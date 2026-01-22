Στη δεύτερη θέση με την υψηλότερη πραγματική φορολόγηση της εργασίας στην Ευρωπαϊκή Ενωση βρέθηκε η Ελλάδα το 2023. Σύμφωνα με τα πρόσφατα στοιχεία της Eurostat και τη νέα ανάλυση του ΚΕΦΙΜ, ο πραγματικός φορολογικός συντελεστής στην εργασία στην Ελλάδα διαμορφώθηκε το 2023 στο 40,5%, επίπεδο που δίνει στην Ελλάδα το αργυρό μετάλλιο μεταξύ των 27 κρατών-μελών της ΕΕ. Η επίδοση αυτή υπερβαίνει τον ευρωπαϊκό μέσο όρο κατά 3,5 ποσοστιαίες μονάδες και αποτυπώνει μια διαρθρωτική μετατόπιση της φορολογικής επιβάρυνσης στην εργασία σε σχέση με την προ κρίσης περίοδο. Η Ελλάδα έχει μικρότερό πραγματικό φορολογικό συντελεστή μόνο από την Ιταλία, η οποία βρισκόταν στην κορυφή με 44%. Στην ίδια κατηγορία υψηλής επιβάρυνσης βρίσκονται η Αυστρία, το Βέλγιο και η Γαλλία, ενώ τις χαμηλότερες επιβαρύνσεις στην εργασία εμφανίζουν χώρες όπως η Βουλγαρία, η Μάλτα, η Κροατία και η Λετονία.

Οπως αναφέρει το ΚΕΦΙΜ, η αναμόρφωση της φορολογικής κλίμακας η οποία εφαρμόζεται από το 2026 αντιμετωπίζει εν μέρει το πρόβλημα της υψηλής φορολόγησης της εργασίας, ωστόσο μια πιο ουσιαστική και διαρθρωτική λύση θα απαιτούσε την τιμαριθμοποίηση της φορολογικής κλίμακας και περαιτέρω μείωση της προοδευτικότητας, ιδίως στα ανώτερα εισοδηματικά κλιμάκια. Παρά τη μεταφορά του ανώτατου φορολογικού συντελεστή 44% από τα 40.000 στα 60.000 ευρώ το 2026, η συνολική επιβάρυνση παραμένει υψηλή. Οπως επισημαίνεται στη μελέτη, ο συγκεκριμένος συντελεστής εφαρμόζεται από σχετικά χαμηλό επίπεδο εισοδήματος και σε συνδυασμό με τις υψηλές ασφαλιστικές εισφορές, ακόμα και μετά τις μειώσεις τους, διατηρεί ισχυρά αντικίνητρα για την προσέλκυση και την παραμονή ανώτερων στελεχών υψηλής παραγωγικότητας στην Ελλάδα.

Η φορολόγηση της εργασίας, ιδιαίτερα στα μεσαία και υψηλά κλιμάκια, παραμένει υπέρμετρη ακόμα και μετά τη μείωση των συντελεστών φορολογίας εισοδήματος που ισχύει από φέτος» σημειώνει η Μιράντα Ξαφά, μέλος του Επιστημονικού Συμβουλίου του ΚΕΦΙΜ, το οποίο έχει προτείνει «αναλογική φορολογία (flat tax) ή, κατ’ ελάχιστον, σημαντική μείωση της προοδευτικότητας της φορολογικής κλίμακας που δυσκολεύει την προσέλκυση εξειδικευμένου και διευθυντικού προσωπικού στη χώρα μας και επιτείνει το πρόβλημα της φυγής ανθρώπινου δυναμικού».