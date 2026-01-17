Σας έγραψα ήδη για την καχυποψία που εκφράστηκε από την Κομισιόν για τις διαβεβαιώσεις της Αθήνας ότι θα προχωρήσει στην εκπλήρωση όλων των υποχρεώσεων για τον πλήρη εκσυγχρονισμό των συστημάτων της Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας ως το 2028. Σε συνέχεια της οργής των Βρυξελλών για το μπλακάουτ στο FIR Αθηνών, έχει αρχίσει αγώνας δρόμου για να ξεκολλήσει η προμήθεια του VCRS, του νέου συστήματος επικοινωνίας μεταξύ ελεγκτών εναέριας κυκλοφορίας και αεροσκαφών.

Η προμήθεια αυτή έπρεπε να έχει ολοκληρωθεί έως το 2021, σύμφωνα με το χρονοδιάγραμμα της ΕΕ. Αλλά η σύμβαση ύψους περίπου 4,7 εκατ. ευρώ, που συνήφθη το 2019 και προέβλεπε παράδοση εντός 30 μηνών, έμεινε αδρανής. Κοινώς, οι αρμόδιες Αρχές τα φόρτωσαν στον κόκορα. Και όταν ήταν πια αργά, την ακύρωσε το Ελεγκτικό Συνέδριο. Το νεότερο είναι πως αν δεν υπάρξει άλλη εξέλιξη ως το τέλος του μήνα, η κυβέρνηση εξετάζει το ενδεχόμενο να προχωρήσει σε απευθείας ανάθεση του έργου, με την επίκληση της κατεπείγουσας ανάγκης της διασφάλισης της ασφάλειας και της εύρυθμης λειτουργίας των αεροδρομίων ενόψει θέρους.

Οι καθυστερήσεις ενόχλησαν την Κομισιόν

Οι απευθείας αναθέσεις, πάντως, δεν αρκούν για να καθησυχάσουν. Από τις αρχές Δεκέμβρη, πολύ πριν από το μπλακάουτ, πηγές της Κομισιόν είχαν εξηγήσει αναλυτικά στα «ΝΕΑ» ότι η Επιτροπή παρέπεμψε την Ελλάδα στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο, μεταξύ άλλων και για τη μη δημοσίευση διαδικασιών πλοήγησης βάσει επιδόσεων. Το λεγόμενο «Performance Based Navigation» ή PBN. Σε αυτό το τελευταίο θέλω να σταθώ διότι κοινοτική πηγή μού το επεσήμανε ως εξαιρετικά κρίσιμο. Το PBN είναι ο σύγχρονος τρόπος πλοήγησης των αεροσκαφών και όλες οι χώρες της ΕΕ έπρεπε να δημοσιεύσουν τις σχετικές διαδικασίες ως τον Δεκέμβριο του 2020.

Τον Απρίλιο του 2025, η ΥΠΑ υποτίθεται ότι είχε ολοκληρώσει διαγωνισμό για την εκπόνηση διαδικασιών PBN. Και στις 15 Οκτωβρίου του ίδιου έτους, σε συζήτηση στη Βουλή, ο τότε διοικητής της Γιώργος Σαουνάτσος είχε πει ότι εκκρεμεί η οριστική κατακύρωση. Οι καθυστερήσεις οδήγησαν κι αυτόν τον διαγωνισμό στον κουβά. Και μες στην Πρωτοχρονιά η ΥΠΑ δημοσίευσε έγκριση διαδικασίας απευθείας ανάθεσης, ύψους 300.000 ευρώ, όχι για το ίδιο το έργο, αλλά σε εταιρεία συμβούλων «για παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών διευκόλυνσης της συμμόρφωσης με το κανονιστικό πλαίσιο Αεροναυτιλίας και τον οργανωτικό μετασχηματισμό της Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας» λόγω «εξαιρετικώς επείγουσας» και «απρόβλεπτης» ανάγκης. Δεν το λες και «απρόβλεπτη» όταν είχαν προηγηθεί τόσες προειδοποιήσεις και μία παραπομπή, πάντως.

«Μπλακάουτ» και τον Δεκέμβριο του 2021

Εν τω μεταξύ, τις αντιδράσεις της αντιπολίτευσης προκάλεσε η αποκάλυψη ότι είχε προηγηθεί και άλλο παρόμοιο περιστατικό μπλακάουτ στο FIR Αθηνών το 2021. Το οποίο, μάλιστα, είχε αποτυπωθεί και εγγράφως σε εξώδικα που είχαν σταλεί από την Ενωση Ελεγκτών Εναέριας Κυκλοφορίας (ΕΕΕΚΕ) στην ΥΠΑ και στο υπουργείο Μεταφορών. Οι ελεγκτές περιέγραφαν με μελανά χρώματα τα απαρχαιωμένα συστήματα και αναφέρονταν ρητώς σε περιστατικό «το οποίο συνέβη στις 16 Δεκεμβρίου 2021, όπου για μιάμιση ώρα απωλέσθη η εικόνα κάλυψης του κυρίως ραντάρ σε ολόκληρο τον εναέριο χώρο». Δικηγόρος των ελεγκτών ήταν ο τότε πρόεδρος του ΔΣΑ Δημήτρης Βερβεσός, σημειώνω. Το ΠΑΣΟΚ ζήτησε εξηγήσεις για το αν ισχύει το περιστατικό εκείνο και τι ενέργειες έγιναν.

Γεραπετρίτης: Ερχεται νέο θαλάσσιο πάρκο

Για επέκταση χωρικών υδάτων έκανε λόγο ο Γιώργος Γεραπετρίτης, στη Βουλή, μιλώντας για τις εξελίξεις στα ελληνοτουρκικά. Αντιδρώντας σε επικρίσεις της αντιπολίτευσης, ο υπουργός Εξωτερικών απάντησε ότι «εκτός από το θαλάσσιο χωροταξικό έχουμε και τα θαλάσσια πάρκα που κατοχυρώνουν την κυριαρχία μας», προαναγγέλλοντας ότι, όπως θα έρθει και το δεύτερο θαλάσσιο πάρκο στο Αιγαίο, έτσι «θα έρθει και η επέκταση των χωρικών υδάτων». Οι πληροφορίες μου λένε πως η αναφορά Γεραπετρίτη σε επέκταση χωρικών υδάτων δεν αφορά κάποια προαναγγελία, αλλά τη συνήθη διατύπωση του ΥΠΕΞ για το δικαίωμα της Ελλάδας, να επεκτείνει ανά πάσα στιγμή, τα χωρικά της ύδατα στο Αιγαίο. Ο Γεραπετρίτης σήμερα εκπροσωπεί την κυβέρνηση στην κηδεία του πρώην προέδρου της Κύπρου Γιώργου Βασιλείου στη Λευκωσία, ενώ αύριο θα βρίσκεται στο Κάιρο για την τριμερή Ελλάδας, Κύπρου και Αιγύπτου, όπου αναμένεται να θέσει στον ομόλογό του Μπαντρ Αμπντελάτι και το θέμα της Ιεράς Μονής Σινά, για το οποίο πλέον τον τελικό λόγο έχει η Ιερά Σιναϊτική Αδελφότητα.

Κόντρα με την ΕΕ για την ευλογιά

Καμπανάκι για τις εξαγωγές της ελληνικής φέτας χτυπάει δημοσίευμα του Politico, που κάνει λόγο για εντάσεις μεταξύ Αθήνας και Βρυξελλών για το ζήτημα του εμβολιασμού των αιγοπροβάτων για την ευλογιά. Το δημοσίευμα επικαλείται περσινή επιστολή του επιτρόπου Υγείας Ολιβερ Βάρχελι προς την ελληνική κυβέρνηση, την οποία προτρέπει να προχωρήσει σε εμβολιασμούς, καθώς και μια πιο πρόσφατη επιστολή του, από τον Οκτώβριο, στην οποία ο επίτροπος τόνιζε ότι «η εμπειρία, η επιστήμη και η κτηνιατρική εμπειρογνωμοσύνη υποστηρίζουν την ανάγκη να γίνει ο εμβολιασμός στην Ελλάδα τώρα». Η θέση του υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης είναι ότι εμβόλιο δεν συνίσταται γιατί δεν έχει εγκριθεί από τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Φαρμάκων. Οι επιστήμονες της Κομισιόν, όμως, διαφωνούν.

Εκπρόσωπος της Κομισιόν εξηγεί στο Politico ότι «κανένας κατασκευαστής δεν έχει οικονομικό κίνητρο να ζητήσει άδεια κυκλοφορίας, καθώς δεν αναμένει τη διάδοση συγκεκριμένων ασθενειών». Το δημοσίευμα αναφέρει ότι η Κομισιόν προτρέπει την Ελλάδα να επαναλάβει κάτι που είχε κάνει επιτυχώς τη δεκαετία του 1980, όταν χρησιμοποίησε εμβόλιο που είχε εγκριθεί εκτός ΕΕ για να καταστείλει επιδημία ευλογιάς των προβάτων.

Κληρικοί με διπλό όνομα

Ενα χρόνιο αίτημα του κλήρου και των μοναχών ικανοποιείται. Εφεξής, ιερείς και κληρικοί θα μπορούν να αιτούνται την προσθήκη του ονόματος της χειροτονίας τους ή της κουράς τους δίπλα στο κοσμικό τους όνομα, με βεβαίωση της εκκλησιαστικής Αρχής. Σύμφωνα με την τροπολογία του υφυπουργού Εσωτερικών Βασίλη Σπανάκη, η νέα ρύθμιση αφορά την Εκκλησία της Ελλάδος, της Κρήτης, των Δωδεκανήσων, το Οικουμενικό Πατριαρχείο, το Αγιον Ορος και όλα τα ελληνορθόδοξα πατριαρχεία.

Πρεμιέρα Πιερρακάκη στο τιμόνι του Eurogroup

Με πολλά κρίσιμα ζητήματα στην ατζέντα κι ένα νέο μέλος στη σύνθεση, θα κάνει πρεμιέρα τη Δευτέρα ο Κυριάκος Πιερρακάκης στην προεδρία του Eurogroup. Ο νέος επικεφαλής του συμβουλίου των υπουργών Οικονομικών της ευρωζώνης θα υποδεχθεί τον βούλγαρο ομόλογό του, ο οποίος, αφού δεχθεί καλωσορίσματα, θα ενημερώσει για την πρόοδο της μετάβασης στο ευρώ. Η ατζέντα θα συμπληρωθεί από τις τρέχουσες εκκρεμότητες, τις πρόσφατες συναντήσεις των υπουργών των G7 (όπου την ευρωζώνη θα εκπροσωπεί πλέον ο Πιερρακάκης), αλλά και τη διαδικασία επιλογής του νέου αντιπροέδρου της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, που θα αντικαταστήσει τον Λουίς ντε Γκίντος. Οσο για τη γενικότερη «γραμμή» της προεδρίας Πιερρακάκη για το μέλλον της ευρωζώνης, θα είναι η εξισορρόπηση της δημοσιονομικής σταθερότητας με τις επενδύσεις, την ανταγωνιστικότητα και την κοινωνική συνοχή, υπό το φως των διεθνών προκλήσεων και τις στρατηγικές που καταγράφονται στις εκθέσεις των Μάριο Ντράγκι και Ενρίκο Λέτα.