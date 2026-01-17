Ανοιχτά τα εμπορικά για δύο Κυριακές

Oι εκπτώσεις ξεκίνησαν και τα εμπορικά καταστήματα θα είναι ανοιχτά αύριο Κυριακή 18 Ιανουαρίου 2026 όπως και την επόμενη Κυριακή στις 25 Ιανουαρίου. Η πρώτη εβδομάδα ήταν υποτονική, σύμφωνα με τους εκπροσώπους της αγοράς, ωστόσο ελπίζουν να αναθερμανθεί το κλίμα το επόμενο διάστημα, καθώς σύμφωνα με τα στοιχεία ερευνών σχεδόν το 60% των καταναλωτών πραγματοποιούν αγορές κατά τη διάρκεια των χειμερινών εκπτώσεων με προτιμητέα είδη αυτά της ένδυσης, υπόδησης, τα είδη τεχνολογίας και τα είδη οικιακής χρήσης.

Ενίσχυση της συνεργασίας

Συνάντηση είχε ο πρόεδρος του ΕΒΕΑ Γιάννης Μπρατάκος με τον πρεσβευτή του Λουξεμβούργου Paul Schmit, με στόχο τη διερεύνηση δυνατοτήτων συνεργασίας σε τομείς όπως οι χρηματοοικονομικές υπηρεσίες και τα επενδυτικά κεφάλαια, η ναυτιλία, η άμυνα, η καινοτομία και η πράσινη μετάβαση.

«Τρέχουν» οι πωλήσεις ΙΧ

Γκάζι πάτησαν οι πωλήσεις αυτοκινήτων τον Δεκέμβριο. Σύμφωνα με τα στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ, τον τελευταίο μήνα του 2025 κυκλοφόρησαν για πρώτη φορά 18.341 αυτοκίνητα (καινούργια ή μεταχειρισμένα εξωτερικού) έναντι 14.815 που κυκλοφόρησαν τον αντίστοιχο μήνα του έτους 2024, παρουσιάζοντας αύξηση 23,8%. Τα καινούργια αυτοκίνητα που κυκλοφόρησαν τον περασμένο μήνα ανέρχονται σε 11.956 έναντι 9.314 που κυκλοφόρησαν τον αντίστοιχο μήνα του έτους 2024, παρουσιάζοντας αύξηση 28,4%. Την περίοδο Ιανουαρίου – Δεκεμβρίου 2025 κυκλοφόρησαν για πρώτη φορά 258.136 αυτοκίνητα (καινούργια ή μεταχειρισμένα εξωτερικού) έναντι 243.796 που κυκλοφόρησαν την αντίστοιχη περίοδο του έτους 2024, καταγράφοντας αύξηση 5,9%

Ισπανική συνέχεια στο σίριαλ

Μπροστά σε νέες προκλήσεις φαίνεται ότι βρίσκεται η εμπορική συμφωνία Mercosur της ΕΕ με τη Λατινική Αμερική. Εκτός από τους σταθερούς πολέμιούς της, κυρίως τη Γαλλία και την

Πολωνία, μπορεί τώρα να αλλάξουν οι ισορροπίες και από την Ισπανία – χώρα η οποία εμφανιζόταν μέχρι τώρα ως ένθερμος υποστηρικτής συντασσόμενη με τη Γερμανία.

Η εμπορική συμφωνία αναμένεται να επισφραγιστεί και επίσημα καθώς η πρόεδρος της Κομισιόν Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν πετάει σήμερα Σάββατο στην Παραγουάη για να την υπογράψει.

Ωστόσο, η συμφωνία εξακολουθεί να απαιτεί επίσημο πράσινο φως από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο πριν τεθεί σε ισχύ.Ομως κεντροδεξιοί ευρωβουλευτές της αντιπολίτευσης της Ισπανίας φέρεται ότι αποσύρουν τώρα σιωπηλά την – άλλοτε ισχυρή – δημόσια υποστήριξή τους για τη Mercosur, προκαλώντας ανησυχία στο Ευρωπαϊκό Λαϊκό Κόμμα, αποκαλύπτει το Politico.

Αυτό σημαίνει ότι η συμφωνία θα μπορούσε τώρα να αντιμετωπίσει σοβαρά προβλήματα.Η αλλαγή στάσης της ισπανικής Κεντροδεξιάς θα αποτελέσει την πρώτη δοκιμασία για τη συμφωνία Mercosur ήδη από αυτή την εβδομάδα. Οι ευρωβουλευτές καλούνται να ψηφίσουν την Τετάρτη σχετικά με προτάσεις οι οποίες ζητούν την παραπομπή

του κειμένου της συμφωνίας στο Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ενωσης, για να εξεταστεί εάν αυτή συμμορφώνεται με τις συνθήκες της ΕΕ. Εάν περάσουν οι προτάσεις αυτές, η όλη διαδικασία θα μπορούσε να διαρκέσει έως και δύο επιπλέον χρόνια.

Μόνο εάν η συμφωνία λάβει την απαραίτητη υποστήριξη από το Ευρωκοινοβούλιο θα γίνει ψηφοφορία αποδοχής της αργότερα φέτος, όπου θα χρειαστεί και πάλι πλειοψηφία για να τεθεί σε ισχύ. Με την υποστήριξη να διασπάται σε εθνικό και όχι σε κομματικό επίπεδο, μια αποχώρηση της ισπανικής Κεντροδεξιάς από τους υποστηρικτές αλλάζει πάλι τις εξελίξεις.