Σε τουλάχιστον μία κοινή δράση η στρατιωτική άσκηση την εβδομάδα αντιστοιχεί στατιστικά η συμφωνία ανάμεσα σε Ελλάδα και Ισραήλ, που ανακοίνωσαν μετά τη συνάντησή τους ο υπουργός Εθνικής Αμυνας Νίκος Δένδιας και ο ισραηλινός ομόλογός του Ισραέλ Κατζ. Αθήνα και Τελ Αβίβ συμφώνησαν, ειδικότερα, σε 54 κοινές δράσεις και στρατιωτικές ασκήσεις, εκ των οποίων οι 29 θα γίνουν στην Ελλάδα και οι 25 στο Ισραήλ.

Στόχος επί της ουσίας να παγιωθεί η, σε μόνιμη σχεδόν φάση, παρουσία στρατιωτικών μονάδων της μίας χώρας στην επικράτεια της άλλης, δίνοντας με αυτόν τον τρόπο και ένα μήνυμα αποτροπής σε μια περίοδο που τα γεγονότα στη Συρία έχουν, αν μη τι άλλο, προβληματίσει ιδιαίτερα το Ισραήλ, με τον έλληνα υπουργό να επισημαίνει πως για την Αθήνα έχει πολύ μεγάλη σημασία η ανάγκη προστασίας όλων των πληθυσμιακών ομάδων, όλων των θρησκευτικών και εθνοτικών κοινοτήτων και, όπως τονίστηκε και δημόσια, η προστασία των χριστιανικών πληθυσμών στη Συρία και τον Λίβανο αποτελεί για την Αθήνα μέγιστη, ύψιστη προτεραιότητα.

Είναι προφανές πως ο ρόλος της Τουρκίας σε αυτή την περιοχή και η επανεμφάνισή της με παραβιάσεις σε Αιγαίο και Ανατολική Μεσόγειο ήταν η αφορμή για την τοποθέτηση του Νίκου Δένδια, ο οποίος δήλωσε μεταξύ άλλων πως «στην περιοχή μας πολλά διακυβεύονται από αποσταθεροποιητικές πρακτικές, από αμφισβήτηση του διεθνούς δικαίου, από αμφισβήτηση του Δικαίου της Θάλασσας. Η Ελλάδα υπερασπίζεται την κυριαρχία της, υπερασπίζεται τα κυριαρχικά δικαιώματά της, χωρίς να απειλεί οιονδήποτε, χωρίς να διεκδικεί οτιδήποτε. Αλλά ακριβώς, για να πετύχουμε αυτή την αποτροπή, υλοποιούμε την “Ατζέντα 2030″, η οποία δημιουργεί τις ισχυρότερες Ενοπλες Δυνάμεις από τη σύσταση του νέου ελληνικού κράτους».

Ο ισραηλινός υπουργός Αμυνας ήταν πιο δεικτικός αναφέροντας μεταξύ άλλων πως στην περιοχή έχουμε κάποιες χώρες που είναι ισχυρές δημοκρατίες και κάποιες που είναι σαν δημοκρατίες, για να στείλει στη συνέχεια ξεκάθαρο μήνυμα στην αναθεωρητική Αγκυρα πως «όποιος ονειρεύεται να γυρίσει την περιοχή προς τα πίσω, να επιβάλει έλεγχο μέσω της τρομοκρατίας ή να ανασυστήσει αυτοκρατορίες εις βάρος κυρίαρχων κρατών, θα συναντήσει μια αποφασισμένη συμμαχία ελεύθερων, ισχυρών κρατών με την ικανότητα να υπερασπίζονται τον εαυτό τους».

Οι δύο πλευρές συμφώνησαν να ανταλλάξουν απόψεις και τεχνογνωσία με στόχο την αντιμετώπιση μη επανδρωμένων πλατφορμών και συγκεκριμένα μη επανδρωμένων αεροχημάτων και ειδικά σμήνη από αυτά και ομάδες από μη επανδρωμένα υποβρύχια σκάφη. Οπως επίσης να εργαστούν από κοινού προκειμένου να είναι έτοιμες να μπορούν να προλάβουν και να ανασχέσουν απειλές και στον κυβερνοχώρο.

Στο γεύμα εργασίας που ακολούθησε συζητήθηκαν οι εξελίξεις στην ευρύτερη περιοχή εστιάζοντας στην Υεμένη, την Ερυθρά Θάλασσα και τη Σομαλιλάνδη, που αναγνώρισε πρόσφατα το Ισραήλ, αλλά και τα οπλικά συστήματα που έχει αποφασίσει να αποκτήσει η Αθήνα από το Τελ Αβίβ, όπως τους πολλαπλούς εκτοξευτές πυραύλων PULS, το βεληνεκές των οποίων μπορεί να φτάσει τα 300 χιλιόμετρα, αλλά και τα αντιαεροπορικά-αντιβαλλιστικά συστήματα BARAK MX, «Σφενδόνη του Δαβίδ» και Spyder, των οποίων εξετάζεται η αγορά προκειμένου να ενταχθούν στην «Ασπίδα του Αχιλλέα», τον θόλο για την αεράμυνα της χώρας.

Αν μη τι άλλο, η επιφυλακτική στάση και το συνεχιζόμενο εξοπλιστικό πρόγραμμα της Αθήνας απέναντι στην Τουρκία δικαιολογούνται απόλυτα αν δει κανείς πως ενώ χθες πραγματοποιήθηκε η πέμπτη συνάντηση της διαδικασίας Πολιτικού Διαλόγου μεταξύ Ελλάδας και Τουρκίας και σήμερα θα γίνει ο 9ος γύρος ελληνοτουρκικών συνομιλιών της Θετικής Ατζέντας μεταξύ των υφυπουργών Εξωτερικών Ελλάδας και Τουρκίας, η Αγκυρα προχώρησε σε παράνομες NAVTEX και ΝΟΤΑΜ, «κόβοντας» στα δύο το Αιγαίο, προσπαθώντας να υπενθυμίσει τη «Γαλάζια Πατρίδα».