί μήπως υπάρχει κίνδυνος το ΠΑΣΟΚ να καταλήξει σαν τον ΣΥΡΙΖΑ αν πάθει ΣΥΡΙΖΑ;

Κινήματα

«Τα κινήματα πρέπει να συνεργαστούν, να βρουν δρόμο, αρκεί οι δρόμοι να συγκλίνουν και όχι να αποκλίνουν». Τάδε έφη μια μεγάλη μορφή πολλών κινημάτων μέχρι τώρα, η Θεοδώρα Τζάκρη. Και ως τέτοια πληροφόρησε το πανελλήνιο ότι δεν αποκλείει συνεργασία του κασσελακικού με της Καρυστιανού, αφού πρώτα δουν το σύνολο των προτάσεων και τις θέσεις της. Στο Κίνημα Δημοκρατίας μάλλον είναι οι μοναδικοί στη χώρα που δεν έχουν καταλάβει το ιδεολογικό πρόσημο που η ίδια η επίδοξη πολιτικός βάζει στο εγχείρημά της την τελευταία εβδομάδα. Μακάριοι, λοιπόν.

Αντίληψη

Μιλώντας στην κοινοβουλευτική συνεδρίαση για το μέλλον του αγροτικού τομέα, ο Γιάννης Οικονόμου παρατήρησε πως το υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης «βρίσκεται πολύ χαμηλά στην ιεραρχία των εκάστοτε κυβερνήσεων, ακρωτηριασμένο από βραχίονες ουσιαστικής παρέμβασης στο πεδίο». Και γενικώς συμπέρανε ότι λείπει από τη χώρα η αντίληψη πως ο πρωτογενής τομέας είναι στρατηγικής σημασίας, όπως εκείνοι της άμυνας ή της ενέργειας. Οι παρατηρήσεις του ακούστηκαν και σαν κριτική στη γαλάζια διακυβέρνηση, πάντως. Γιατί του γεωργού η δουλειά στ’ αλώνι φαίνεται.

Αμβλώσεις

Ο Δημήτρης Νατσιός βγήκε να πει πως η θέση τους κατά των αμβλώσεων εμπνέεται από τις αρχές του Ευαγγελίου. Επίσης, μας πληροφόρησε πως αν του δινόταν η δυνατότητα να αποφασίσει, θα μηδένιζε όλες τις προϋποθέσεις για να φτάσει μια κοπέλα στην έκτρωση. Προφανώς, νιώθει και η Νίκη απειλή για τα ποσοστά της από την Καρυστιανού. Οπότε, άρχισε να χρησιμοποιεί τη δική της «επιχειρηματολογία» εναντίον της αυτοδιάθεσης του γυναικείου σώματος και όχι την άλλη των παραθρησκευτικών οργανώσεων, που νομίζουν ότι τα σπερματοζωάρια είναι ορφανά από μανούλα.