Η Ελλάδα είναι η τρίτη χώρα στην Ευρώπη, μετά τη Γερμανία και τη Γαλλία, που συμμετέχει στο ειδικό πρόγραμμα της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων (ΕΤΕπ), ύψους 3 δισ. ευρώ, για τη χρηματοδότηση μικρομεσαίων και μεσαίας κεφαλαιοποίησης επιχειρήσεων στον τομέα της άμυνας και την ασφάλεια. Η Τράπεζα Πειραιώς υπέγραψε με την ΕΤΕπ νέα χρηματοδοτική συμφωνία ύψους 100 εκατ. ευρώ, εγκαινιάζοντας μια συναλλαγή-ορόσημο, καθώς πρόκειται για την πρώτη συναλλαγή της ΕΤΕπ στην Ελλάδα που είναι αποκλειστικά στοχευμένη στη στήριξη των επιχειρήσεων του τομέα ασφάλεια – άμυνα.

Με την προβλεπόμενη μόχλευση θα κινητοποιηθούν κεφάλαια ύψους 200 εκατ. ευρώ, τα οποία θα διατεθούν σε ποσοστό 70% σε μικρομεσαίες επιχειρήσεις και το 30% σε επιχειρήσεις μεσαίας κεφαλαιοποίησης (mid-caps) που δραστηριοποιούνται ή υλοποιούν επενδύσεις στους συγκεκριμένους τομείς. «Μπορούμε να πετύχουμε και στην Αμυνα, όπως και στο RRF» δήλωσε ο διευθύνων σύμβουλος της Τράπεζας Πειραιώς Χρήστος Μεγάλου καθώς, όπως είπε, η Ευρώπη θα μπορούσε να έχει ένα νέο ταμείο ανάκαμψης, αξιοποιώντας την τεχνογνωσία του RRF και την ευνοϊκή χρηματοδότηση που μπορεί να αντλήσει η ΕΕ από τις αγορές, όπως έγινε με το ΤΑΑ.

Οι αμυντικές επενδύσεις της ΕΕ για καινοτομία, κρίσιμες υποδομές, cyber security θα ξεπεράσουν σε βάθος δεκαετίας τα 3 τρισεκατομμύρια ευρώ.

Με τη συμφωνία αυτή η Πειραιώς τοποθετείται πρώτη στον τομέα άμυνα και ασφάλειας που αποκτά αυξανόμενη στρατηγική σημασία για την ελληνική και ευρωπαϊκή οικονομία σε ένα περιβάλλον γεωπολιτικών αβεβαιοτήτων και οικονομικών προκλήσεων. «Μέσα από αυτή τη συμφωνία διευρύνεται ουσιαστικά η πρόσβαση μικρομεσαίων και μεσαίας κεφαλαιοποίησης επιχειρήσεων σε στοχευμένη χρηματοδότηση, υποστηρίζονται επενδύσεις σε τεχνολογίες διπλής χρήσης, καινοτομίας και παραγωγικής αναβάθμισης και δημιουργούνται οι προϋποθέσεις για την ανάπτυξη ενός ισχυρού, ανταγωνιστικού και ανθεκτικού οικοσυστήματος στην Ελλάδα και την Ευρώπη» τόνισε ο Χρήστος Μεγάλου.

Ο αντιπρόεδρος της ΕΤΕπ Γιάννης Τσακίρης υπογράμμισε πως με το πρόγραμμα γίνεται η θεσμική είσοδος της Ελλάδας στο χρηματοοικονομικό περιβάλλον για την άμυνα. Ο κλάδος άμυνας και ασφάλειας, όπως σημείωσε, υποχρηματοδοτείται, λόγω dual use, που δεν έπαιρναν χρηματοδοτήσεις αλλά απουσίας κεφαλαίων. «Κενό που έρχεται να καλύψει το πρόγραμμα της ΕΤΕπ» όπως είπε.

Συζητήσεις για ένταξη στο πρόγραμμα της ΕΤΕπ γίνεται και με τις υπόλοιπες ελληνικές τράπεζες, όπως είπε η Ειρήνη Μποτονάκη, Global Relationship Manager, Banking Sector Greece της ΕΤΕπ. Προσέθεσε ότι δεν υπάρχει όριο στη χρηματοδότηση ανά κράτος, ισχύει το first come first served ενώ τα κεφάλαια του προγράμματος μπορούν να αυξηθούν ή να προχωρήσει η ΕΤΕπ σε νέο πρόγραμμα.