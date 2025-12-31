Βουλγαρία ετοιμάζεται να υποδεχθεί το ευρώ ως επίσημο νόμισμα από την 1η Ιανουαρίου 2026, με τον διοικητή της Βουλγαρικής Εθνικής Τράπεζας, Ντιμίταρ Ράντεφ, να απευθύνει συγκινητικό μήνυμα προς τους πολίτες λίγες ώρες πριν την αλλαγή. Ο Ράντεφ τόνισε ότι “το ευρώ δεν είναι απλά μια οικονομική λύση, ούτε απλά ένα νόμισμα, είναι ένα σημάδι ένταξης: ότι η θέση σου δεν είναι στην περιφέρεια, αλλά σε έναν χώρο κοινών κανόνων, εμπιστοσύνης και ευθύνης”. Όπως πρόσθεσε, το νέο νόμισμα αποτελεί επίσης “ένα σημάδι ότι η προσπάθεια που έχεις καταβάλει έχει αναγνωριστεί και γίνει δεκτή”.

Αναφερόμενος στο εθνικό νόμισμα, ο Ράντεφ υπενθύμισε ότι “το βουλγαρικό λεβ ήταν πάντα κάτι περισσότερο από χρήματα”. Εξήγησε ότι το όνομά του προέρχεται από το λιοντάρι, σύμβολο που συνοδεύει το βουλγαρικό κράτος εδώ και αιώνες, και υπογράμμισε πως “το λεβ παραμένει ένα μέρος της ιστορίας μας και της μνήμης γενεών Βουλγάρων”.

Ο διοικητής της Βουλγαρικής Εθνικής Τράπεζας σημείωσε ότι το ευρώ δεν διακόπτει αυτή την ιστορική συνέχεια, αλλά την εξελίσσει. “Τα βουλγαρικά γράμματα, οι εικόνες του Ιππέα της Μάνταρα, του Αγίου Ιωάννη της Ρίλα και του Παϊσίου του Χιλανδρινού στο ευρωπαϊκό νόμισμα δηλώνουν ξεκάθαρα: δεν εγκαταλείπουμε τον εαυτό μας. Δηλώνουμε ποιοι είμαστε”, ανέφερε χαρακτηριστικά.

Κλείνοντας την ομιλία του, ο Ράντεφ επισήμανε ότι η επιγραφή “Ο Θεός να προστατεύει τη Βουλγαρία” στα νέα ευρωπαϊκά νομίσματα αποτελεί σαφές μήνυμα ενότητας και ταυτότητας, υπογραμμίζοντας ότι “η Βουλγαρία είναι η Ευρώπη και η Ευρώπη είναι η Βουλγαρία”.