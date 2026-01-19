Η συνέντευξη Καρυστιανού σε ιλουστρασιόν κυπριακό περιοδικό σχολιάστηκε πολύ. Οπότε, η Μαρία Γρατσία έσπευσε να πληροφορήσει το κοινό πως εκείνη δεν τη νοιάζει αν κάθεται η πελάτισσά της κοντά σε εικόνες και να διευκρινίσει ότι το γραφείο της – στο οποίο έγινε η φωτογράφιση – «δεν είναι ένα γραφείο που διαμορφώθηκε για να τοποθετηθούν εικόνες, δεν ήταν στοχευμένη η επιλογή του φόντου». Πάντως, φιλοσοφικά μιλώντας, ο φωτογραφικός φακός αποκαλύπτει τις υποσυνείδητες οπτικές με τον ίδιο τρόπο που η ψυχανάλυση αποκαλύπτει τις υποσυνείδητες αιτίες.

Παράταξη

Ο Αλέξης Τσίπρας υποσχέθηκε από τη Θεσσαλονίκη την ανασύνθεση της δημοκρατικής παράταξης «που θα γεννήσει την εναλλακτική πρόταση διακυβέρνησης» και υποστήριξε πως δουλεύει για να γίνει αυτή «μεθοδικά, όχι βιαστικά και πρόχειρα». Βέβαια, ακόμη δεν έχει εξηγήσει γιατί φρόντισε ως επικεφαλής της αξιωματικής αντιπολίτευσης αρχικά και σαν ηγέτης της κυβερνώσας Αριστεράς έπειτα να τη διαλύσει απαξιώνοντάς την. Επειδή όμως τα δικά του λάθη δεν τα ξέρει μόνο αυτός αλλά ολόκληρη η χώρα, δεν πρόκειται να ξεχαστούν, όσο φιλότιμα κι αν προσπαθεί.

Μοντάζ

«Πρόκειται για μεμονωμένα λόγια τα οποία αποτελούν προϊόν μοντάζ, ώστε να με παρουσιάσουν ως άτομο που θα τολμούσα να εκφραστώ χυδαία. Αυτή η δολοφονία χαρακτήρα δεν θα μείνει αναπάντητη», γράφει ανάμεσα σε άλλα η τελευταία δήλωση του Κώστα Ανεστίδη, η οποία δόθηκε στη δημοσιότητα από τη δικηγόρο του. Μήπως έγινε και χρήση των πιο εξελιγμένων μοντέλων τεχνητής νοημοσύνης και γι΄αυτό το σχετικό βίντεο με τον αγροτοσυνδικαλιστή να μιλάει «γαλλικά» φάνηκε τόσο αληθοφανές;

Μετανάστευση

Η νέα καμπάνια του Θάνου Πλεύρη έχει στόχο να πείσει την κοινή γνώμη πως το υπουργείο του απελευθερώνει κι επιταχύνει τις διαδικασίες έκδοσης και ανανέωσης αδειών παραμονής και εργασίας προκειμένου να αναδιαμορφώσει τη νόμιμη μετανάστευση και να καλυφθούν έτσι οι ελλείψεις εργατικών χεριών σε τομείς όπως ο τουρισμός, η αγροτική παραγωγή ή οι κατασκευές. Τελικά, η σκληρή πραγματικότητα περικυκλώνει ακόμη κι αυτούς που κόπτονται για την καθαρότητα του έθνους και σηκώνουν τα λάβαρα της πούρας Δεξιάς.