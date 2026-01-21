Κάποιοι θα το θεωρήσουν ιεροσυλία, αλλά αυτή είναι η πραγματικότητα. Ο Μπάμπης Κωστούλας πραγματοποιεί πιο εντυπωσιακό ξεκίνημα στην Πρέμιερ Λιγκ από τον κολοσσό Κριστιάνο Ρονάλντο.

Και οι δύο παίκτες μετακόμισαν στο κορυφαίο πρωτάθλημα του κόσμου στην ηλικία των 18 χρόνων. Ο CR7 ντύθηκε στα κόκκινα της μεγάλης, εκείνη την εποχή (2003), Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ και τέθηκε αμέσως υπό την προστασία του κολοσσού Αλεξ Φέργκιουσον, ο οποίος του πρόσφερε ένα είδος ασυλίας, όπως αποδείχτηκε από τις αντιδράσεις του όταν ο Πορτογάλος δέχτηκε επιθέσεις από τον Ριούντ φαν Νιστελρόι. Στα πρώτα του βήματα ο Ρονάλντο είχε επίσης συμπαίκτες που έχουν αφήσει ανεξίτηλη την παρουσία τους στο Ολντ Τράφορντ, όπως ο Φέρντιναντ, ο Ρόι Κιν και ο Γκιγκς, γεγονός που του επέτρεπε να κινείται πιο άνετα στον αγωνιστικό χώρο.

Ο Κωστούλας, αντίθετα, φορά τη φανέλα της Μπράιτον, μιας μικρομεσαίας ομάδας που προσπαθεί να αποδώσει στο 100% για να επιβιώσει μεταξύ των θηρίων. Οι ευκαιρίες που του έχουν δοθεί είναι περιορισμένες, ενώ δίπλα του, στις μάχες στον αγωνιστικό χώρο, υπάρχουν καλοί παίκτες αλλά όχι οι μύθοι της Γιουνάιτεντ της δεκαετίας του 2000. Παρ’ όλα αυτά, ο Κωστούλας έχει καταφέρει να πετύχει δύο γκολ σε 181 αγωνιστικά λεπτά όταν ο Κριστιάνο Ρονάλντο χρειάστηκε 486 λεπτά για να ανοίξει λογαριασμό στην Πρέμιερ Λιγκ και 1.125 για να τα ντουμπλάρει.

Το μεγαλύτερο διάστημα που έχει αγωνιστεί ο Κωστούλας σε ματς πρωταθλήματος είναι 71 λεπτά, όταν ο Ρονάλντο ήταν βασικός και αναντικατάστατος σε εννέα από τα 22 ματς που χρειάστηκε για να πετύχει δύο γκολ.

Η σωματοδομή του πρώην άσου του Ολυμπιακού «ματσάρει» με αυτή του διάσημου Πορτογάλου. Ο Ρονάλντο είναι μόλις τρεις πόντους ψηλότερος (1,88 μ.) και ήταν ταχύτερος στα 18 του, αλλά ο Κωστούλας είναι πιο δυνατός στο άνω μέρος του σώματος και πιο τολμηρός στον αγωνιστικό χώρο. Η βελτίωσή του στο τεχνικό κομμάτι είναι εντυπωσιακή κι αν συνεχίσει να δουλεύει σκληρά, σύντομα θα γίνει ο μεγάλος πρωταγωνιστής της Πρέμιερ Λιγκ σε κάποια από τις big 6 ομάδες.