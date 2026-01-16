Τα τελευταία τέσσερα χρόνια, κυρίως μετά την εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία, βιώνουμε στην πράξη, με τη χειρότερη μάλιστα μορφή του, το νέο πρόσωπο του πολέμου. Οι εξελίξεις σε όπλα, δομές, τεχνικές και τακτικές που την τελευταία δεκαετία απασχολούσαν μόνο το προσωπικό των Ενόπλων Δυνάμεων και έναν μικρό αριθμό ανθρώπων με παρέμβαση στον δημόσιο διάλογο, ήρθαν ορμητικά στην επικαιρότητα. Παράλληλα, ο τρόπος με τον οποίο διεξάγεται ο πόλεμος μετεξελίσσεται συνεχώς. Οχι όμως στο πλαίσιο των Στρατιωτικών Σχολών, των Επιτελείων, και των ερευνητικών ινστιτούτων, αλλά στο πεδίο.

Σε αυτή την εξίσωση πρέπει να προσθέσουμε και τις γεωπολιτικές ισορροπίες που έχουν δώσει έμφαση στην ισχύ, αλλά και στην επιθετική συμπεριφορά των αναθεωρητικών δυνάμεων. Η άμυνα λοιπόν ήρθε ξανά στο προσκήνιο.

Η Ελλάδα, είναι μια χώρα που αντιμετωπίζει την εξωτερική απειλή εδώ και δεκαετίες. Για αυτό και η άμυνα ήταν προτεραιότητα για τη χώρα, ακόμη και την περίοδο που στην ΕΕ δεν ήθελαν να αναφέρουν ούτε τη λέξη, δίνοντας έμφαση στην έννοια της ασφάλειας.

Δεν μπορούμε όμως να παραβλέψουμε πως η δύσκολη περίοδος της δημοσιονομικής προσαρμογής επηρέασε και τον τομέα της άμυνας και τις Ενοπλες Δυνάμεις. Επίσης, η Ελλάδα είναι μια χώρα που σε ορισμένους τομείς, όπως η επένδυση και η χρήση νέων τεχνολογιών, παρουσίαζε υστέρηση για δεκαετίες.

Τα τελευταία χρόνια, κυρίως μετά από το δύσκολο 2020 με τις δύο κρίσεις, αλλά και λόγω της ρωσικής επιθετικότητας και της γενικότερης γεωπολιτικής αναταραχής, που οδήγησε στον πολλαπλασιασμό των απειλών, η Ελλάδα υλοποιεί ένα φιλόδοξο πρόγραμμα ενίσχυσης της αμυντικής ικανότητας, αλλά και μεταρρύθμισης σε όλο τον κύκλο της αμυντικής προετοιμασίας.

Σε αυτό το πλαίσιο εντάσσεται και το φιλόδοξο, αλλά απαραίτητο εξοπλιστικό πρόγραμμα προμηθειών που περιλαμβάνει πολεμικά αεροσκάφη και πλοία.

Γιατί υπάρχει όλος αυτός ο ενθουσιασμός για τη φρεγάτα «Κίμων»;

Είναι η πρώτη από τις φρεγάτες Belh@rra που προμηθεύεται η χώρα μας από τη γαλλική εταιρεία Naval. Πλοία που το κρίσιμο όπλο της χώρας μας, το διαχρονικό συγκριτικό μας πλεονέκτημα, το Πολεμικό Ναυτικό, είχε ανάγκη.

Η Belh@rra®, χωρίς υπερβολή, είναι ένα πραγματικό υπερόπλο, αυτό που μπορούμε να χαρακτηρίσουμε στρατηγικών δυνατοτήτων. Η επιτομή της καινοτομίας, που συμβαδίζει τόσο με τις νέες τεχνολογικές εξελίξεις, όσο και με τη μετεξέλιξη των πολεμικών συγκρούσεων.

Αυτού του νέου τύπου φρεγάτες προσφέρουν σημαντικά πλεονεκτήματα χάρη στις δυνατότητές τους να επιτελούν πολλαπλές αποστολές, τα προηγμένα ψηφιακά συστήματα μάχης και ραντάρ. την ισχυρή αντιαεροπορική τους άμυνα με σετ πυραύλων, τον αρθρωτό σχεδιασμό που εξασφαλίζει ευελιξία και δυνατότητα μελλοντικών αναβαθμίσεων, καθώς και τις αμυντικές τους δυνατότητες έναντι ασύμμετρων απειλών, συμπεριλαμβανομένων των επιθέσεων από μη επανδρωμένα όπλα.

Η Γαλλία, χαρακτηρίζει τις Belh@rra ως τις φρεγάτες της εποχής της 4ης Βιομηχανικής Επανάστασης. Λογικό, γιατί μεταξύ των άλλων, διαθέτουν ετοιμότητα για Ψηφιακό και Κυβερνοπόλεμο, ευελιξία και προσαρμογή σε αποστολές, προτεραιότητες και απειλές, αλλά και έμφαση στην ασύμμετρη ναυτική απειλή, καθώς και δυνατότητα ταχείας αντίδρασης.

Με τα νέα αυτά όπλα, η Ελλάδα ενισχύει σημαντικά την αποτρεπτική της ικανότητα και αναβαθμίζει τη στρατηγική προβολή ισχύος στη θάλασσα. Σε μια πρόταση, παρέχουν καθοριστική τεχνολογική υπεροχή, ενισχύοντας τον έλεγχο και την αποτροπή στο Αιγαίο και την Ανατολική Μεσόγειο.

Είναι το πρώτο πλοίο, μιας σειράς κρίσιμων εξοπλισμών, που θα φέρει το Μέγα το της Θαλάσσης Κράτος στην εποχή της καινοτομίας.

Ο Τριαντάφυλλος Καρατράντος, είναι δρ Ευρωπαϊκής Ασφάλειας και Νέων Απειλών, επιστημονικός συνεργάτης ΕΛΙΑΜΕΠ