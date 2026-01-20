Ακόμη μία αγωγή, που είχε καταθέσει ο Γρηγόρης Δημητριάδης στον απόηχο της αποκάλυψης του σκανδάλου των υποκλοπών, απορρίφθηκε χθες. Ειδικότερα, το Πολυμελές Πρωτοδικείο Αθηνών απέρριψε την αγωγή του Δημητριάδη κατά του Στέλιου Κούλογλου, με την οποία αξίωνε αποζημίωση 450.000 ευρώ για μία επιστολή την οποία είχε αποστείλει ως ευρωβουλευτής στην πρόεδρο του Ευρωκοινοβουλίου Ρομπέρτα Μέτσολα, καταγγέλλοντας ότι ο πρώην διευθυντής του Γραφείου του Πρωθυπουργού έχει προβεί σε «βιομηχανία» αγωγών «εναντίον δημοσιογράφων, ανεξάρτητων μέσων ενημέρωσης και όσων άλλων αναφέρονται στο σκάνδαλο».

Στην επίμαχη επιστολή ο Κούλογλου ανέφερε, επίσης, ότι ο Δημητριάδης παραιτήθηκε από διευθυντής του γραφείου του «όταν αποκαλύφθηκε ότι λειτουργούσε ένα ολόκληρο εργοστάσιο παρακολουθήσεων», ότι υπάρχουν στοιχεία που δείχνουν ότι «είχε στενές σχέσεις με πρόσωπα τα οποία συνδέονταν με τις παράνομες παρακολουθήσεις πολιτικών και δημοσιογράφων μέσω του κακόβουλου λογισμικού κατασκοπείας Predator» και ότι παρέμενε «ανενόχλητος από τη Δικαιοσύνη». Ολες αυτές οι αναφορές αξιολογήθηκαν από το δικαστήριο και δεν βρέθηκαν ανακριβείς, οδηγώντας στην απόφαση να κρίνει την αγωγή «απορριπτέα στο σύνολό της ως αβάσιμη κατ’ ουσίαν». Επέβαλε δε στον Δημητριάδη να καταβάλει τα δικαστικά έξοδα στον Κούλογλου.

Κουμπαριές και «βιομηχανία» SLAPP

Σημειώνω δύο κρίσιμες επισημάνσεις του σκεπτικού του δικαστηρίου: κατ’ αρχάς, δέχτηκε ότι «η στενή σχέση του ενάγοντος (σ.σ.: Δημητριάδη) με πρόσωπα τα οποία εμπλέκονται στο σκάνδαλο των παρακολουθήσεων δεν είναι ψευδής, διότι πράγματι, όπως κατέθεσε και η μάρτυρας του ενάγοντος ενώπιον του ακροατηρίου, ο τελευταίος είναι κουμπάρος με έναν εκ των κατηγορουμένων ενώπιον των ποινικών δικαστηρίων για την υπόθεση αυτή». Επιπλέον, το δικαστήριο δέχτηκε ότι και η κατηγορία περί «βιομηχανίας αγωγών» που του απέδωσε ο Κούλογλου «δεν είναι ψευδής, διότι, όπως επίσης κατέθεσε και η μάρτυρας του ενάγοντος ενώπιον του ακροατηρίου, πράγματι έχει καταθέσει πολλές τέτοιου είδους αγωγές κατά οποιουδήποτε έχει εμπλέξει το όνομά του με το σκάνδαλο των παράνομων παρακολουθήσεων». Δηλαδή – προσέξτε – το αβάσιμο κρίθηκε από την ίδια τη μάρτυρα του Δημητριάδη που επιβεβαίωσε τα όσα έγραφε η επιστολή.

Νέο αίτημα για την κάρτα του Predator

Με την ανάγνωση κρίσιμων εγγράφων που φωτίζουν πολλές πτυχές του σκανδάλου των υποκλοπών, συνεχίζεται η δίκη ενώπιον του Μονομελούς Πλημμελειοδικείου της Αθήνας. Εξαιρετικά κρίσιμη εξέλιξη θεωρείται, ωστόσο, ότι το δικαστήριο υπέβαλε και δεύτερο αίτημα στην Εθνική Τράπεζα (καθώς δεν απάντησε στο πρώτο), ζητώντας να σταλεί η αναλυτική κίνηση της προπληρωμένης κάρτας του Αιμίλιου Κοσμίδη, μέσω της οποίας φέρεται ότι εστάλη το «μολυσμένο» μήνυμα στον πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ Νίκο Ανδρουλάκη και άλλα πολιτικά πρόσωπα. Η κίνηση του λογαριασμού αυτού ενδέχεται να κρύβει άγνωστα στοιχεία που μπορούν να εισφέρουν στο έργο της Δικαιοσύνης, ενώ δεν αποκλείεται να φέρει στο φως και στοχοποίηση προσώπων που δεν είχε γίνει γνωστή. Μετά την ολοκλήρωση των εγγράφων θα ακολουθήσουν οι καταθέσεις των μαρτύρων υπεράσπισης. Εν τω μεταξύ, όμως, η εξέταση των μαρτύρων που υπέδειξε η πλευρά της υποστήριξης κατηγορίας τελείωσε χωρίς την κατάθεση του επιχειρηματία της άμυνας Σταύρου Κομνόπουλου, που φέρεται να πλήρωνε μέσω της εταιρείας ΚΕΣΤΡΕΛ τα ενοίκια των κατοικιών όπου διέμεναν στελέχη της Intellexa, της μιας από τις δύο ελεγχόμενες εταιρείες.

Από τον Σκουρλέτη στον Λαφαζάνη

Η εξεταστική επιτροπή για το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ καταλήγει να θυμίζει περισσότερο θεωρητικές συζητήσεις για τον πρωτογενή τομέα. Χθες, ας πούμε, κλήθηκε να καταθέσει ο Πάνος Σκουρλέτης που είχε το χαρτοφυλάκιο ως υπερυπουργός Παραγωγικής Ανασυγκρότησης, Περιβάλλοντος και Ενέργειας για μόλις 28 ημέρες. Ηταν ενδεικτική η απάντησή του στις επίμονες ερωτήσεις του Μακάριου Λαζαρίδη αν γνώριζε για σκάνδαλο παράνομων επιδοτήσεων: «Αν είχατε υπάρξει υπουργός, θα γνωρίζατε ότι σε έναν μήνα και κάτι μέρες περίπου, στην καλύτερη των περιπτώσεων να μάθεις τους ορόφους του υπουργείου». Σημειώνω ότι σήμερα το πρωί η Εξεταστική θα συνεδριάσει για να αποφασίσει αν θα διευρύνει τη λίστα των μαρτύρων για την κρίσιμη περίοδο 2019-2025, ενώ μετά έχει κληθεί να καταθέσει ο Παναγιώτης Λαφαζάνης.