Νέα απειλή πλανάται πάνω από τις σχέσεις του Ντόναλντ Τραμπ με τον μεγαλύτερο τραπεζίτη της Αμερικής, τον Τζέιμι Ντάιμον. Οι συχνά θυελλώδεις σχέσεις των δύο είχαν αποκατασταθεί το προηγούμενο διάστημα, αλλά τώρα δημιουργείται κίνδυνος για νέα κόντρα αφού ο επικεφαλής της JPMorgan τάχθηκε υπέρ του Τζερόμ Πάουελ στη νέα επίθεση που δέχτηκε ο τελευταίος από την Ουάσιγκτον.

Ο Ντάιμον παρενέβη μετά την κίνηση της κυβέρνησης Τραμπ να στείλει κλήτευση στον Πάουελ, με την οποία ο Λευκός Οίκος απείλησε τον πρόεδρο της Ομοσπονδιακής Τράπεζας των ΗΠΑ με δίωξη για το κόστος ανακαίνισης κτιρίων της Fed.

«Θέλω να πω ότι δεν συμφωνώ με όλα όσα έχει κάνει η Fed. Τρέφω τεράστιο σεβασμό για τον Τζερόμ Πάουελ, τον άνθρωπο», δήλωσε ο Τζέιμι Ντάιμον την Τρίτη. «Οτιδήποτε μειώνει την [ανεξαρτησία της Fed] δεν είναι καλή ιδέα. Και κατά την άποψή μου, θα έχει τις αντίστροφες συνέπειες. Θα αυξήσει τις προσδοκίες για τον πληθωρισμό και πιθανώς θα αυξήσει τα επιτόκια με την πάροδο του χρόνου», πρόσθεσε. Ο Τραμπ έσπευσε να απαντήσει ότι ο Ντάιμον κάνει λάθος.

Η Wall Street θεωρεί ότι η κίνηση αυτή της κυβέρνησης Τραμπ κατά του Πάουελ έχει ως στόχο να πιεστεί ο τελευταίος να αυξήσει σημαντικά και γρήγορα τα επιτόκια δανεισμού του δολαρίου.

Η βελτίωση

Ο επικεφαλής της JPMorgan Chase, γνωστός για τις παρεμβάσεις του σε θέματα πολιτικής, είχε γίνει πιο υποστηρικτικός προς τον Τραμπ τον τελευταίο χρόνο.

Ο Ντάιμον, ένας από τους πιο ισχυρούς διευθύνοντες συμβούλους της χώρας, έχει επιδιώξει να μείνει στο πλευρό του Τραμπ μετά την επανεκλογή του, συμφωνώντας δημοσίως με μεγάλο μέρος της ατζέντας του Τραμπ, κρατώντας την πιο αυστηρή κριτική του για όταν έσβηναν τα φώτα της δημοσιότητας.

«Μεταξύ των επιχειρηματικών ηγετών, ο Ντάιμον έχει χρησιμεύσει ως πρότυπο στην τέχνη της ήπιας αντίδρασης στον πρόεδρο, διατηρώντας παράλληλα μια καλή σχέση με την κυβέρνηση – με ορισμένους εντός του Λευκού Οίκου να λένε και σε άλλα στελέχη ότι πρέπει να ενεργούν όπως ο Ντάιμον», σχολίαζε η «Wall Street Journal».

Ως επί μακρόν επικεφαλής της μεγαλύτερης τράπεζας της χώρας, ο Ντάιμον έχει κερδίσει ένα επίπεδο δημόσιου σεβασμού που λίγα άλλα στελέχη έχουν. Επίσης αυτό του επιτρέπει να ακούγεται περισσότερο όταν παρεμβαίνει.

Ο Ντάιμον παρείχε τακτικά συμβουλευτικές υπηρεσίες στην πρώτη κυβέρνηση Τραμπ, αλλά η σχέση τους χάλασε όταν η JPMorgan έκλεισε τους τραπεζικούς λογαριασμούς του Τραμπ και της οικογένειάς του μετά τις ταραχές στο Καπιτώλιο το 2021. Ο Τραμπ το 2023 αποκάλεσε τον Ντάιμον «υπερεκτιμημένο παγκοσμιοποιητή» και αμέσως μετά την ορκωμοσία του πέρυσι είχε επικρίνει ξανά τον Ντάιμον για τη στάση του απέναντι στους Ρεπουμπλικανούς.

Τον Απρίλιο όμως, όταν οι δασμοί του Τραμπ αναστάτωσαν τις αγορές, ο Ντάιμον επικοινώνησε με τον πρόεδρο. Εμφανίστηκε στο Fox Business, όπου υποστήριξε τη γενική ιδέα των δασμών και αναγνώρισε την ανάγκη μεταρρύθμισης της εμπορικής πολιτικής των ΗΠΑ, αλλά προειδοποίησε ότι οι λεπτομέρειες του σχεδίου Τραμπ κινδύνευαν να προκαλέσουν ύφεση.

Λίγες ώρες μετά, ο Τραμπ πάγωσε τους δασμούς και έδωσε εύσημα στον Ντάιμον χαρακτηρίζοντάς τον μεταξύ άλλων πολύ έξυπνο. Από τον Ιούλιο οι δυο τους φέρονται να είχαν τρεις συναντήσεις στον Λευκό Οίκο για θέματα καταναλωτικών δαπανών και στέγασης, ανέφεραν πηγές της «WSJ».

Ο Ντάιμον, ο οποίος είναι μέλος του κόμματος των Δημοκρατικών, έχει ξεκαθαρίσει ότι υποστηρίζει μεγάλο μέρος της ατζέντας Τραμπ. Μένει τώρα να φανεί εάν το νέο «θερμό» επεισόδιο στις σχέσεις Ντάιμον και Τραμπ θα προκαλέσει νέες τριβές μεταξύ τους ή θα αποτελέσει την αρχή νέας κόντρας.