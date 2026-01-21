Οι Σουαλιό Μεϊτέ και Γιάννης Κωνσταντέλιας βρίσκονται στο επίκεντρο του ενδιαφέροντος, καθώς αμφότεροι δίνουν αγώνα δρόμου για να είναι διαθέσιμοι στο παιχνίδι του ΠΑΟΚ με τη Ρεάλ Μπέτις για την 7η αγωνιστική της league phase του Europa League. Ο 32χρονος γάλλος μέσος αποχώρησε με χτύπημα στον αστράγαλο από το ματς της Κυριακής με τον ΟΦΗ, προκειμένου να αποφευχθεί περαιτέρω επιβάρυνση. Παρότι οι εξετάσεις δεν έδειξαν κάτι ανησυχητικό, συνέχισε να αισθάνεται ενοχλήσεις, οι οποίες υποχώρησαν και χθες προπονήθηκε. Από την άλλη, ο 22χρονος μεσοεπιθετικός ταλαιπωρείται τις τελευταίες ημέρες από ίωση και δεν προπονήθηκε ούτε χθες. Ο Ραζβάν Λουτσέσκου θέλει και τους δύο στη διάθεσή του και θα περιμένει έως την τελευταία στιγμή, με δεδομένη και τη δική τους επιθυμία να αγωνιστούν. Εναλλακτικές λύσεις αποτελούν οι Καμαρά και Πέλκας για τις θέσεις των Μεϊτέ και Κωνσταντέλια αντίστοιχα. Εκτός δράσης παραμένουν οι Παβλένκα, Ιβανούσετς, ενώ στις αναμετρήσεις με Μπέτις και Λυών δεν έχουν δικαίωμα συμμετοχής οι Ζαφείρης και Γερεμέγεφ που αποκτήθηκαν τον Ιανουάριο και δεν βρίσκονται στην ευρωπαϊκή λίστα.

Στην αντίπερα όχθη, η Μπέτις που προέρχεται από τη νίκη με 2-0 από τη Βιγιαρεάλ στο πρωτάθλημα, θα παραταχθεί στην Τούμπα με αρκετές απουσίες αλλά και μία σημαντική επιστροφή. Ο Μανουέλ Πελεγκρίνι ανακοίνωσε την αποστολή των Ανδαλουσιάνων, επιβεβαιώνοντας ότι ο Αντονι δεν θα ταξιδέψει στη Θεσσαλονίκη.

Αντίθετα, ο Αμπντέ Εζαλζουλί ξεπέρασε τα προβλήματα των προηγούμενων ημερών και προσφέρει επιπλέον λύση στη μεσοεπιθετική γραμμή. Παρ’ όλα αυτά, το απουσιολόγιο παραμένει μεγάλο, με τους Ισκο, Κούτσο Ερνάντες, Εκτορ Μπεγερίν, Ροντρίγκο Ρικέλμε, Σοφιάν Αμραμπατ και Τζούνιορ Φίρπο εκτός, ενώ ο Σεντρίκ Μπακαμπού απουσιάζει λόγω τιμωρίας. Στην αποστολή της Μπέτις βρίσκονται οι: Βαγιές, Λόπες, Αντριάν, Ροντρίγκες, Ορτίζ, Νατάν, Γιορέντε, Γκόμες, Μπάρτρα, Ντε Ρόα, Αλτιμίρα, Ντεόσα, Ρόκα, Πέρεθ, Κοραλέχο, Εζαλζουλί, Φορνάλς, Ρουϊμπάλ, Λο Σέλσο, Αβιλα, Γκαρσία, Μοράντε, Μαρίνα.

Η ισπανική ομάδα μετρά 14 βαθμούς και βρίσκεται στην τέταρτη θέση της βαθμολογίας, έναν πίσω από τη Λυών, την οποία ο ΠΑΟΚ θα αντιμετωπίσει στη Γαλλία την επόμενη εβδομάδα. Επιπλέον, η Μπέτις συγκαταλέγεται, μαζί με τις Φράιμπουργκ, Φερεντσβάρος και Βικτόρια Πλζεν, στις ομάδες που παραμένουν αήττητες στη league phase. Παρότι έχει ήδη εξασφαλίσει την πρόκριση, το παιχνίδι της Πέμπτης μόνο αδιάφορο δεν είναι, καθώς επιδιώκει το καλύτερο δυνατό πλασάρισμα για λόγους βαθμολογικούς και οικονομικούς, αλλά και για τις μελλοντικές διασταυρώσεις από τη φάση των «16» και έπειτα. Η Μπέτις προέρχεται από την ήττα με 2-0 από τη Βιγιαρεάλ στο πρωτάθλημα. Η αυριανή αναμέτρηση θα γίνει σε μια κατάμεστη Τούμπα καθώς τα εισιτήρια που κυκλοφόρησαν εξαντλήθηκαν μέσα σε λίγες ώρες.